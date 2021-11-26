ДОДЕКАФОНИЯ
ДОДЕКАФОНИЯ - вид композиторской техники XX-XXI веков; метод сочинения музыки, при котором вся ткань произведения выводится из 12-тоновой серии.
Избирая для произведения серию, композитор устанавливает ту интонационную основу, которая в тональной пьесе предопределялась бы ладовой структурой; все мотивно-тематические элементы обусловлены серией. Эстетический смысл применения техники додекафонии - достижение интонационного единства (как бы «серийного лада») и музыкально-логической связности, без которых недостижимо выражение художественной идеи.
Почвой для возникновения додекафонии стало кризисное состояние традиционной тональной композиции в условиях позднеромантической гармонии (расширение тональности, автономность диссонанса, многозначность диссонирующих аккордов - их «всетональность» и так далее). Предел развития тональной гармонии -хроматическая 12-ступенность («пантональность», «омнитональность»); на этой стадии тональность перестала быть надёжной основой построения крупных форм классического типа (по словам С. И. Танеева, зафиксировавшего это явление, «разрушение тональности ведёт к разрушению музыкальной формы»).
Новый этап эволюции звуковысотности характеризуется 12-тоновостью высотной системы: если в гармонической тональности сопоставлялись аккорды и их основные тоны (как бы «микротональности»), то теперь сопоставляются уже отдельные звуки, то есть возрождается контрапункт в изначальном смысле (техника punctus contra punctum). Поиски новых принципов организации музыкального произведения стимулировали обращение к так называемому методу констант (постоянное повторение одного и того же звукового элемента как средство достижения связности в пьесе), поначалу в качестве добавочного конструктивного элемента («Веберн-группа» cis-c-e во вступлении к Квартету А. фон Веберна, 1905 год), затем основного и, наконец, единственного (серия). Cоединившись с 12-тоновостью высотной системы, принцип повторяющейся звукогруппы и привёл к созданию серийно-двенадцатитонового метода сочинения, то есть к додекафонии.
Предформы додекафонной техники: свободная 12-тоновость (песни 3 Веберна, песни 15 А. Шёнберга, 1909 год), микросерийность на модальной основе у И. Ф. Стравинского (сцена пленения Жар-птицы в балете «Жар-птица», 1910 год, цифры 22-29 партитуры), 12-тоновые ряды у А. Берга («5 песен на тексты к почтовым открыткам П. Альтенберга», 1912 год), «синтетаккорды» Н. А. Рославца (1913 год), «гармония 12 тонов без удвоений» Н. Обухова (1914-1916 годы), несерийная 12-тоновая гармония Е. Голышева («Ледяная песня», 1919 год), «закон 12 тонов» Й. М. Хауэра (1919 год), 12-тоновый тематизм у Ф. Х. Клайна (1921 год).
Метод собственно додекафонии (при помощи ряда из «двенадцати лишь между собой соотнесённых тонов») был теоретически разработан и воплощён Шёнбергом (впервые – Сюита для фортепиано, op. 25, 1923 год). С 1950-х годов додекафония осознанно применяется в отечественной музыке (А. М. Волконский, Э. В. Денисов, Д. Н. Смирнов и другие).