ДАДЬЕ БЕРНАР БИНЛИН
ДАДЬЕ БЕРНАР БИНЛИН - кот-д’ивуарский писатель, поэт, драматург, журналист, политик.
Пишет на французском языке. Учился в школе в Дакаре; в 1936-1947 годах там же работал во Французском институте Чёрной Африки, сотрудничал с демократической прессой; в 1947 году вернулся на родину, где был заключён в тюрьму за пропаганду либеральных идей (1950). В 1953 году стал учредителем Фольклорного общества Кот-д’Ивуара, занимался собиранием устных преданий [сборник «Африканские легенды» («Légendes africaines», 1954), книга сказок «Чёрная повязка» («Le pagne noir», 1955)].
Стремлением сохранить традиционное африканское искусство отмечены его деятельность на посту министра культуры (1961-1986 годы) и пронизанное антиколониальным пафосом художжественное творчество: сборники стихов «Африка во весь рост» («Afrique debout», 1950), «Череда дней» («La ronde des jours», 1956) и др.; романы-хроники «Клембье» («Climbié », 1956, рус. пер. 1964), «Негр в Париже» («Un négre à Paris», 1959), «Хозяин из Нью-Йорка» («Patron de New York», 1964) и др.; пьесы «Беатриче из Конго» («Béatrice du Congo»), «Голоса сквозь ветер» («Les voix dans le vent», обе 1970), «Острова бури» («Iles de tempêtes», 1973) и др.
Сочинения:
Поэзия Африки. М., 1973. С. 85-101;
Légendes et poèmes. Abidjan, 2002.