БАСКИЯ ЖАН-МИШЕЛЬ

Американский художник и музыкант.

Ранние годы

Родился в семье выходца из Гаити Джерарда Баскии и его жены Матильды, американки пуэрто-риканского происхождения. Жан-Мишель был одаренным ребенком: к четырем годам он умел читать и писать. Матильда Баския уделяла большое внимание развитию творческих способностей сына. Жан-Мишель ходил на групповые занятия в Бруклинском музее изобразительных искусств, где изучал адаптированную для детей историю искусства. В 1967 г. стал учеником частной школы Саинт-Энн, где большое внимание уделялось развитию его творчества и художественной восприимчивости. К одиннадцати годам Баския свободно говорил на трех языках – французском, английском и испанском. В школе Жан-Мишель подружился с Марком Поззо, с которым они вместе написали и проиллюстрировали детскую книжку. В 1968 г. Баския сломал руку и был вынужден отказаться на некоторое время от посещения школы. Чтобы как-то занять сына, Матильда подарила ему анатомический атлас. Баския утверждал, что иллюстрации из этого издания произвели на него сильное впечатление и оказали влияние на его художественное становление.

В 1968 г. родители Жан-Мишеля расстались. Он и его сестры остались жить с отцом. В 1973 г. Матильда Баския пережила нервный срыв и была вынуждена пройти курс психиатрического лечения, к которому она прибегала до конца своей жизни. В 1974 г. Джерард с детьми переехал в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Там Жан-Мишель посещал местную школу. В 1976 г. он вернулся в Нью-Йорк. Баския тяжело переживал проблемы в семье и ментальное заболевание матери. В возрасте пятнадцати лет он сбежал из дома, несколько дней ночевал в парке, пока не был арестован. В 1977 г. Баския был исключен из школы Эдвара Р. Морроу. Затем посещал школу Сити-аз-Скул. После исключения из школы Джерард Баския выгнал сына из дома. Жан-Мишель поселился у друга в Бруклине. Он стал работать в магазине, продавал футболки и сделанные вручную открытки.

Творчество

В 1976 г. Баксия и его друг Аль-Диаз стали рисовать граффити в районе Нижнего Манхэттена. Жан-Мишель подписывал эти изображения «SAMO». С 1977 г. Баския занимался творчеством по ночам, т.к. днем был вынужден работать в магазине. В декабре 1978 г. в издании «Вилладж-Войс» вышла заметка о граффити Баскии. В 1979 г. Жан-Мишель поссорился с Аль-Диазом, и проект «SAMO» прекратил существование, о чем авторы написали на одной из стен города («SAMO is dead», англ. САМО умер). В 1979 г. Баския стал приглашенным гостем телешоу «Телевизионная вечеринка», где впоследствии появлялся на регулярной основе. Тогда же Жан-Мишель собрал экспериментальную рок-группу «Test Pattern», на выступлениях которой демонстрировал фото-проекции своих граффити. В 1980 г. Баския снялся в фильме «Нью-йоркский бит». В том же году он познакомился с Э. Уорхолом . Жан-Мишель показал знаменитому представителю поп-арта свои работы, и тот нашел их «загадочными и очаровательными». Это знакомство положило начало многолетнему сотрудничеству Уорхола и Баскии.

В 1980 г. Баския принял участие в выставке современных художников «Таймс-Сквер-Шоу», где его работы были отмечены критиками и кураторами. Одним из них был Э. Мазолли, который пригласил Жан-Мишеля в Италию. 23 мая 1981 г. в Модене открылась первая персональная выставка Баскии. Одной из визитных карточек его творческой манеры в этот период становятся двери, расписанные графическими символами, рисунками и текстами. В начале 1982 г. Баския создавал объекты для своей второй итальянской выставки, которая открылась в марте того же года.

В 1982-1983 гг. Баския активно сотрудничал с галереями и воркшопами современных художников в Нью-Йорке и Голливуде. Он регулярно выставлялся с Д. Салле, Ф. Клементе, Дж. Шнабелем, которых впоследствии критики назвали неоэкспрессионистами. В 1983-1985 гг. Уорхол и Баския создали несколько совместных работ, самой известной из которых стали «Олимпийские кольца» (1985). В том же году Баския появился на обложке «Нью-Йорк-Таймс-Мэгазин». Изобразительное творчество шло параллельно увлечению Жан-Мишеля хип-хопом. В 1983 г. Баския выпустил сингл «Бит-Поп», а также оформил для него обложку.

Примерно с 1984 г. Баския стал эмоционально нестабилен, что было следствием как предрасположенности к психическим заболеваниям, так и драматического опыта юности. Значительную роль в ухудшении его состояния сыграло употребление запрещенных веществ. Именно они стали причиной его преждевременной смерти 12 августа 1988 г.

Баския работал в смешанной технике и использовал для своих художественных задач разные материалы: акрил, аэрозоли, маркеры и т.д. Отличительной особенностью творчества художника стало соседство текста и изображения. Баския соединял абстракцию и фигуравитизм, ставя своей задачей выразить некую идею или состояние через разные формы и техники. Среди тем, волновавших художника, - права афроамериканцев, афро-американская культура, карибский фольклор, библейские сюжеты, мифология, мистика, культ, музыка и др. Жан-Мишелю удалось выработать уникальный художественный стиль, ставший воплощением эпохи 70-х и 80-х гг. XX в. Неоэкспрессионистский язык Баскии остается актуальным по настоящий день.