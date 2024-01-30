11 класс | Всеобщая история

Федеративная Республика Германия

Шенаев В. Н.

На основе богатого статистического и фактического материала дается анализ основных изменений, происшедших в экономической и политической жизни ФРГ. Это комплексное исследование, характеризующее состояние производительных сил ФРГ, структуру монополистического капитала, механизм государственно-монополистического регулирования, внешнеэкономические связи, социальную структуру, особенности положения и борьбы трудящихся. Значительное внимание уделяется также анализу внутренней и внешней политики.