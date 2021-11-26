АРКОС

Торговое акционерное общество, учрежденное в Лондоне 11 июня 1920 как частная компания с ограниченной ответственностью.

Англ. All Russian Cooperative Society Limited, с 1922 — Arcos Ltd. Выступало в качестве представителя советских внешнеторговых организаций и имело конторы и отделения в ряде стран. Первым руководителем стал Г. И. Соломон-Исецкий. К началу 1927 оборот общества превышал 100 млн фунтов стерлингов. Был у А. и собственный банк с уставным капиталом 700 тыс. фунтов стерлингов — Arcos Banking Corporation Ltd. 12 мая 1927 английская полиция совершила нападение на А. и советское торгпредство, в ходе которого были обнаружены документы, подтвердившие «подрывную деятельность» Коммунистического интернационала в Великобритании и Китае. После разрыва дипломатических и торговых отношений между СССР и Великобританией (27 мая 1927) общество временно прекратило работу. После восстановления дипломатических отношений (1929) его деятельность возобновилась, но в меньших масштабах. Общество прекратило работу в начале Второй мировой войны .

Автор статьи: Орлов И.Б.

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