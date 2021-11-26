ДОДЕКАФОНИЯ

ДОДЕКАФОНИЯ - вид композиторской техники XX-XXI веков; метод сочинения музыки , при котором вся ткань произведения выводится из 12-тоновой серии.

Из­би­рая для про­из­ве­де­ния се­рию, ком­по­зи­тор ус­та­нав­ли­ва­ет ту ин­то­национную ос­но­ву, ко­то­рая в то­наль­ной пье­се пре­до­пре­де­ля­лась бы ла­до­вой струк­ту­рой; все мо­тив­но-те­ма­тические эле­мен­ты обу­слов­ле­ны се­ри­ей. Эс­те­тический смысл при­ме­не­ния тех­ни­ки додекафонии - дос­ти­же­ние ин­то­национного един­ст­ва (как бы «се­рий­но­го ла­да») и му­зы­каль­но-ло­гической связ­но­сти, без ко­то­рых не­дос­ти­жи­мо вы­ра­же­ние ху­дожественной идеи.

Поч­вой для воз­ник­но­ве­ния додекафонии ста­ло кри­зис­ное со­стоя­ние тра­диционной то­наль­ной ком­по­зи­ции в ус­ло­ви­ях позд­не­ро­ман­тической гар­мо­нии (рас­ши­ре­ние то­наль­но­сти, ав­то­ном­ность дис­со­нан­са , мно­го­знач­ность дис­со­ни­рую­щих ак­кор­дов - их «все­то­наль­ность» и так далее). Пре­дел раз­ви­тия то­наль­ной гар­мо­нии -хро­ма­тическая 12-сту­пен­ность («пан­то­наль­ность», «ом­ни­то­наль­ность»); на этой ста­дии то­наль­ность пе­ре­ста­ла быть на­дёж­ной ос­но­вой по­строе­ния круп­ных форм клас­сического ти­па (по сло­вам С. И. Та­нее­ва, за­фик­си­ро­вав­ше­го это яв­ле­ние, «раз­ру­ше­ние то­наль­но­сти ве­дёт к раз­ру­ше­нию му­зы­каль­ной фор­мы»).

Но­вый этап эво­лю­ции зву­ко­вы­сот­но­сти ха­рак­те­ри­зу­ет­ся 12-то­но­во­стью вы­сот­ной сис­те­мы: ес­ли в гар­мо­нической то­наль­но­сти со­пос­тав­ля­лись ак­кор­ды и их основные то­ны (как бы «мик­ро­то­наль­но­сти»), то те­перь со­по­став­ля­ют­ся уже отдельные зву­ки, то есть воз­ро­ж­да­ет­ся кон­тра­пункт в из­на­чаль­ном смыс­ле (тех­ни­ка punctus contra punc­tum). По­ис­ки но­вых прин­ци­пов ор­га­ни­за­ции музыкального про­из­ве­де­ния сти­му­ли­ро­ва­ли об­ра­ще­ние к так называемому ме­то­ду кон­стант (по­сто­ян­ное по­вто­ре­ние од­но­го и то­го же зву­ко­во­го эле­мен­та как сред­ст­во дос­ти­же­ния связ­но­сти в пье­се), по­на­ча­лу в ка­че­ст­ве до­ба­воч­но­го кон­ст­рук­тив­но­го эле­мен­та («Ве­берн-груп­па» cis-c-e во всту­п­ле­нии к Квар­те­ту А. фон Ве­бер­на, 1905 год), за­тем ос­нов­но­го и, на­ко­нец, един­ст­вен­но­го (се­рия). Cоединившись с 12-то­но­во­стью вы­сот­ной сис­те­мы, прин­цип по­вторяю­щей­ся зву­ко­груп­пы и при­вёл к соз­да­нию се­рий­но-две­на­дца­ти­то­но­во­го ме­то­да со­чи­не­ния, то есть к до­де­ка­фо­нии.

Пред­фор­мы до­де­ка­фон­ной тех­ни­ки: сво­бод­ная 12-то­но­вость (пес­ни 3 Ве­бер­на, пес­ни 15 А. Шён­бер­га, 1909 год), мик­ро­се­рий­ность на мо­даль­ной ос­но­ве у И. Ф. Стра­вин­ско­го (сце­на пле­не­ния Жар-пти­цы в ба­ле­те «Жар-пти­ца», 1910 год, циф­ры 22-29 пар­ти­ту­ры), 12-то­но­вые ря­ды у А. Бер­га («5 пе­сен на тек­сты к поч­то­вым от­крыт­кам П. Аль­тен­бер­га», 1912 год), «син­те­так­кор­ды» Н. А. Ро­слав­ца (1913 год), «гар­мо­ния 12 то­нов без уд­вое­ний» Н. Обу­хо­ва (1914-1916 годы), не­се­рий­ная 12-то­но­вая гар­мо­ния Е. Го­лы­ше­ва («Ле­дя­ная пес­ня», 1919 год), «за­кон 12 то­нов» Й. М. Хау­эра (1919 год), 12-то­но­вый те­ма­тизм у Ф. Х. Клай­на (1921 год).

Ме­тод соб­ст­вен­но додекафонии (при по­мо­щи ря­да из «две­на­дца­ти лишь ме­ж­ду со­бой со­от­не­сён­ных то­нов») был тео­ре­ти­че­ски раз­ра­бо­тан и во­пло­щён Шён­бер­гом (впер­вые – Сюи­та для фортепиано, op. 25, 1923 год). С 1950-х годов додекафония осоз­нан­но при­ме­ня­ет­ся в отечественной му­зы­ке (А. М. Вол­кон­ский, Э. В. Де­ни­сов, Д. Н. Смир­нов и другие).

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