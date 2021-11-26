ДЮРОЗЕЛЬ ЖАН БАТИСТ
ДЮРОЗЕЛЬ ЖАН БАТИСТ - французский историк и политолог.
Окончил Высшую нормальную школу в Париже (1943 год). Работал в Институте политических исследований в Париже (1946-1983 годы). Одновременно преподавал в университетах в Саарбрюккене (1950-1957 годы) и Лилле (1957-1958 годы). В 1964-1983 годах профессор Сорбонны, президент Института истории современных международных отношений, глава Комиссии по изданию французских дипломатических документов и документов по истории Второйй мировой войны. Член Академии моральных и политических наук Франции (1975 год).
Дюрозель внёс значительный вклад в изучение истории международных отношений и разработку теоретических проблем политологии. Выдвинул тезис об определяющей роли в развитии любого общества, любой политической единицы «стремления к технической эффективности», т. е. к техническому прогрессу, созданию более совершенных, адекватных новым условиям и потребностям структур, механизмов управления и т. д. Подчёркивая неизбежность процесса «общественной конверсии» - перехода социальных общностей в рамках повышения их «технической эффективности» от одной системы ценностей к другой, Дюрозель отмечал сложность и продолжительность этого процесса, его развитие «от периферии к центру» и неизбежность в конечном счёте насильственного устранения остатков старой системы.
Причины войн, согласно Дюрозелю, коренятся в стремлении «замкнутых систем стабильных ценностей» к сохранению и расширению своих позиций либо в их противодействии инновационным угрозам, исходящим со стороны других систем. Сравнивая характер международных отношений, свойственных периоду с XVI века до 1914 года, с реалиями после 1945 года, Дюрозель указывал на радикальные изменения в военной стратегии и отмечал появление и неуклонное повышение роли новой международной силы - мирового общественного мнения.
Сочинения:
Les frontières européennes de l’URSS, 1917–1941. P., 1957;
De Wilson à Roosevelt, politique exté rieure des É tats-Unis, 1913–1945. P., 1960;
Луи Барту и франко-советское сближение в 1934 // Французский ежегодник. 1961. М., 1962;
L’idée d’Europe dans l’histoire. P., 1965;
Histoire diplomatique de 1919 à nos jours. 8 éd. P., 1981;
Politique extérieure de la France. L’abîme, 1939–1945. P., 1982;
Clemenceau. P., 1988;
La France de la Belle epoque. 2 éd. P., 1992;
Tout Empire périra. Théorie des relations internationales. P., 1992;
L’Europe. Histoire de ses peuples. P., 1993;
La Grande guerre des Français, l’incompré hensible. P., 1994.