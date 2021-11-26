ДАМДИНСУРЭН ЦЭНДИЙН

ДАМДИНСУРЭН ЦЭНДИЙН - монгольский писатель, филолог, академик АН МНР.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков со­вре­мен­ной монгольской литературы и фи­ло­ло­гической нау­ки. На­чал пе­ча­тать­ся с 1927 года. В 1938-1940 годах под­верг­ся реп­рес­си­ям.

Ав­тор по­вес­ти «От­верг­ну­тая де­вуш­ка» (1929, русский перевод 1958), по­эмы «Моя се­дая ма­туш­ка» (1934, русский перевод 1958), сбор­ни­ка рас­ска­зов «Стран­ная свадь­ба» (1966). Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пе­ре­вод на современном монгольском языке пер­во­го письменного па­мят­ни­ка монгольской литературы XIII века «Со­кро­вен­ное ска­за­ние мон­го­лов» (1946); на­учные ис­сле­до­ва­ния «Ис­то­ри­че­ские кор­ни Гэ­сэ­риа­ды» (издание на русском языке, 1957), «"Ра­мая­на" в Мон­го­лии» (издание на русском языке, 1976).

Дамдинсурэн Цэндийн - соз­да­тель современной монгольской ор­фо­гра­фии на ос­но­ве ки­рил­лического пись­ма (1940). Из­дал ряд про­из­ве­де­ний ср.-век.едневековой монгольской литературы («Ком­мен­та­рий к Суб­ха­ши­те», 1958; «Сто об­раз­цов мон­голь­ской ли­те­ра­ту­ры», 1959; «Ти­бет­ские и мон­голь­ские рас­ска­зы Вол­шеб­но­го мерт­ве­ца», 1963); один из ав­то­ров рус­ско-мон­голь­ско­го (1967-1969 годы) и не­мец­ко-мон­голь­ско­го (1984) сло­ва­рей; ру­ко­во­ди­тель из­да­ния «Об­зор мон­голь­ской ли­те­ра­ту­ры» (тома 1-3, 1957-1977 годы). Дамдинсурэн Цэндийн пе­ре­во­дил на монгольский язык. про­из­ве­де­ния рус­ской и ми­ро­вой литературы [А.С. Пуш­ки­на, С.Я. Мар­ша­ка, ти­бет­ско­го средневекового по­эта Да­лай-­ла­мы VI (Цань­ян Гья­цо)].

Государственная премия МНР (1946, 1948 и 1951).

Сочинения:

Полное собрание сочинений: В 3 томах. Улан-Ба­тор, 1998 (на монгольском языке).