ДЕМУС ОТТО

ДЕМУС (Demus) ОТТО - австрийский историк средневекового искусства ( Византия и Западная Европа)

Сын врача К. Демуса, убитого в начале первой мировой войны, Демус поступил в Венский университет, где занимался под руководством Й. Стржиговского. Первым результатом его изысканий стала монография (совместно с Э. Дицем), посвященная мозаикам монастырей Осиос Лукас и Дафни (Byzantine Mosaics in Greece, Hosios Lucas & Daphni. 1931). Книгу характеризует строгий, выверенный художественно-исторический подход и интерес к вопросам стиля, текст - впервые среди подобных публикаций - снабжен фотографиями. Вышедшая в 1935 году книга по истории собора Сан-Марко в Венеции сформировала представление о Демус как об ученом, «подходящем к материалу с филологической дотошностью» (Belting. 1991. P. VIII).

По окончании университета (1928) Демус вел работу, связанную с сохранением памятников искусства на территории Австрии. В 1930-1936 годах занимал пост хранителя памятников в Каринтии. В 1936 гда был переведен в Вену, с 1937 года преподавал в Венском университете. После аншлюса Австрии (1938) Демус уехал на Сицилию, где участвовал в работе конгресса византинистов (1939), а оттуда в Великобританию. В Институте Варбурга занимался коллекциями книг, вывезенных из Гамбурга и австрийскими собраний, преподавал историю искусств в Институте искусства Кортолда (Курто). В этот период он написал книгу «Мозаики норманнской Сицилии» (The Mosaics of Norman Sicily. 1949) и исполненное в эссеистической манере исследование о декоративном убранстве храмов IX-XII веков (Byzantine Mosaic Decoration. 1947), высоко оцененное иконологами. По окончании войны Демус вернулся в Австрию и возобновил работу в службе по охране памятников искусства. Периодически публиковались его статьи, имевшие большой резонанс (в список трудов Демуса входит 15 монографий, 133 статьи и 41 рецензия). Он стал одним из основателей Австрийского общества византинистов, получавшего поддержку от центра византийских исследований Дамбартон-Окс (Вашингтон), и одним из первых авторов его ежегодника (выходит с 1951), был принят в члены многочисленных обществ (в том числе Британской академии и Общества антикваров), не раз был номинантом всевозможных премий (в том числе Prix Schlumberger). Приоритетной темой исследований Демуса продолжал оставаться собор Сан-Марко. 2-я книга об этом памятнике вышла в 1960 году (The Church of San Marco in Venice), в ней отсутствовал раздел о мозаиках, исследование которых продолжилось в период реставрации собора (70-е года XX века), после возведения в соборе Сан-Марко лесов.

Продолжая до 1965 году выполнять как консультант по вопросам реставрации поручения Общества охраны памятников, Демос в Венском университете читал лекции по средневековому искусству Австрии и византийскому искусству (1963); его стараниями на кафедру был приглашен О. Пехт, зарекомендовавший себя как специалист в области средневековой западноевропейской миниатюры . В 1968 году вышла в свет книга «Романская монументальная живопись» (Romanische Wandmalerei), содержащая список памятников на территории Европы - от Великобритании до Испании - с описанием степени их сохранности. В монографии «Византийское искусство и Запад» (Byzantine Art and the West. 1970), составленной на основе прочитанных в Венском университете лекций, Демус высказал суждение о том, что в основе взаимоотношений Византии и Запада было однонаправленное влияние византийского искусства на западноевропейское.

После расчистки мозаик собора Сан-Марко (в частности, 2 разновременных фрагментов мозаики вост. купола) Демус на основе анализа стиля уточнил введенные им прежде датировки. Результатом изысканий стало снабженное иллюстрациями издания «Мозаики Сан-Марко в Венеции» (The Mosaics of San Marco in Venice. 1983), представляющее интерес и для современных исследователей.

Сочинения:

Byzantine Mosaics in Greece, Hosios Lucas & Daphni. Camb. (Mass.), 1931 (совм. с E. Dietz);

Byzantine Mosaic Decoration: Aspects of Monumental Art in Byzantium. L., 1947 (рус. пер.: Мозаики визант. храмов: Принципы монументального искусства Византии / Пер. с англ.: Э. С. Смирнова. М., 2001 [Библиогр.]);

The Mosaics of Norman Sicily. L., 1949;

Die Entstehung des Paläologenstil in der Malerei // Berichte zum XI. Intern. Byzantinisten-Kongress. Münch., 1958. S. 1-63;

The Church of San Marco in Venice: History, Architecture, Sculpture / Contrib. F. Forlati. W., 1960;

Romanische Wandmalerei / Aufnahmen v. M. Hirmer. Münch., 1968;

Byzantine Art and the West. N. Y., 1970;

The Mosaics of San Marco in Venice. Chicago; Wash., 1984. 2 vol. In 4 pt.;

Die byzantinischen Mosaikikonen. W., 1991. [Bd.] 1: Die grossformatigen Ikonen;

Die spätgotischen Altäre Kärntens / Bearb. v. G. Müller-Guttenbrunn-Schimke, E. W. Herzig-Oberhaidacher. Klagenfurt, 1991.

Иллюстрация:

О. Демус. Фотография. 80-е гг. XX в.

Архив ПЭ.