ДЕ МАУРО ТУЛЛИО
ДЕ МАУРО (De Mauro) ТУЛЛИО - итальянский языковед, академик Академии делла-Круска с 2003 года.
Окончил классическое отделение Римского университета (1956 год). С 1957 года преподавал в различных вузах Италии. В 1967-1970 годах профессор и директор библиотеки университетата Палермо, в 1970-1974 годах профессор университетата Салерно, с 1974 года - Римского университетата. В 2000-2001 годах министр народного образования Италии.
Труды по индоевропеистике, языковой истории Италии, исторической и теоретической семантике и лексикологии, истории лингвистических учений, философии языка, психолингвистике, проблемам преподавания итальянского языка в школе. Де Мауро - автор множеста словарей итальянского языка, под его редакцией с 1999 года выходит многотомный «Большой итальянский словарь употреблений» («Grande dizionario italiano dell’uso»).
Один из создателей Итальянского лингвистического обществава (президент в 1969-1973 годах); в 1993-1997 годах президент Обществава философии языка Италии.
Сочинения:
Storia linguistica dell’Italia unita. Bari, 1963. 7 ed. Roma; Bari, 2002;
Введение в семантику. 2-е изд. М., 2005.