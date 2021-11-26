ДОМИНГО ПЛАСИДО
ДОМИНГО ПЛАСИДО - испанский певец (тенор), оперный дирижёр.
Учился пению и актёрскому мастерству у родителей (актёры сарсуэлы), игре на фортепиано и пению в консерватории Мехико (1955 год), там же брал уроки дирижирования у И. Маркевича (1957 год).
Как оперный певец дебютировал в 1959 году в Мехико. В 1962-1965 годах работал в Израильской национальной опере. С 1968 года солист «Метрополитен-оперы» (Нью-Йорк). Поёт во всех ведущих оперных театрах мира: Венской государственной опере (с 1967 года), Чикагской лирической опере (с 1968 года), миланском театре «Ла Скала» (с 1969 года), лондонском - «Ковент-Гарден» (с 1971 года), Парижской опере (с 1973 года).
С равным успехом исполняет партии лирического и драматического тенора, основу его обширного репертуара (более 120 партий) составляют партии в операх Дж. Верди (одна из лучших - Отелло в одноименной опере), итальянских веристов, Ж. Массне, Ж. Оффенбаха и р\других французских композиторов. Один из крупнейших вагнеровских «героических теноров», выступил в партиях Вальтера («Нюрнбергские мейстерзингеры»), Зигмунда («Валькирия»), заглавных партиях опер «Тристан и Изольда», «Лоэнгрин», «Парсифаль» Р. Вагнера. Исполнил несколько партий в операх XX-XXI веков («Дон Родриго» А. Хинастеры, «Гойя» Дж. К. Менотти, «Первый император» Тан Дуна). С 1975 года участвует в Зальцбургских фестивалях. Снялся в кинооперах: «Кармен» Ж. Бизе (режиссер Ф. Рози), «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Сельская честь» П. Масканьи, «Травиата» и «Отелло» Верди (все - режиссер Ф. Дзеффирелли). С 1990 года участник известного «Трио теноров» (вместе с Х. Каррерасом и Л. Паваротти).
В 1973 году в Нью-Йорке дебютировал как оперный дирижёр; в театре «Ковент-Гарден» дирижировал опереттой «Летучая мышь» И. Штрауса (1983 год, в главных ролях - К. Те Канава, Г. Прей; издана видеозапись). В 1993 году основал международный конкурс вокалистов «Operalia» (проводится ежегодно в разных странах). Генеральный директор Вашингтонской национальной оперы (с 1996 года), Оперы Лос-Анджелеса (с 2003 года; художественный руководитель с 2001 года). Много аудио- и видеозаписей (около ста полных записей опер). Неоднократно гастролировал в России (впервые - в составе труппы «Ла Скала», 1974 год).
Сочинения:
Мои первые сорок лет. М., 1989;
My operatic roles. L., 2000 (with H. Matheopoulos).
Иллюстрация: Архив БРЭ.