САН-ФРАНЦИССКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1951

Сан-Франци́сский ми́рный договóр 1951 — мирный договор, подписанный 8 сентября 1951 на конференции в Сан-Франциско между Японией и 48 государствами во главе с США и Великобританией. Вступил в действие 28 апреля 1952.

На конференцию не были приглашены ни КНР, ни Тайвань, ни КНДР, ни Южная Корея; отказались участвовать Индия, Бирма ( Мьянма ), Югославия.

5 сентября 1952 советский представитель А. А. Громыко выразил протест, требуя включения в договор признания Японией суверенитета СССР над Южн. Сахалином и Курилами, суверенитета КНР над Маньчжурией, Тайванем, вывода иностранных войск из Японии. Предложенные СССР поправки были отклонены, и СССР, Польша и Чехословакия отказались подписать договор.

Согласно договору, Япония отказывалась от претензий на Корею, Тайвань, Южн. Сахалин, Курильские, Пескадорские, Парасельские и острова Спратли, выплачивала компенсацию союзникам и военнопленным; конфисковывалась японская собственность на завоеванных землях; из Японии выводились вой­ска США. Одновременно был подписан договор о безо­пасности между США и Японией, согласно которому США получили возможность создавать в Японии военно-морские базы (сегодня в Японии расквартированы около 50 тыс. солдат США). Договор стал основой так называемой Сан-Францисской системы контроля США над Тихо­океанским регионом, которая включала также соглашения с Южн. Кореей, Тайванем, Филиппинами, Таиландом, Австралией, Новой Зеландией.

Ист. : Сборник материалов и документов по Японии. 1951–1954 гг. М., 1954.

Лит .: Hara K. Cold War Frontiers in the Asia-Pacific: Divided Territories in the San Francisco System. London, 2007; The San Francisco System and Its Legacies: Continuation, Transformation and Historical Reconciliation in the Asia-Pacific / Ed. by K. Hara. Abingdon–New York, 2015. А . А. Исэров .