ДАРРЕЛЛ ДЖЕРАЛД МАЛКОЛМ

ДАРРЕЛЛ ДЖЕРАЛД МАЛКОЛМ - англйский писатель-анималист, путешественник, зоолог.

Брат Л. Дар­рел­ла. Ро­дил­ся в се­мье ин­же­не­ра, дет­ст­во про­вёл на острове Кор­фу (Кер­ки­ра). Сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. Ра­бо­тал по­мощ­ни­ком смот­ри­те­ля в зоо­пар­ке Уипс­нейд, граф­ст­во Бед­форд­шир (1939). Ор­га­ни­зо­вы­вал экс­пе­ди­ции в Аф­ри­ку, Южную Аме­ри­ку и Ав­ст­ра­лию с це­лью со­би­ра­ния кол­лек­ции ред­кой фау­ны. Соз­дал зоо­парк (1959) и ос­но­вал Фонд со­хра­не­ния ди­кой при­ро­ды (1963) на острове Джер­си.

Де­бют Даррелла - кни­га о пу­те­ше­ст­вии в Ка­ме­рун «Пе­ре­гру­жен­ный ков­чег» («The overloaded ark», 1953, русский перевод 1958), став­шая бест­сел­ле­ром. Из­вест­ность Даррелу при­нес­ли ос­но­ван­ные на лич­ном опы­те кни­ги - «Три би­ле­та до Эд­вен­чер» («Three singles to Adventure», 1954, русский перевод 1969), «Моя се­мья и дру­гие зве­ри» («My family and other ani­mals», 1956, русский перевод 1971), «Под по­ло­гом пья­но­го ле­са» («The drunken fo­rest», 1956, русский перевод 1963), «Зем­ля шо­ро­хов» («The whispering land», 1961, русский перевод 1964), «Зоо­парк в мо­ём ба­га­же» («A zoo in my luggage», 1964, русский перевод 1968), от­ли­чаю­щие­ся за­хва­ты­ваю­щим сю­же­том, эмо­цио­наль­ным сти­лем, тон­ким юмо­ром. В кни­гах «Пой­май­те мне ко­ло­бу­са» («Catch me a co­lo­bus», 1972, русский перевод 1975), « Ков­чег на ост­ро­ве» («The stationary ark», 1976, русский перевод 1980), «Зо­ло­тые кры­ла­ны и ро­зо­вые го­лу­би» («Golden bats and pink pigeons», 1977, русский перевод 1981), «Сад бо­гов» («The garden of the gods», 1978, русский перевод 1984) ост­ро по­став­ле­на про­бле­ма со­хра­не­ния ис­че­заю­щих ви­дов жи­вот­ных и их со­дер­жа­ния в не­во­ле.

Даррелл - соз­да­тель на­уч­но-по­пу­ляр­ных те­ле­филь­мов «Двое в кус­тах» («Two in the bush», 1962), «На­ту­ра­лист-лю­би­тель» («The ama­teur naturalist», 1982), «Дар­релл в Рос­сии» («Durrell in Russia», 1986).