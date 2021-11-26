ДЕЛЬ ВЕККЬО
ДЕЛЬ ВЕККЬО (Del Vecchio) ДЖОДЖИО - итальянский философ права неокантианского направления.
Декан юридического факультета Римского университета (1937). В обсуждении проблемы справедливости исходил из идеи верховенства в ней этического принципа, который является необходимым условием универсальности и объективности закона. Полагал, что поэтому в деле регулирования поведения «человека юридического» право не является всемогущим и достаточным регулятором. Во взаимоотношениях личности и государства ведущую роль выполняет государство. Современное государство, считал Дель Веккьо, заметно ослаблено, поскольку пребывает в условиях кризиса, напоминающих обстановку средневекового общества. Однако именно государство является «гармонизатором» социальных настроений. Философия права возникает и существует как наука, которая определяет право в его логической всеобщности, исследует происхождение и общие черты его исторического развития, оценивает это развитие с позиций правового идеала, выводимого из чистого разума. Основой права для него является особым образом понимаемая природа человека. Имеется в виду умопостигаемая метафизическая природа как совокупность высших духовных, предполагаемых нашим сознанием целей человеческого бытия, его нормативных основ. С этой природой Дель Векьо связывал необходимость признания человека высшей ценностью, которая должна считаться исходным постулатом в истолковании справедливости. Он разделял и поддерживал оптимистич. предположение о прогрессирующем приближении к идеалу права и к справедливости. Существует тенденция, писал он, к встрече историч. факта с идеалом, априорно выведенным из чистого разума. Дель Векьо - основатель и редактор «Международного журнала философии права».
Сочинения:
Sui principî generali del diritto. Modena, 1921;
Saggi intorno allo stato. Roma, 1935;
La Giustizia. 3 ed. Roma, 1946;
La Verità nella morale e nel diritto. 3 ed. Roma, 1954;
Lezioni di filosofia del diritto. 13 ed. Mil., 1965.