ДАССЕН ДЖО

ДАССЕН ДЖО - французский певец- шансонье , композитор.

Сын американского ки­но­ре­жис­сё­ра Жю­ля Дас­се­на (родился в 1911 году; дед Дассена - уро­же­нец Одес­сы). В 1950-х годах Дассен с семь­ёй пе­ре­ехал во Фран­цию. Изу­чал эт­но­ло­гию в Ми­чи­ган­ском университете (зна­ние американского и ин­дей­ско­го фольк­ло­ра по­влия­ло на его твор­че­ст­во). Сни­мал­ся в эпи­зо­дических ки­но­ро­лях. Фор­ми­ро­вал­ся как пе­вец под влия­ни­ем Ж. Брас­сен­са. На эс­т­ра­де с 1967. Га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах, в том числе в СССР (1979). Ав­тор му­зы­ки к филь­му сво­его от­ца «За­кон» (1958), бо­лее 200 пе­сен, за­пи­сал около 20 дис­ков (наи­бо­лее из­вес­тен - «В Нью-Йор­ке», 1966).

По­пу­ляр­ны пес­ни «Ели­сей­ские По­ля», «Ес­ли бы те­бя не бы­ло», «При­вет», «Те­бе», «Это не из­ме­нит мир», «Ба­бье ле­то» («L’été indien»).