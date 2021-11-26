БАРКАН Омер Лютфи

Турецкий историк, автор работ по социально-экономической истории Османской империи, основанных на изучении материалов турецких архивов.

Обнаруженные им провинциальные «кануннаме» (сборники законодательных положений) позволили определить эволюцию аграрной политики Порты в XV—XVII вв. Введеные Б. в научный оборот данные «тахриров» (описей податного населения отдельных районов Анатолии и Румелии) показали значимость сохранившихся архивных материалов для характеристики социальных и экономических процессов, происходивших в «классический» период османской истории. Наконец, выявленные Б. данных о расходах султанского двора стали основой для определения особенностей бюджета империи.

Сочинения:

Osmanlı Devleti’nin sosyal ve ekonomik tarihi: Osmanlı Devlet arşivleri üzerinde tetkikler-makaleler. İstanbul, 2000;

Contributions à l’histoire économique et sociale de l’Empire ottoman. Etudes de Ö. L. Barkan / Publiées et présentées par Jean-Louis Bacqué-Grammont et Paul Dumont, à l’initiative de l’Institut français d’études anatoliennes d’Istanbul et l’Association pour le développement des études turques (Paris). Leuven, 1983.

Автор статьи: М. С. Мейер.

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