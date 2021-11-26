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ДАРВАШ ЙОЖЕФ
ДАРВАШ ЙОЖЕФ - венгерский писатель.
Окончил учительские курсы (1932). В 1945-1956 годах депутат парламента, министр; в 1951-1953 и с 1959 годах председатель Союза венгерских писателей. Публиковался с 1932.
Автор лирико-публицистических романов о жизни сельской бедноты: «Самая большая венгерская деревня» («A legnagyobb magyar falu», 1937), «Город на трясине» («Város az ingoványon», 1945, русский перевод 1977) и др.; исторических романов: «Победитель турок» («A törökverő», 1938, русский перевод 1971) и др.; пьес. В романе «Пьяный дождь» («Részeg eső», 1963, русский перевод 1967) и пьесе «Небо в копоти» («Kormos ég», 1959) отражены события Венгерского восстания 1956 года.
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