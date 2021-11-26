ДЗЕФФИРЕЛЛИ ФРАНКО
ДЗЕФФИРЕЛЛИ ФРАНКО (итал. Franco Zeffirelli, настоящее имя - Джанфранко Корси, итал. Gianfranco Corsi) - итальянский режиссёр, сценограф, сценарист.
Изучал архитектуру, учился в Академии изящных искусств (Флоренция), работал на радио. Снялся в фильме «Депутатка Анджелина» Л. Дзампы; был ассистентом Л. Висконти («Земля дрожит», 1948; «Самая красивая», 1951; «Чувство», 1954).
В 1958 году поставил свой первый короткометражный фильм «Кемпинг». Известность принесли экранизации произведений У. Шекспира «Укрощение строптивой» (1967) и «Ромео и Джульетта» (1968). Влияние студенческого движения конца 1960-х годов проявилось в фильме «Брат Солнце, сестра Луна» (1972), в котором стилистика хиппи сочеталась с канонической трактовкой образа святого Франциска Ассизского.
В 1977 году по заказу Ватикана поставил телефильм «Иисус из Назарета» - кинематографический опыт современного жития, сохранивший традиционное для католической церкви толкование образа Христа. В 1979 году снял в США мелодраму «Чемпион» (по созданному в 1931 году одноименному фильму К.У. Видора).
В фильмах Дзеффирелли, снятых в масштабной, подчёркнуто театрализованной манере, пристальное внимание к изысканной живописной композиции кадра сочетается со стремлением к максимально достоверной реконструкции быта исторической эпохи: «Бесконечная любовь» (1981), «Молодой Тосканини» (1988), «Гамлет» (1990), «Джейн Эйр» (1996), «Чай с Муссолини» (1999), «Каллас навсегда» (2002), «Братья» (2005).
Автор сценариев и художник многих своих фильмов. Работал в драматических театрах Италии, Великобритании, Канады: «Ромео и Джульетта» (1960, 1964), «Кто боится Вирджинии Вульф?» Э. Олби (1963), «После грехопадения» А. Миллера (1965), «Много шума из ничего» Шекспира (1965), «Филумена Мартурано» Э. Де Филиппо (1977), «Мария Стюарт» Ф. Шиллера (1983) и др.
С начала 1950-х годов выступает как оперный режиссёр и сценограф. Известность ему принесли постановки опер «Золушка» Дж. Россини (1953, «Ла Скала», Милан) и «Тоска» Дж. Пуччини (1956, Парижская опера; в главных партиях - М. Каллас, Т. Гобби). Среди других постановок: «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти, «Сельская честь» П. Масканьи, «Паяцы» Р. Леонкавалло (все 1959, «Ковент-Гарден», Лондон), «Фальстаф» Дж. Верди (1964, «Метрополитен-опера», Нью-Йорк), «Антоний и Клеопатра» С. Барбера (премьера, 1966, там же). Работал вместе с дирижёрами К.М. Джулини, Г. фон Караяном (в «Ла Скала»), К. Клайбером (в Венской государственной опере) и др.
В 1965 году экранизирована его знаменитая постановка «Богемы» Пуччини в «Ла Скала» (1963, дирижёр Караян, в главных партиях - М. Френи, Дж. Раймонди, Р. Панераи). В жанре кинооперы Дзеффирелли снял фильмы: «Паяцы» (1982, дирижёр Ж. Претр, в главных ролях – Т. Стратас, П. Доминго, Х. Понс), «Сельская честь» (1982, дирижёр Претр, в главных ролях - Е.В. Образцова, Доминго, Р. Брузон, Ф. Барбьери), «Травиата» (опера Дж. Верди; 1982, дирижёр Дж. Левайн, в главных ролях - Стратас, Доминго, К. Макнил, в балетных сценах - Е.С. Максимова, В.В. Васильев), «Отелло» (опера Верди; 1986, дирижёр Л. Маазель, в главных ролях - Доминго, К. Риччарелли, Х. Диас).
В СССР и России были показаны оперы Дж. Пуччини - «Богема» (1964), «Турандот» (1989; обе - спектакли «Ла Скала»), «Тоска» (2002, спектакль Рим. оперы, дирижёр М. Стефанелли); Верди - «Травиата» (2003), «Аида» (2005; обе - дирижёр Стефанелли, спектакли Фонда А. Тосканини).
Рыцарь-командор ордена Британской империи (2004).
Сочинения:
The autobiography. N.Y., 1986.
Иллюстрация:
Ф. Дзеффирелли. Кадр из фильма «Ромео и Джульетта». 1968. Архив БРЭ.