ДАРВАШ ЙОЖЕФ

ДАРВАШ ЙОЖЕФ - венгерский писатель.

Окон­чил учи­тель­ские кур­сы (1932). В 1945-1956 годах де­пу­тат пар­ла­мен­та , ми­нистр; в 1951-1953 и с 1959 годах председатель Сою­за венгерских пи­са­те­лей. Пуб­ли­ко­вал­ся с 1932.

Ав­тор ли­ри­ко-пуб­ли­ци­стических ро­ма­нов о жиз­ни сель­ской бед­но­ты: «Са­мая боль­шая вен­гер­ская де­рев­ня» («A leg­na­gy­obb magyar falu», 1937), «Го­род на тря­си­не» («Város az ingo­vá­nyon», 1945, русский перевод 1977) и др.; ис­то­рических ро­ма­нов: «По­бе­ди­тель ту­рок» («A törökverő», 1938, русский перевод 1971) и др.; пьес. В ро­ма­не «Пья­ный дождь» («Rés­zeg eső», 1963, русский перевод 1967) и пье­се «Не­бо в ко­по­ти» («Kormos ég», 1959) от­ра­же­ны со­бы­тия Вен­гер­ско­го вос­ста­ния 1956 года.