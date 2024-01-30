11 класс | Всеобщая история

Армии стран Варшавского Договора: Справочник

Волкогонов Д. А.

В книге дается характеристика Организации Варшавского Договора оборонительного союза социалистических стран Европы, показываются его принципиальные отличия по целям и задачам от агрессивного блока НАТО. Справочник знакомит читателя с историей братских армий, их структурой, формами и методами боевой и политической подготовки. Особое место отводится вопросам укрепления боевого содружества армий стран Варшавского Договора, повышения их боевой готовности к совместной защите социалистических завоеваний.