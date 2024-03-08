ТРУМЭН, ГАРРИ

Трýмэн ( англ. Truman) , Гарри (08.05.1884, Ламар, шт. Миссури — 26.12.1972, Канзас-Сити, шт. Миссури) — 33-й президент США (12 апреля 1945 — 20 января 1953). Из семьи сперва преуспевавшего фермера. Не получил высшего образования, работал у отца на ферме, с 1914 пробовал различные способы предпринимательского заработка. Участвовал в Первой мировой вой­не 1914–1918 , где познакомился с племянником «босса» Демократической партии США в Канзас-Сити (штат Миссури) Томаса Пендергаста, ушел в запас капитаном. Открыл магазин, но в 1921 разорился и, воспользовавшись помощью Пендергаста, успешно баллотировался на посты в местной власти. При поддержке Пендергаста избран сенатором США (3 января 1935 — 17 января 1945). Поддерживал Новый курс Ф. Д. Рузвельта . 24 июня 1941 заявил: «Если мы увидим, что побеждает Германия, мы должны помогать России, если же побеждает Россия, мы должны помогать Германии, и таким образом пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя я ни при каких обстоятельствах не хотел бы победы Гитлера. Никто из них не держит слова». Получил общенародную известность в годы Второй мировой вой­ны 1939–1945 как председатель сенатского комитета, расследовавшего оборонные расходы. По настоянию советников Рузвельт избрал южанина Т. кандидатом в вице-президенты США в президентской кампании 1944 (Г. Уоллес казался слишком левым); вице-президент с 20 января по 12 апреля 1945 (о разработке ядерного оружия не был извещен); после смерти Рузвельта президент. Сочетал антикоммунизм с социально-экономической программой Нового курса (см. в статье Соединённые Штаты Америки ).

Принял решение сбросить ядерную бомбу на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945, считая, что тем самым ускоряет неизбежную капитуляцию Японии и спасает жизни людей. После окончания Второй мировой вой­ны сохранил приверженность рузвельтовской коалиции Нового курса на активное вовлечение США в мировую политику, принял курс на холодную вой­ну — «сдерживание» и «отбрасывание» коммунизма (cм. Берлинский кризис 1947 , Маршалла план, Трумэна доктрина, Организация Североатлантического договора ). 20 января 1949 в инаугурационной речи предложил программу помощи развивающимся странам (так называемый четвертый пункт). В рамках доктрины сдерживания собрал коалицию, чтобы отразить нападение КНДР на Южную Корею (см. Корейская вой­на 1950–1953 ), но уволил 11 апреля 1951 генерала Мак-Артура, выступавшего против перемирия, за ядерные бомбардировки КНР. Затянутость Корейской вой­ны снизила популярность Т. и повлияла на решение не выдвигать кандидатуру на президентских выборах 1952.

После волны забастовок во 2-й половине 1945 — 1946 Конгресс принял антипрофсоюзный закон Тафта-Хартли, преодолев вето Т. На выборы 1948 Т. шел с программой «Справедливого курса» («Fair Deal»), которая включала строительство общественного жилья, общенациональное медицинское страхование. Проявил навыки опытного полемиста, победил на выборах (303 голоса выборщиков и 49,6 % голосов избирателей против 189 и 45,1 % у республиканца Томаса Дьюи), однако новое республиканское большинство в Конгрессе не дало претворить программу в жизнь. Десегрегация армии США стала одним из немногих социальных достижений Т. Впрочем, начавшийся с 1948 уверенный экономический рост обеспечил быстрый рост уровня жизни народа и без федерального вмешательства.

Соч. : Memoirs. 2 vols. Garden City (N.Y.), 1955–1956 (рус. перевод: Воспоминания. В 2 т. М., 2021); Mr. Citizen. Independence (Mo.), 1960.

Лит. :. McCullough D. G. Truman. New York, 1992; A Companion to Harry S. Truman / Ed. by D. S. Margolies. Malden (Ma.) 2012; Чернявский Г. И. , Дубова Л. Л. Трумэн. М., 2016; Шенин С. Ю. Помощь США слаборазвитым странам. Гарри Трумэн и «пункт-4». Саратов, 2017; Campos P. The Truman Show: The Fraudulent Origins of the Former Presidents Act . University of Colorado Law Legal Studies Research Paper № 1–26. Boulder (Co.), [2021]. А. А. Исэров .