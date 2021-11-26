ДОКСИАДИС КОНСТАНТИНОС АПОСТОЛУ

ДОКСИАДИС КОНСТАНТИНОС АПОСТОЛУ - греческий архитектор, градостроитель, теоретик.

Учил­ся в Тех­нических шко­лах в Афи­нах и в Шар­лот­тен­бур­ге (Бер­лин; 1930-1935 годы). Ру­ко­во­ди­тель мас­тер­ской ген­пла­на Боль­ших Афин (1937 год), Департамента гра­до­строи­тель­ст­ва и ре­гио­наль­но­го пла­ни­ро­ва­ния в Министерстве об­щественных ра­бот Гре­ции (1939-1945 годы).

Один из ор­га­ни­за­то­ров по­сле­во­ен­ной ре­кон­ст­рук­ции греческих го­ро­дов (1945-1951 годы). В 1951-1953 годах жил в Ав­ст­ра­лии. Его фир­ма (ос­но­ва­на в 1951 году в Афи­нах) вы­пол­ня­ла круп­ные ра­бо­ты по Мар­шал­ла пла­ну ; сре­ди них: жи­лищ­ные про­грам­мы для Ира­ка, Ли­ва­на, ре­гио­наль­ное пла­ни­ро­ва­ние в Га­не, Ис­па­нии, Ли­вии, стра­нах Латинской Аме­ри­ки.

Соз­дал ген­пла­ны раз­ви­тия: Ско­пье (1954-1966 годы), Хар­ту­ма и Порт-Су­да­на (1959 год); Хом­са, Ха­мы и Са­ла­мии - в Си­рии (1959-1961 годы); Ак­кры и Те­мы - в Га­не (1960-1962 годы); Сай­го­на (ны­не Хо­ши­мин; 1964-1965 годы), Те­не­ри­фе (1965-1966 годы) и другие

Наи­бо­лее зна­чительные про­ек­ты - ген­пла­ны Ис­ла­ма­ба­да (1947-1963 годы), ре­кон­ст­рук­ции Дет­рой­та (1964-1971 годы; был до­пол­нен про­ек­том Доксиадиса «Ме­га­по­лис Ве­ли­ких озёр» на тер­ри­то­рии во­круг Чи­ка­го, Дет­рой­та, Клив­лен­да и Питтс­бур­га, 1969-1970 годы).

Доксиадис - ро­до­на­чаль­ник эки­сти­ки, ос­но­ва­тель од­но­именного жур­на­ла и Афин­ско­го цен­тра эки­сти­ки (1958 год). Вы­сту­пал с идея­ми «все­мир­но­го го­ро­да» («эку­ме­но­по­ли­са»), фор­ми­ро­ва­ние ко­то­ро­го про­гно­зи­ро­вал к 2100 году. По про­ек­там Доксиадиса по­строе­ны зда­ния Прав­ле­ния его фир­мы в Афи­нах (1955-1961 годы), Университета шта­та Пенд­жаб в Ла­хо­ре (1959-1973 годы), Сельскохозяйственного института в Фей­са­ла­ба­де (Па­ки­стан, 1961 год), Цен­тра про­из­вод­ст­вен­но-технического об­ра­зо­ва­ния в Ам­ма­не (1972-1975 годы), жи­лые и ку­рорт­ные ком­плек­сы в Гре­ции.

Сочинения:

Raumordnung in griechischen Städ­te­bau. Heidelberg, 1937;

Architecture in tran­si­tion. L., 1963;

Between dystopia and utopia. Hartford, 1966;

Ekistics: an introduction to scien­ce of human settlements. L., 1968;

Ecu­me­no­polis: the inevitable city of future. N. Y., 1974;

Antropopolis: city for human de­ve­lop­ment. Athens, 1974. N. Y., 1975;

Building En­to­pia. Athens, 1975.