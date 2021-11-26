ДОКСИАДИС КОНСТАНТИНОС АПОСТОЛУ
ДОКСИАДИС КОНСТАНТИНОС АПОСТОЛУ - греческий архитектор, градостроитель, теоретик.
Учился в Технических школах в Афинах и в Шарлоттенбурге (Берлин; 1930-1935 годы). Руководитель мастерской генплана Больших Афин (1937 год), Департамента градостроительства и регионального планирования в Министерстве общественных работ Греции (1939-1945 годы).
Один из организаторов послевоенной реконструкции греческих городов (1945-1951 годы). В 1951-1953 годах жил в Австралии. Его фирма (основана в 1951 году в Афинах) выполняла крупные работы по Маршалла плану; среди них: жилищные программы для Ирака, Ливана, региональное планирование в Гане, Испании, Ливии, странах Латинской Америки.
Создал генпланы развития: Скопье (1954-1966 годы), Хартума и Порт-Судана (1959 год); Хомса, Хамы и Саламии - в Сирии (1959-1961 годы); Аккры и Темы - в Гане (1960-1962 годы); Сайгона (ныне Хошимин; 1964-1965 годы), Тенерифе (1965-1966 годы) и другие
Наиболее значительные проекты - генпланы Исламабада (1947-1963 годы), реконструкции Детройта (1964-1971 годы; был дополнен проектом Доксиадиса «Мегаполис Великих озёр» на территории вокруг Чикаго, Детройта, Кливленда и Питтсбурга, 1969-1970 годы).
Доксиадис - родоначальник экистики, основатель одноименного журнала и Афинского центра экистики (1958 год). Выступал с идеями «всемирного города» («экуменополиса»), формирование которого прогнозировал к 2100 году. По проектам Доксиадиса построены здания Правления его фирмы в Афинах (1955-1961 годы), Университета штата Пенджаб в Лахоре (1959-1973 годы), Сельскохозяйственного института в Фейсалабаде (Пакистан, 1961 год), Центра производственно-технического образования в Аммане (1972-1975 годы), жилые и курортные комплексы в Греции.
Сочинения:
Raumordnung in griechischen Städtebau. Heidelberg, 1937;
Architecture in transition. L., 1963;
Between dystopia and utopia. Hartford, 1966;
Ekistics: an introduction to science of human settlements. L., 1968;
Ecumenopolis: the inevitable city of future. N. Y., 1974;
Antropopolis: city for human development. Athens, 1974. N. Y., 1975;
Building Entopia. Athens, 1975.