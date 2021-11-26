ДЗЕФФИРЕЛЛИ ФРАНКО

ДЗЕФФИРЕЛЛИ ФРАНКО (итал. Franco Zeffirelli, настоящее имя - Джанфранко Корси, итал. Gianfranco Corsi) - итальянский режиссёр, сценограф, сценарист.

Изу­чал ар­хи­тек­ту­ру, учил­ся в Ака­де­мии изящ­ных ис­кусств (Фло­рен­ция), ра­бо­тал на ра­дио. Снял­ся в фильме «Де­пу­тат­ка Анд­жели­на» Л. Дзам­пы; был ас­си­стен­том Л. Вис­кон­ти («Зем­ля дро­жит», 1948; «Са­мая кра­си­вая», 1951; «Чув­ст­во», 1954).

В 1958 году по­ста­вил свой пер­вый ко­рот­ко­мет­раж­ный фильм «Кем­пинг». Из­вест­ность при­нес­ли эк­ра­ни­за­ции про­из­ве­де­ний У. Шек­спи­ра «Ук­ро­ще­ние строп­ти­вой» (1967) и «Ро­мео и Джуль­ет­та» (1968). Влия­ние сту­денческого дви­же­ния конца 1960-х годов про­яви­лось в фильме «Брат Солн­це, се­ст­ра Лу­на» (1972), в ко­то­ром сти­ли­сти­ка хип­пи со­че­та­лась с ка­но­нической трак­тов­кой об­раза святого Фран­ци­ска Ас­сиз­ско­го .

В 1977 году по за­ка­зу Ва­ти­ка­на по­ста­вил телефильм «Ии­сус из На­за­ре­та» - ки­не­ма­то­гра­фический опыт современного жи­тия, со­хра­нив­ший тра­ди­ци­он­ное для ка­то­лической церк­ви тол­ко­ва­ние об­раза Хри­ста. В 1979 году снял в США ме­ло­дра­му «Чем­пи­он» (по соз­дан­но­му в 1931 году од­но­именному филь­му К.У. Ви­до­ра).

В филь­мах Дзеффирелли, сня­тых в мас­штаб­ной, под­чёрк­ну­то те­ат­ра­ли­зо­ван­ной ма­не­ре, при­сталь­ное вни­ма­ние к изы­скан­ной жи­во­пис­ной ком­по­зи­ции кад­ра со­че­та­ет­ся со стрем­ле­ни­ем к мак­си­маль­но дос­то­вер­ной ре­кон­ст­рук­ции бы­та ис­то­рической эпо­хи: «Бес­ко­неч­ная лю­бовь» (1981), «Мо­ло­дой Тос­ка­ни­ни» (1988), «Гам­лет» (1990), «Джейн Эйр» (1996), «Чай с Мус­со­ли­ни» (1999), «Кал­лас на­все­гда» (2002), «Бра­тья» (2005).

Ав­тор сце­на­ри­ев и ху­дож­ник многих сво­их филь­мов. Ра­бо­тал в дра­ма­тических те­ат­рах Ита­лии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ка­на­ды: «Ро­мео и Джуль­ет­та» (1960, 1964), «Кто бо­ит­ся Вирд­жи­нии Вульф?» Э. Ол­би (1963), «По­сле гре­хо­па­де­ния» А. Мил­ле­ра (1965), «Мно­го шу­ма из ни­че­го» Шек­спи­ра (1965), «Фи­лу­ме­на Мар­ту­ра­но» Э. Де Фи­лип­по (1977), «Ма­рия Стю­арт» Ф. Шил­ле­ра (1983) и др.

С начала 1950-х годов вы­сту­па­ет как опер­ный ре­жис­сёр и сце­но­граф. Из­вест­ность ему при­нес­ли по­ста­нов­ки опер «Зо­луш­ка» Дж. Рос­си­ни (1953, «Ла Ска­ла» , Ми­лан) и «Тос­ка» Дж. Пуч­чи­ни (1956, Па­риж­ская опе­ра; в главных пар­ти­ях - М. Кал­лас, Т. Гоб­би). Сре­ди других по­ста­но­вок: «Лю­чия ди Лам­мер­мур» Г. До­ни­цет­ти, «Сель­ская честь» П. Мас­ка­ньи, «Пая­цы» Р. Ле­он­ка­вал­ло (все 1959, «Ко­вент-Гар­ден», Лон­дон), «Фаль­стаф» Дж. Вер­ди (1964, «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ра» , Нью-­Йорк), «Ан­то­ний и Кле­о­пат­ра» С. Бар­бе­ра (пре­мье­ра, 1966, там же). Ра­бо­тал вме­сте с ди­ри­жё­ра­ми К.М. Джу­ли­ни, Г. фон Ка­рая­ном (в «Ла Ска­ла»), К. Клай­бе­ром (в Вен­ской государственной опе­ре) и др.

В 1965 году эк­ра­ни­зи­ро­ва­на его зна­ме­нитая по­ста­нов­ка «Бо­ге­мы» Пуч­чи­ни в «Ла Ска­ла» (1963, ди­ри­жёр Ка­ра­ян, в главных пар­ти­ях - М. Фре­ни, Дж. Рай­мон­ди, Р. Па­не­раи). В жан­ре ки­но­опе­ры Дзеффирелли снял филь­мы: «Пая­цы» (1982, ди­ри­жёр Ж. Претр, в главных ро­лях – Т. Стра­тас, П. До­мин­го, Х. Понс), «Сель­ская честь» (1982, ди­ри­жёр Претр, в главных ро­лях - Е.В. Об­раз­цо­ва, До­мин­го, Р. Бру­зон, Ф. Бар­бь­е­ри), «Тра­виа­та» (опе­ра Дж. Вер­ди; 1982, ди­ри­жёр Дж. Ле­вайн, в главных ро­лях - Стра­тас, До­мин­го, К. Мак­нил, в ба­лет­ных сце­нах - Е.С. Мак­си­мо­ва, В.В. Ва­силь­ев), «Отел­ло» (опе­ра Вер­ди; 1986, ди­ри­жёр Л. Маа­зель, в главных ро­лях - Домин­го, К. Рич­ча­рел­ли, Х. Ди­ас).

В СССР и Рос­сии бы­ли по­ка­за­ны опе­ры Дж. Пуч­чи­ни - «Бо­ге­ма» (1964), «Ту­ран­дот» (1989; обе - спек­так­ли «Ла Ска­ла»), «Тос­ка» (2002, спек­такль Рим. опе­ры, ди­ри­жёр М. Сте­фа­нел­ли); Вер­ди - «Тра­виа­та» (2003), «Аи­да» (2005; обе - ди­ри­жёр Сте­фа­нел­ли, спек­так­ли Фон­да А. Тос­ка­ни­ни).

Ры­царь-ко­ман­дор ор­де­на Британской им­пе­рии (2004).

Сочинения :

The autobiography. N.Y., 1986.

Иллюстрация:

Ф. Дзеф­фи­рел­ли. Кадр из филь­ма «Ро­мео и Джуль­ет­та». 1968. Архив БРЭ.