ДОЙЧ ОТТО ЭРИХ

ДОЙЧ ОТТО ЭРИХ - австрийский архивист, библиограф, музыковед.

Изу­чал ис­то­рию литературы и изо­бра­зи­тель­но­го искусства в университетах Ве­ны и Гра­ца. В 1914 году опуб­ли­ко­вал до­ку­мен­ти­ро­ван­ную био­гра­фию Ф. Шу­бер­та , при­нёс­шую ему ре­пу­та­цию круп­ней­ше­го в Ев­ро­пе шу­бер­то­ве­да (Дойч опуб­ли­ко­вал все­го около 150 ра­бот о нём).

В 1939 году эмиг­ри­ро­вал в Ве­ли­ко­бри­та­нию (в 1947 году по­лу­чил гра­ж­дан­ст­во ). В 1952 году вер­нул­ся в Ве­ну, где за­вер­шил фун­даментальные до­ку­мен­ти­ро­ван­ные био­гра­фии Г. Ф. Ген­де­ля и В. А. Мо­цар­та . Спо­соб­ст­во­вал воз­вра­ще­нию об­щественного ин­те­ре­са к чешским композиторам Я. А. Ко­же­лу­ху. Са­мая из­вест­ная ра­бо­та Дойча (совместно с Д. Р. Вак­ке­лин­гом) - те­ма­ти­ко-хро­но­ло­гический ка­та­лог со­чи­не­ний Шу­бер­та «Schubert: Thematic catalogue of all his works in chronological order» (1951 год; пе­ре­из­дан на немецком языке в 1978 году).

Сочинения:

F. Schubert. Die Dokumente seines Le­bens und Schaffens. Münch., 1913–1914. Bd 1–2;

Handel: a documentary biography. L., 1955;

Mozart: die Dokumente seines Lebens. Kassel, 1961. (W. A. Mozart. Neue Ausgabe sämtlicher Werke, 10, 34).