ТРУМЭНА ДОКТРИНА

Трýмэна доктри́на ( англ. Truman Doctrine) — внешнеполитическая программа, изложенная президентом США Г. Трумэном на объединенной сессии Конгресса США 12 марта 1947. Поводом стало объявление британского правительства, что с 31 марта оно прекратит военную и экономическую помощь королевским греческим вой­скам в гражданской вой­не против партизан-коммунистов (см. Гражданская вой­на в Греции ). Трумэн провозгласил курс на всестороннюю поддержку греческого и турецкого правительств («поддерживать свободные народы, сопротивляющиеся попыткам порабощения вооруженным меньшинством или внешним давлением»).

18 июня 1948 Трумэн утвердил директиву Национального совета безопасности 10/2, согласно которому было создано Бюро координации политики (Office of Policy Coordination, OPC), занимавшееся подрывной деятельностью за «железным занавесом», включая территорию СССР. Курс на «сдерживание» (containment) и «отбрасывание» (rollback, liberation) коммунизма развит в директиве NSC 68, подписанной Трумэном 14 декабря 1950. Cм. Холодная вой­на .

Лит. : Печатнов В. О. Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг. М., 2006; Bostdorff D. Proclaiming the Truman Doctrine: The Cold War Call to Arms. College Station (Tx.), 2008. А. А. Исэров .