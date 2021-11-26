ДЮРА МАРГЕРИТ

ДЮРА МАРГЕРИТ (псевдоним; настоящее имя и фамилия Мар­ге­рит Жер­мен Ма­ри Дон­на­дьё) - французская писательница, драматург , режиссёр.

Ро­ди­лась в се­мье пре­по­да­ва­те­лей. Учи­лась в Сай­го­не; в 1933 году при­бы­ла во Фран­цию, где по­сле окон­ча­ния Сор­бон­ны за­ни­ма­ла пост сек­ре­та­ря в Министерстве по де­лам ко­ло­ний (1935-1941 годы). В пе­ри­од ок­ку­па­ции уча­ст­во­ва­ла в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния . В 1944-1950 годах член Французской коммунистической партии.

Ран­ние ро­ма­ны Дюра про­ни­за­ны ав­то­био­гра­фическими и со­ци­аль­ны­ми мо­ти­ва­ми: «Бес­сты­жие» («Les impudents», 1943 год), «Спо­кой­ная жизнь» («La vie tran­quil­le», 1944 год), «Пло­ти­на на бе­ре­гу Ти­хо­го океа­на» («Un barrage contre le Pa­ci­fi­que», 1950 год, эк­ра­ни­зи­ро­ван Р. Кле­ма­ном, 1957 год).

В цен­тре позд­ней про­зы Дюра, тя­го­тею­щей к «но­во­му ро­ма­ну», - не­ис­то­вые стра­сти, про­ти­во­стоя­щие ру­ти­не обы­ден­ной жиз­ни: «Мат­рос с "Гиб­рал­та­ра"» («Le marin de "Gibraltar"», 1952 год, эк­ра­ни­зи­ро­ван Т. Ри­чард­со­ном, 1967 год), «Мо­де­ра­то кан­та­би­ле» («Moderato can­tabile», 1958 год, эк­ра­ни­зи­ро­ван П. Бру­ком, 1960 год), «Ле­том в по­ло­ви­не один­на­дца­то­го ве­че­ра» («Dix heu­res et demi du soir en ́et ́e», 1960 год, эк­ра­ни­зи­ро­ван Ж. Дас­се­ном, 1967 год), «Лю­бов­ник» («L’amant», 1984 год, эк­ра­ни­зи­ро­ван Ж. Ж. Ан­но, 1992 год) и другие.

С середины 1950-х годов Дюра ра­бо­та­ла в жан­ре ки­но­сце­на­рия: «Хи­ро­си­ма - лю­бовь моя» («Hiroshima mon amour», 1959 год, режиссёр А. Ре­не), «Та­кое дол­гое от­сут­ст­вие» («Une aussi longue absence», 1961 год, режиссёр А. Коль­пи) и другие.

Дюра - ре­жис­сёр филь­мов «India Song» (1975 год), «Гру­зо­вик» («Le camion», 1977 год), экс­пе­риментальная сти­ли­сти­ка ко­то­рых свя­за­на с раз­ру­ше­ни­ем при­выч­но­го со­че­та­ния зву­ко­во­го и изо­бра­зи­тель­но­го ря­дов.

Сочинения:

Мо­де­ра­то кан­та­би­ле. М., 1996;

Ro­mans, cinéma, théâtre, un parcours, 1943–1993. P., 1997.