БОТЕРО ФЕРНАНДО

Современный колумбийский скульптор и художник.

Ранние годы

Родился в семье Давида Ботеро и Флоры Ангуло. В 1938-1944 г. получил начальное и среднее образование в колледжах Атенео и Ла Боливариана. В 1944 г. по протекции дяди поступил в школу тореадоров. В этот же период для семьи Ботеро Ангуло становится очевидным увлечение Фернандо живописью: участию в бое быков юноша предпочитал его акварельное изображение. Вскоре мечтам родственников о карьере тореро пришел конец – во время выступления с Ботеро произошел несчастный случай.

В 1948 г. Ботеро впервые представил свою работу на групповой выставке молодых художников в Медельине. В конце 1940-х он активно сотрудничал с изданием Эль Коломбиано, для которого выполнял разнообразные иллюстрации. Гонорар за эти работы Фернандо тратил на оплату обучения в Лицее Антиохийского Университета. Завершив образование в 1950 г., Ботеро переехал в Боготу, где в 1951 г. прошли две его персональные выставки. В 1952 г. занял второе место на IX национальной художественной выставке с полотном «На берегу моря». Полученная денежная премия, а также средства, вырученные от продажи некоторых картин и рисунков, позволили Ботеро отправиться в путешествие в Европу. В 1952 г. на итальянском судне «Усо димаре» он прибыл в Барселону в числе группы молодых живописцев, а затем перебрался в Мадрид. Там он поступил в Королевскую Академию искусств Сан Фернандо. Летом 1953 г. молодой художник посетил Париж, где большую часть времени проводил в Лувре , изучая и копируя работы старых мастеров. Затем он отправился во Флоренцию, где записался слушателем в Академию Сан Марко. На родине итальянского Возрождения Ботеро испытал сильнейшее влияние произведений Паоло Учелло, Джотто , Пьетро делла Франческа, Тициана и др.: «Я тратил последние деньги на музеи и художественные альбомы, забывая про еду. Восхищение великими итальянскими мастерами в одночасье изменило мою жизнь». Именно в этот период в центре внимания художника оказывается проблема объема и объемности. Сохраняя сходство объекта с реальностью, Ботеро гипертрофирует его, добиваясь наибольшей художественной выразительности через работу с его формой, композицией и колоритом.

Становление

Вернувшись в Боготу в 1955 г., Ботеро организовал персональную выставку. Экспозиция была сформирована из работ, созданных художником в Европе. Столичная публика критически отнеслась к творческой манере Ботеро. Во многом это было связано с тем, что художественная среда Колумбии в тот период развивалась под влиянием французской авангардистской живописи, в частности, наиболее значимой ее фигуры – испанца Пабло Пикассо . Вероятно, холодный прием, оказанный Ботеро в столице, повлиял на его решение о переезде в Мексику. В 1956 г. он обосновался вместе с новоиспеченной супругой Глорией Зея в Мехико.

В мексиканской столице Ботеро познакомился с творчеством художника-монументалиста Руфино Тамайо , чей яркий колорит и обращение к мифическим и национальным образам оказали влияние на большинство латиноамериканских живописцев того времени. В Мехико колумбийский мастер продолжил эксперименты с объемом, обратившись к исследованию форм в жанре бодегонес – соединении натюрморта и жанровой сцены. Именно тогда Ботеро окончательно вырабатывает стиль, ставший его визитной карточкой и сделавший его одним из самых влиятельных лиц Колумбии. Сам Фернандо так отзывается о своей узнаваемой манере: «Зачастую художник сам не знает, почему его привлекают те или иные формы. Ты выбираешь манеру интуитивно. Только в дальнейшем ты предпринимаешь попытку рационализировать и оценить свое творчество».

От натюрморта и пейзажа Ботеро вскоре обратился к изображениям людей. Гипертрофированные человеческие фигуры, как будто бы раздутые в абсолюте идеи объемности, становятся своеобразным выражением творческого кредо художника. Фернандо отмечает, что через столь чрезмерные формы он «пытается воздействовать на чувственность людей»: «Животы лучше всего передают тот заряд сексуальности, который я хочу вложить в свои творения». Важно отметить, что за объемными формами стоят воззрения Ботеро на результаты творчества. Это можно проиллюстрировать следующими словами художника: «Я считаю, что первоначальной задачей искусства является дарить наслаждение, и красота – его главная составляющая».

В 1957 г. состоялась первая выставка Ботеро в Нью-Йорке. В 1958 г. художник, ободренный успехом заграницей, вернулся в Боготу, где получил должность преподавателя в Школе изящных искусств при Национальном университете Колумбии. В том же году произошел главный прорыв в карьере Ботеро – он получил первый приз на X Выставке колумбийских художников с картиной «Камера-дельи-спози (Посвящение Монтенье)». Изначально работа была отвергнута для экспонирования, однако в результате жюри переменило свое мнение. Некоторые судьи, как и ознакомившаяся с картиной публика, приняли работу Фернандо за карикатуру на произведение прославленного художника эпохи Возрождения. Однако полемическая реакция в художественной среде вскоре сменилась признанием за Ботеро статуса ключевой фигуры в латиноамериканском искусстве. Сам он впоследствии стал называть себя «самым колумбийским из колумбийских художников».

В 1960 г. Ботеро вернулся в Нью-Йорк, где обратился к работе над широкоформатными картинами под влиянием произведений Джексона Поллока и Виллема Де Кунинга. Тогда же он создал серию работ, вдохновленную шедеврами старых мастеров, среди которых особенную роль играл Рубенс («Мона Лиза», «Дети Вайекас»). В 1962 г. прошла первая персональная выставка Ботеро в США, получившая позитивные оценки критиков и обычной публики. С 1970-х мировая слава художника росла и укреплялась, сделав его в 1980-х непререкаемым авторитетом в латиноамериканском искусстве.

В 1960-е живопись художника нашла повсеместное признание не только на американских континентах, но и в Европе. К этому же периоду относится обращение Ботеро к скульптуре. Отлитые в бронзе человеческие и анималистические фигуры также выполнены во фигуративной стилистике. Монументальные скульптуры Ботеро находятся на улицах и площадях городов по всему миру.

Несмотря на работу в разных видах изобразительного искусства, Ботеро с 1960-х выработал уникальный узнаваемый стиль, став важнейшим представителем фигуративизма.