ДОМИНГО ПЛАСИДО

ДОМИНГО ПЛАСИДО - испанский певец (те­нор), оперный дирижёр.

Учил­ся пе­нию и ак­тёр­ско­му мас­тер­ст­ву у ро­ди­те­лей (ак­тё­ры сар­су­элы), иг­ре на фортепиано и пе­нию в кон­серватории Ме­хи­ко (1955 год), там же брал уро­ки ди­ри­жи­ро­ва­ния у И. Мар­ке­ви­ча (1957 год).

Как опер­ный пе­вец де­бю­ти­ро­вал в 1959 году в Ме­хи­ко. В 1962-1965 годах ра­бо­тал в Из­ра­иль­ской национальной опе­ре. С 1968 года со­лист «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ры» (Нью-Йорк). По­ёт во всех ве­ду­щих опер­ных те­ат­рах ми­ра: Вен­ской государственной опе­ре (с 1967 года), Чи­каг­ской ли­рической опе­ре (с 1968 года), ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла» (с 1969 года), лон­дон­ском - «Ко­вент-Гар­ден» (с 1971 года), Па­риж­ской опе­ре (с 1973 года).

С рав­ным ус­пе­хом ис­пол­ня­ет пар­тии ли­рического и дра­ма­тического те­но­ра, ос­но­ву его об­шир­но­го ре­пер­туа­ра (бо­лее 120 пар­тий) со­став­ля­ют пар­тии в опе­рах Дж. Вер­ди (од­на из луч­ших - Отел­ло в од­но­именной опе­ре), итальянских ве­ри­стов, Ж. Масс­не, Ж. Оф­фен­ба­ха и р\других французских ком­по­зи­то­ров. Один из круп­ней­ших ваг­не­ров­ских «ге­рои­че­ских те­но­ров», вы­сту­пил в пар­ти­ях Валь­те­ра («Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры»), Зиг­мун­да («Валь­ки­рия»), за­глав­ных пар­ти­ях опер «Три­стан и Изоль­да», «Ло­эн­грин», «Пар­си­фаль» Р. Ваг­не­ра. Ис­пол­нил несколько пар­тий в опе­рах XX-XXI веков («Дон Род­ри­го» А. Хи­на­сте­ры, «Гойя» Дж. К. Ме­нот­ти, «Пер­вый им­пе­ра­тор» Тан Ду­на). С 1975 года уча­ст­ву­ет в Зальц­бург­ских фес­ти­ва­лях. Снял­ся в ки­но­опе­рах: «Кар­мен» Ж. Би­зе (режиссер Ф. Ро­зи), «Пая­цы» Р. Ле­он­ка­вал­ло, «Сель­ская честь» П. Мас­ка­ньи, «Тра­виа­та» и «Отел­ло» Вер­ди (все - режиссер Ф. Дзеф­фи­рел­ли). С 1990 года уча­ст­ник из­вест­но­го «Трио те­но­ров» (вме­сте с Х. Кар­ре­ра­сом и Л. Па­ва­рот­ти).

В 1973 году в Нью-Йор­ке де­бю­ти­ро­вал как опер­ный ди­ри­жёр; в те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» ди­ри­жи­ро­вал опе­рет­той «Ле­ту­чая мышь» И. Штрау­са (1983 год, в главных ро­лях - К. Те Ка­на­ва, Г. Прей; из­да­на ви­део­за­пись). В 1993 году ос­но­вал ме­ж­ду­народный кон­курс во­ка­ли­стов «Operalia» (про­во­дит­ся еже­год­но в раз­ных стра­нах). Ге­не­раль­ный ди­рек­тор Ва­шинг­тон­ской национальной опе­ры (с 1996 года), Опе­ры Лос-Анд­же­ле­са (с 2003 года; художественный руководитель с 2001 года). Мно­го ау­дио- и ви­део­за­пи­сей (около ста пол­ных за­пи­сей опер). Не­од­но­крат­но га­ст­ро­ли­ро­вал в Рос­сии (впер­вые - в со­ста­ве труп­пы «Ла Ска­ла», 1974 год).

Сочинения:

Мои пер­вые со­рок лет. М., 1989;

My operatic roles. L., 2000 (with H. Matheo­pou­los).

Иллюстрация: Архив БРЭ.