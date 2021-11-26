ДОБЛЕС ФАБИАН
ДОБЛЕС ФАБИАН - коста-риканский писатель.
Окончил юридический факультет университета Коста-Рики (1940 год); работал адвокатом, учителем. Член Коммунистической партии Коста-Рики (с 1943 года), сотрудничал с коммунистической прессой Кубы, СССР.
Творчеству Доблеса присущи социальная направленность, пристальный интерес к жизни простого человека: романы «Тот, кого называют народом» («Ese que llaman pueblo», 1942 год), «Бурные воды» («Aguas turbias», 1943 год); сборники рассказов «Рассказы» («Cuentos», 1983 год), «Ужас и другие рассказы» («La pesadilla y otros cuentos», 1984 год), «Годы, маленькие дни» («Los años, pequeños días», 1989 год).
Сочинения:
Мир – Земле. М., 1988. С. 414–417;
Obras completas. San José, 1993. Vol. 1–5.