ДОМИНГЕС ОРТИС АНТОНИО
ДОМИНГЕС ОРТИС АНТОНИО - испанский историк.
Член Королевской академии истории (избран в 1973 году).
В 1932 году окончил Университет Севильи. С 1940 года занимался преподавательской деятельностью. Работал в университетах Гранады, Мадрида, Севильи. В 1975-1979 годах директор печатного издания Королевской академии истории «Boletín de la Real Academia de la Historia».
Автор свыше 400 публикаций по социальной истории Испании XVI-XVIII веков, директор 12-томной «Истории Испании» («Historia de España», 1988-1991 годы).
Сочинения:
La sociedad española en el siglo XVIII. Madrid, 1955;
Política y hacienda de Felipe IV. Madrid, 1960;
La sociedad española en el siglo XVII. Madrid, 1963;
El Antiguo Regimen. Madrid, 1973;
Andalucía ayer y hoy. Barcelona, 1983;
Historia de los moriscos. Madrid, 1985 (con B. Vincent).