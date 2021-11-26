БАЛЕНСИАГА КРИСТОБАЛЬ

Испанский модельер, основатель дома моды «Balenciaga».

Ранние годы

Родился в семье рыбака, погибшего в море, когда Кристобаль был маленьким, и Марии Эйсагирре, работавшей швеей. У пары было еще 4 детей, забота о которых легла на плечи Марии после смерти мужа. Семья жила крайне бедно, и Кристобаль был вынужден помогать матери по работе. Вместе с ней он с малолетства трудился над заказами для состоятельных семей Бискайи. Одной из заказчиц была маркиза де Каса Торрес, чей гардероб состоял из нарядов, выписанных из Парижа и Лондона. Работа над починкой дорогостоящих и фактурных тканей открыла Кристобалю дорогу в мир высокой моды. Подчинив капризные материалы и выработав непревзойденный вкус в текстурах, цветах и формах, Баленсиага стал востребованным специалистом. Благодаря протекции маркизы де Каса Торрес в 1907 г. он переехал в Сан-Себастьян, где стажировался как портной в крупнейших фирмах города. В 1911 г. его приняли на работу в главный торговый дом Сан-Себастьяна, а в 1913 г. назначили шефом портной мастерской. В 1914 г. Баленсиага переехал в Бордо, где работал в частном модном ателье.

Становление

В 1918 г. Кристобаль открыл вместе с сестрами Лизасо модный дом «Баленсиага Лизасо», однако из-за разнообразных противоречий они прекратили сотрудничество в 1924 г. В 1919 г. модельер открыл в Сан-Себастьяне магазин «Эйса». Впоследствии его филиалы открылись в Мадриде и Барселоне. В 1920-е заказчиками Баленсиаги стала королевская семья Испании, а также представители высшего света страны. С началом Гражданской войны в 1936 г. Баленсиага переехал в Париж. В 1937 г. он открыл там модный дом «Balenciaga». Среди его заказчиков – представители европейских монарших семей. Среди почитательниц его таланта также были М. Дитрих , Г. Гарбо , Г. Келли.

На конец 1940-х – начало 1950-х приходится «эра Баленсиаги». Придуманный им узкий прямой силуэт, активное использование блесток и вышивки, рукав ¾ и др. принесли повсеместное признание его дому. К. Шанель отзывалась о нем: «Среди нас всех он единственный настоящий модельер». В 1945 г. Баленсиага ввел в моду пиджаки с квадратными плечами. В 1951 г. представленная им коллекция произвела фурор женскими нарядами с открытой шеей и плечами. Среди новаторских форм Баленсиаги: пальто-каре, полупальто без пуговиц и воротника, свободные жакеты с большими капюшонами, платье-бочка, платье-мешок, шляпа-коробка и т.д. За заслуги в сфере моды Баленсиага был удостоен Ордена Почетного легиона.

Баленсиага утверждал, что «хороший модельер должен быть архитектором для своих заказчиков, скульптором для формы наряда, художником для рисования эскиза, музыкантом для гармонии и философом для меры». Модельер организовывал закрытые показы, где представлял к показу коллекции «от кутюр».

В мае 1968 г. Баленсиага решил отойти от дел. В июле того же года в прессе появились заметки о закрытии модного дома Баленсиага в Париже, Мадриде и Сан-Себастьяне, что стало сюрпризом для его сотрудников. Одной из главных причин прекращения деятельности модельера и его дома высокой моды стала экономическая и внешнеполитическая политика Франции. Параллельно с возрастающими налогами, на оплату которых уходила значительная часть выручки, Баленсиага терял иностранную клиентуру, прежде всего, американцев, отказывавшихся от покупок в Париже в связи с политикой де Голля. Так, ранее его клиентками были Дж. Кеннеди, Э. Тейлор и др.

Баленсиага вернулся в Испанию и поселился в приобретенном им доме в Альтеа, недалеко от Аликанте. В 1971 г. Кристобаль смоделировал и сшил свадебное платье для Кармен Франко и Поло, племянницы Ф. Франко . Годом позднее модельер скончался от инфаркта.

Баленсиага вел закрытый образ жизни, за всю жизнь дав лишь два интервью. Он считал, что слава проходит, но истинную ценность имеет репутация, поэтому предпочитал отодвигать свою личность на второй план, позволяя своим творениям говорить за него. Модный дом Баленсиага также выпускал духи, однако их производство прекратилось после закрытия дома в 1968 г.