ДУАНО РОБЕР
ДУАНО РОБЕР - французский фотограф.
Учился на гравёра и литографа в Париже (1925-1929 годы), работал техническим ассистентом, учился фотографии в рекламном отделе фармацевтической фирмы. В 1932 году опубликовал свой первый репортаж в газете «Excelsior», работал как рекламный фотограф на заводах «Renault» (1934-1939 годы). С 1939 года стал свободным фотографом, сотрудничал с агентствами «Rapho» и «Alliance Photo». В годы немецкой оккупации был активным участником Движения Сопротивления (как солдат и фотограф), занимался изготовлением документов, снимал события, связанные с освобождением Парижа. После 1946 года познакомился с А. Картье-Брессоном и Брассаи. В 1948-1951 годах сотрудничал с журналом «Vogue» как фотограф моды, с 1955 года работал в фоторекламе. В 1968 году приезжал в СССР как репортёр еженедельника «Vie Ouvrière».
Призвание Дуано - фотожурналистика, уличная фотография, он был сторонником «интуитивной фотографии». Снимки Дуано отличаются ясным композиционным рисунком; в них он нередко привносил поэтические, юмористические образы (в 1980-е годы снимок «Поцелуй у Парижской мэрии», выполненный по заданию журнала «Life» как образ романтического Парижа, был издан миллионными тиражами в виде открыток, плакатов, рекламы), ловил мгновения абсурда и эксцентричного поведения в повседневной жизни.
Создал фотопортреты многих художников (А. Джакометти, П. Пикассо, Ж. Брака, Ф. Леже), литераторов (Ж. Превера и Б. Сандрара). Автор свыше 30 фотоальбомов о Париже и Франции, среди них - «Пригород Парижа» («La banlieue de Paris», 1949 год, текст Б. Сандрара), «Парижане, как они есть» («Les Parisiens tel qu’ils sont», 1954 год, текст Р. Жиро), «Свидетели повседневной жизни» («Témoins de la vie quotidienne», 1971 год, текст Ж. Дюбуа), «Мой Париж» («My Paris», 1972 год, текст М. Шевалье), «Луара» («La Loire», 1978 год), «Три секунды вечности» («Trois secondes d’éternité», 1979 и 1997 год), «Мои парижане» («Mes parisiens», 1997 год).
Иллюстрация:
Р. Дуано. «Продавщица на парижском рынке». 1953. Архив БРЭ.