ДОДЕРЕР ХАЙМИТО ФОН
ДОДЕРЕР ХАЙМИТО ФОН - австрийский писатель.
Cын архитектора. В Первую мировую войну добровольцем ушёл на фронт. В 1916-1920 годах находился в русском плену. В 1925 году окончил исторический факультет Венского университета. Событиям Гражданской войны 1917–1922 годов в России посвящён роман «Тайна империи» («Das Geheimnis des Reiches», 1930 год). В 1933-1939 годах Додерер был членом запрещённой в Австрии нацистской партии.
Первое значительное произведение - роман «Убийство, которое совершает каждый» («Ein Mord, den jeder begeht», 1938 год, русский перевод 2006 год) - интеллектуальный, пронизанный психологизмом детектив. Во время Второй мировой войны воевал на Восточном фронте. Международную известность Додереру принесли романы, воссоздающие широкую панораму жизни Вены первой трети XX века: «Штрудльхофская лестница, или Мельцер и глубина лет» («Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre», 1951 год), «Бесы» («Die Dämonen», 1956 год).
Из задуманной тетралогии «Роман № 7», охватывающей события австрийской истории с конца 1870-х годов по 1960 год, написаны романы «Слуньские водопады» («Die Wasserfälle von Slunj», 1963 год, русский перевод 1981 год), а также «Пограничный лес» («Der Grenzwald», опубликована в 1967 году посмертно), оставшийся незавершённым; в них авторская рефлексия и психологизм уступают место беспристрастному изображению внешней жизни персонажей.
Сочинения:
Das erzählerische Werk. Münch., 1995. Bd 1–9.