ДРЮОН МОРИС

ДРЮОН МОРИС - французский писатель, общественный деятель, член Французской академии, иностранный член Российской академии наук.

Сын русского ак­тё­ра-эмиг­ран­та Л. Кес­се­ля; взял фа­ми­лию от­чи­ма. Окон­чил шко­лу в Со­мю­ре (1940 год), литературный факультет Сор­бон­ны (1940 год).

Министр куль­ту­ры Фран­ции (1973-1974 годы). При­ни­мал уча­стие в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния ; с 1942 года скры­вал­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нии, ра­бо­тал во­енным кор­рес­пон­ден­том. Во­енная те­ма­ти­ка на­шла от­ра­же­ние в по­этическом сборнике «Пес­ни пар­ти­зан» («Chants des partisans», 1943 год, совместно с Ж. Кес­се­лем и другими), по­вес­ти «По­след­няя бри­га­да» («La der­nière bri­gade», 1946 год). В ран­нем твор­че­ст­ве силь­но влия­ние на­ту­ра­лиз­ма: се­рия ро­ма­нов о ду­хов­ном вы­ро­ж­де­нии се­мьи бан­ки­ров «Силь­ные ми­ра се­го» («Les gran­des familles», 1948-1951 годы, русский перевод 1960 год), ро­ман «Сла­до­ст­ра­стие бы­тия» («La vo­lup­té d’être», 1954 год) и другие.

Наи­боль­шую из­вест­ность Дрюону при­нес­ли ис­то­рические ро­ма­ны, в том числе 7-том­ный цикл «Прóклятые ко­ро­ли» («Les rois maudits», 1955-1977 годы, русский перевод 1957-1983 годы), ко­ло­рит­но, в ду­хе тра­ди­ций А. Дю­ма-от­ца вос­соз­дав­ший со­бы­тия французской ис­то­рии XIV века. Сре­ди др. про­из­ве­де­ний Дрюона - эс­се, рас­ска­зы для де­тей, те­ат­раль­ные пье­сы, пуб­ли­цисти­ка , а так­же «Ме­муа­ры» («Mé­moi­res», 2006 год).