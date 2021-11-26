ПАРИЖСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1947

ПАРИЖСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1947 - между государствами - участниками антигитлеровской коалиции и бывшими союзниками гитлеровской Германии.

Под­го­тов­ка мир­ной кон­фе­рен­ции.

Соз­дан­ный в ию­ле 1945 года Со­вет ми­ни­ст­ров ино­стран­ных дел (СМИД) СССР, США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции и Ки­тая ре­шил сна­ча­ла раз­ра­бо­тать про­ек­ты мир­ных до­го­во­ров с германскими со­юз­ни­ка­ми, что долж­но бы­ло об­лег­чить в даль­ней­шем за­клю­че­ние мир­но­го до­го­во­ра с Гер­ма­ни­ей. Со­глас­но ре­ше­ни­ям Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года, в под­го­тов­ке про­ек­та до­го­во­ра с ка­ж­дой из стран - бывших со­юз­ниц Гер­ма­нии уча­ст­во­ва­ли те го­су­дар­ст­ва, ко­то­рые под­пи­са­ли с ней до­го­вор о пе­ре­ми­рии или ус­ло­вия ка­пи­ту­ля­ции (Фран­ция рас­смат­ри­ва­лась как дер­жа­ва, под­пи­сав­шая ус­ло­вия ка­пи­ту­ля­ции Ита­лии). Этот прин­цип по­лу­чил название фор­му­лы 4-3-2: в под­го­тов­ке до­го­во­ра с Ита­ли­ей уча­ст­во­ва­ли СССР, США, Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция; с Бол­га­ри­ей, Венг­ри­ей и Ру­мы­ни­ей - СССР, США и Ве­ли­ко­бри­та­ния; с Фин­лян­ди­ей - СССР и Ве­ли­ко­бри­та­ния. На сес­сии СМИД в Лон­до­не (11.9-2.10.1945) советская по­зи­ция по про­бле­мам мир­но­го уре­гу­ли­ро­ва­ния в Сре­ди­зем­но­мо­рье, на Бал­ка­нах и в Япо­нии, а так­же по про­це­ду­ре об­суж­де­ния мир­ных до­го­во­ров на­толк­ну­лась на анг­ло-американскую оп­по­зи­цию. На московском со­ве­ща­нии СССР, США и Ве­ли­ко­бри­та­нии (16-26.12.1945) про­ти­во­ре­чия час­тич­но уда­лось пре­одо­леть. Бы­ли при­няты ре­ше­ния о со­зы­ве кон­фе­рен­ции в со­ста­ве 5 чле­нов СМИД и 16 других го­су­дарств ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции в Па­ри­же не позд­нее 1.5.1946 года. Кон­фе­рен­ция долж­на бы­ла пре­дос­та­вить свои ре­ко­мен­да­ции СМИД, за ко­то­рым ос­та­ва­лось при­ня­тие окон­чательного ре­ше­ния. Бы­ла дос­тиг­ну­та до­го­во­рён­ность о том, что бывшим со­юз­ни­кам Гер­ма­нии пре­дос­та­вят пра­во об­су­ж­де­ния пред­став­лен­ных им до­го­во­ров (по­бе­ди­те­ли не хо­те­ли по­вто­рять опыт Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов). Советской де­ле­га­ции уда­лось от­сто­ять сле­до­ва­ние фор­му­ле 4-3-2, не­смот­ря на анг­ло-американские по­пыт­ки рас­ши­рить круг стран, до­пу­щен­ных к раз­ра­бот­ке Парижских мирных годоворов (пу­тём при­вле­че­ния Фран­ции и Ки­тая к об­су­ж­де­нию всех 5 до­го­во­ров). На 1-м эта­пе сес­сии СМИД в Па­ри­же (25.4-16.5.1946) во­про­сы о грани­цах Ита­лии и её ко­ло­ни­ях, ре­па­ра­ци­ях с по­бе­ж­дён­ных го­су­дарств, а так­же американское пред­ло­же­ние о вклю­че­нии в по­вест­ку дня кон­фе­рен­ции мир­но­го до­го­во­ра с Ав­ст­ри­ей вы­зва­ли но­вые про­ти­во­ре­чия. Кон­фе­рен­ция бы­ла от­сро­че­на. На 2-м эта­пе па­риж­ской сес­сии (15.6-12.7.1946) уре­гу­ли­ро­ва­ние ря­да про­блем (в том числе по вы­пла­те итальянских ре­па­ра­ций СССР) по­зво­ли­ло до­го­во­рить­ся о её со­зы­ве к 29 ию­ля, не­смот­ря на со­хра­нив­шие­ся раз­но­гла­сия по 26 пунк­там различных до­го­во­ров (в том числе по про­бле­мам Трие­ста, су­до­ход­ст­ва по Ду­наю, ря­ду эко­но­мических во­про­сов). США и Ве­ли­ко­бри­та­ния со­гла­си­лись с советским пред­ло­же­ни­ем по про­це­ду­ре го­ло­со­ва­ния на кон­фе­рен­ции боль­шин­ст­вом в 2/3 го­ло­сов.

Па­риж­ская мир­ная кон­фе­рен­ция (ПМК). В ра­бо­те ПМК (29.7-15.10.1946) уча­ст­во­ва­ли де­ле­га­ции СССР (гла­ва - В.М. Мо­ло­тов; его дей­ст­вия пу­тём шиф­ро­пе­ре­пис­ки на­прав­ля­лись и кон­тро­ли­ро­ва­лись лич­но И.В. Ста­ли­ным), США (Дж. Ф. Бирнс), Ве­ли­ко­бри­та­нии (К. Р. Этт­ли), Фран­ции (Ж. Би­до), Ки­тая, Ав­ст­ра­лии, Бель­гии, Бе­ло­русской ССР (министерства иностранных дел К.В. Ки­се­лёв), Бра­зи­лии, Гре­ции, Ин­дии, Ка­на­ды, Ни­дер­лан­дов, Но­вой Зе­лан­дии, Нор­ве­гии, Поль­ши, Украинской ССР (министерства иностранных дел Д.З. Ма­ну­иль­ский), Че­хо­сло­ва­кии, Эфио­пии, Юго­сла­вии, Южно-Африканского Сою­за (ЮАС, с 1961 года ЮАР); все­го 844 человека. В со­став де­ле­га­ции СССР вхо­ди­ли ми­ни­ст­ры иностранных дел Эстонской ССР (Х.Х. Кру­ус), Латвийской ССР (П.И. Ва­ле­скалн) и Ли­товской ССР (П.И. Ро­том­скис). Отдельное пред­ста­ви­тель­ст­во Украинской ССР и Бе­ло­русской ССР с пра­вом ре­шаю­ще­го го­ло­са бы­ло свя­зано с ре­ше­ния­ми Крым­ской (Ял­тин­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года о пре­дос­тав­ле­нии им ста­ту­са пер­во­на­чаль­ных чле­нов ООН. Го­су­дар­ст­вам, вы­ра­зив­шим за­ин­те­ре­со­ван­ность в об­су­ж­дав­ших­ся до­го­во­рах с бывшими со­юз­ни­ка­ми Гер­ма­нии (Мек­си­ка, Ку­ба, Еги­пет, Иран, Ирак, Ал­ба­ния и Ав­ст­рия), бы­ла да­на воз­мож­ность из­ло­жить свои по­зи­ции. В рам­ках ПМК ра­бо­та­ло 10 ко­мис­сий: ге­не­раль­ная, юри­ди­че­ская и по со­став­ле­нию до­го­во­ров, во­ен­ная, две ко­мис­сии по эко­но­мическим во­про­сам (од­на для Ита­лии, дру­гая для всех ос­таль­ных го­су­дарств), 5 ко­мис­сий по по­ли­тическим и тер­ри­то­ри­аль­ным во­про­сам (по од­ной на ка­ж­дое го­су­дар­ство). Ра­бо­та кон­фе­рен­ции ха­рак­те­ри­зо­ва­лась вы­со­кой сте­пе­нью глас­но­сти и от­кры­то­сти (её ос­ве­ща­ли свыше 2 тысяч жур­на­ли­стов).

США и Ве­ли­ко­бри­та­ния, рас­смат­ри­вая до­го­во­рён­ность по про­це­дур­ным пра­ви­лам, дос­тиг­ну­тую в рам­ках СМИД, как не­обя­за­тель­ную, до­би­лись её пе­ре­смот­ра. Бы­ло при­ня­то ре­ше­ние (15 го­ло­сов про­тив 6) о том, что кон­фе­рен­ция мог­ла да­вать 2 ви­да ре­ко­мен­да­ций СМИД: при­ня­тые ква­ли­фи­цир. боль­шин­ст­вом в 2/3 го­ло­сов и про­стым боль­шин­ст­вом.

Про­ек­ты 5 мир­ных до­го­во­ров опуб­лико­ва­ны 30.7.1946 года, де­ле­га­ци­ям по­бе­ж­дён­ных го­су­дарств пре­дос­тав­ле­но правительство вы­ска­зать свои мне­ния. В ос­но­ве до­го­во­ров с Бол­га­ри­ей, Венг­ри­ей, Ру­мыни­ей и Фин­лян­ди­ей ле­жа­ли ус­ло­вия пере­ми­рий, за­клю­чён­ных с эти­ми го­су­дар­ст­ва­ми, что от­ве­ча­ло сов. тре­бо­ва­ни­ям. На ПМК раз­го­ре­лась ди­пло­ма­тическая борь­ба по це­ло­му ря­ду про­блем. Ита­лия, под­дер­жи­вае­мая западными дер­жа­ва­ми, вы­сту­па­ла за соз­да­ние Сво­бод­ной тер­ри­то­рии Три­ест во гла­ве с гу­бер­на­то­ром, от­вет­ст­вен­ным лишь пе­ред ООН. СССР, хо­тя и счи­тав­ший наи­луч­шим ре­ше­ни­ем пе­ре­да­чу Юлий­ской Край­ны вме­сте с Трие­стом Юго­сла­вии, со­гла­сил­ся с иде­ей ней­траль­ной и де­ми­ли­та­ри­зо­ван­ной Сво­бод­ной тер­ри­то­рии Три­ест, од­на­ко во гла­ве с из­би­рае­мым на­се­ле­ни­ем Народным со­б­ра­ни­ем и от­вет­ст­вен­ным пе­ред ним ис­пол­нительным ор­га­ном. Пре­тен­зии Гре­ции на часть ал­бан­ской (Северный Эпир) и болгарской тер­ри­то­рии встре­ти­ли оп­по­зи­цию боль­шин­ст­ва де­ле­га­ций, од­на­ко во­прос о гра­ни­це Гре­ции с Бол­га­ри­ей, на­ря­ду с Трие­стом и про­бле­мой итальянских ко­ло­ний, так и ос­тал­ся не­уре­гу­ли­ро­ван­ным. Об­су­ж­де­ние эко­но­мических про­блем так­же про­хо­ди­ло в на­пря­жён­ной об­ста­нов­ке. Тре­бо­ва­ния западных дер­жав вы­пла­чи­вать ре­па­ра­ции не то­ва­ра­ми, а иностранной ва­лю­той (американскими долларами и фунтами стерлингами), ком­пен­си­ро­вать иму­ще­ст­во на тер­ри­то­рии вра­же­ских го­су­дарств в объ­ё­ме 75%, пре­дос­та­вить сво­бо­ду су­до­ход­ст­ва по Ду­наю всем го­су­дар­ст­вам, а так­же под­держ­ка, ока­зан­ная ими Гре­ции, тре­бо­вав­шей вы­со­ких ре­па­ра­ци­он­ных вы­плат от Ита­лии и Бол­га­рии, - всё это вос­при­ни­ма­лось советской де­ле­га­ци­ей как по­пыт­ка США и Ве­ли­ко­бри­та­нии уси­лить своё эко­но­мическое и фи­нан­со­вое влия­ние в Южной и Юго-Восточной Ев­ро­пе. Су­ще­ст­во­ва­ли про­ти­во­ре­чия и по по­ли­тическим во­про­сам. Ко­ле­ба­ния США и Ве­ли­ко­бри­та­нии в от­но­ше­нии ста­тьи о за­пре­те воз­ро­ж­де­ния и дея­тель­но­сти фа­ши­ст­ских организаций, их пред­ло­же­ния соз­дать ко­мис­сию по на­блю­де­нию за ре­па­ра­ция­ми, ини­циа­ти­ва ав­ст­ралийской де­ле­га­ции по уч­ре­ж­де­нию Ев­ропейского Ме­ж­ду­народного су­да по пра­вам че­ло­ве­ка - эти ша­ги рас­смат­ри­ва­лись СССР как по­пыт­ка по­лу­чить ин­ст­ру­мен­ты для вме­ша­тель­ст­ва во внут­ри­по­ли­тическую жизнь на тер­ри­то­рии бывших со­юз­ни­ков Гер­ма­нии в Центральной и Восточной Ев­ро­пе. В свою оче­редь американские и британские де­ле­га­ции счи­та­ли, что СССР за­нял на ПМК бес­ком­про­мисс­ную по­зи­цию и пре­пят­ст­во­вал вы­ра­бот­ке кон­ст­рук­тив­ных ре­ше­ний.

Не­смот­ря на серь­ёз­ную ди­пло­ма­тическую борь­бу и про­ти­во­ре­чия, с при­бли­же­ни­ем сес­сии Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН (23 октября), на ко­то­рую стре­ми­лись по­пасть гла­вы многих де­ле­га­ций, ход пе­ре­гово­ров ус­ко­рил­ся. К 15 октября бы­ли под­го­тов­ле­ны 53 ре­ко­мен­да­ции СМИД, при­ня­тые боль­шин­ст­вом в 2/3 го­ло­сов, и 41 ре­ко­мен­да­ция, одоб­рен­ная про­стым боль­шин­ст­вом.

Ре­ко­мен­да­ции ПМК по до­го­во­рам с бывшими со­юз­ни­ка­ми Гер­ма­нии об­су­ж­да­лись на сес­сии СМИД в Нью-Йор­ке (4.11-12.12.1946). В ре­зуль­та­те на­пря­жён­ных пе­ре­го­во­ров бы­ли дос­тиг­ну­ты ком­про­мисс­ные ре­ше­ния по Трие­сту, со­зы­ву кон­фе­рен­ции для вы­ра­бот­ки кон­вен­ции о ре­жи­ме су­до­ход­ст­ва на Ду­нае (со­стоя­лась в Бел­гра­де (30.7-18.8.1948) и при­ня­ла кон­вен­цию о ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вом ре­жи­ме су­до­ход­ст­ва на Ду­нае, всту­пив­шую в си­лу 11.5.1949). Были уч­те­ны советские пред­ло­же­ния по про­бле­мам итальянских ре­па­ра­ций, гре­ко-болгарской гра­ни­це и другие. В со­во­куп­но­сти СМИД при­нял 71 ре­ко­мен­да­цию, дан­ную ПМК (47 из 53, 24 из 41). Это по­зво­ли­ло за­вер­шить под­го­тов­ку Па­риж­ско­го мир­но­го до­го­во­ра.

Мир­ные до­го­во­ры.

20 января Парижские мирные договоры под­пи­са­ны от США Дж. Ф. Бирн­сом в Ва­шинг­то­не , 29 января от СССР В.М. Мо­ло­то­вым в Мо­ск­ве, 4 февраля Э. Бе­ви­ным от Ве­ли­ко­бри­та­нии в Лон­до­не. 10.2.1947 года Парижские мирные договоры под­пи­са­ны ос­таль­ны­ми уча­ст­ни­ка­ми (от СССР, США и Ве­ли­ко­бри­та­нии свою под­пись по­ста­ви­ли по­слы в Па­ри­же).

До­го­вор с Фин­лян­ди­ей под­пи­са­ли 10 го­су­дарств (СССР, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Ав­ст­ра­лия, Бе­ло­русской ССР, Ин­дия, Ка­на­да, Но­вая Зе­лан­дия, Украинской ССР, Че­хо­сло­ва­кия и ЮАС), с Ру­мы­ни­ей - 11 го­су­дарств (те же, а так­же США), с Венг­ри­ей - 12 го­су­дарств (те же, а так­же США и Юго­сла­вия). До­го­вор с Бол­га­ри­ей под­пи­са­ли 12 го­су­дарств (СССР, Ве­ли­ко­бри­та­ния, США, Ав­ст­ра­лия, Бе­ло­русская ССР, Ин­дия, Гре­ция, Но­вая Зе­лан­дия, Украинская ССР, Че­хо­сло­ва­кия, Юго­сла­вия и ЮАС), с Ита­ли­ей - 20 го­су­дарств (те же, а так­же Фран­ция, Ки­тай, Бель­гия, Бра­зи­лия, Ка­на­да, Ни­дер­лан­ды, Поль­ша, Эфио­пия).

Парижские мирные договоры со­став­ле­ны на трёх язы­ках: английском, русском и фран­цуз­ском. Все они по­строе­ны по од­но­му ти­пу и со­сто­ят из пре­ам­бу­лы, раз­де­лов по тер­ри­то­ри­аль­ным, по­ли­тическим, во­енны, эко­но­мическим во­про­сам, о ре­па­ра­ци­ях и рес­ти­ту­ци­ях, за­клю­чительных по­ста­нов­ле­ний о вы­пол­не­нии и тол­ко­ва­нии до­го­во­ров, по­ряд­ка их ра­ти­фи­ка­ции и всту­п­ле­ния в си­лу. Все Парижские мирные договоры (кро­ме до­го­во­ра с Ита­ли­ей) име­ют стан­дарт­ный на­бор при­ло­же­ний: кар­ту гра­ниц; оп­ре­де­ле­ние во­енного, во­ен­но-воздушного обу­че­ния и во­енно-морского обу­че­ния; оп­ре­де­ле­ние и пе­ре­чень во­енных ма­те­риа­лов и тех­ни­ки; специальные по­ста­нов­ле­ния, от­но­ся­щие­ся к не­ко­то­рым ви­дам соб­ст­вен­но­сти; о кон­трак­тах, сро­ках дав­но­сти и цен­ных бу­ма­гах; о су­дах и су­деб­ных ре­ше­ни­ях. Все Парижские мирные договоры (кро­ме до­го­во­ра с Фин­лян­ди­ей, ко­то­рая не бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на) со­дер­жа­ли по­ста­нов­ле­ния о сро­ках вы­во­да со­юз­ных войск (че­рез 90 дней со дня всту­п­ле­ния до­го­во­ров в си­лу; СССР со­хра­нял пра­во со­дер­жать в Венг­рии и Ру­мы­нии воо­руженные си­лы для под­дер­жа­ния ли­ний коммуникации с кон­тин­ген­том сво­их войск в Ав­ст­рии). До­го­вор с Ита­ли­ей со­дер­жал отдельную часть по на­ка­за­нию во­енных пре­ступ­ни­ков (в других до­го­во­рах ана­ло­гич­ные ста­тьи вклю­че­ны в со­став по­ли­тических по­ста­нов­ле­ний). В до­го­во­рах с Бол­га­ри­ей, Венг­ри­ей и Ру­мы­ни­ей име­лись специальные по­ста­нов­ле­ния от­но­си­тель­но Ду­ная.

В пре­ам­бу­лах Парижских мирных договоров го­во­ри­лось о пре­кра­ще­нии со­стоя­ния вой­ны ме­ж­ду бывшими со­юз­ни­ка­ми Гер­ма­нии и «Со­юз­ны­ми и Со­еди­нён­ны­ми дер­жа­ва­ми» и со­дер­жа­лось обя­за­тель­ст­во о под­держ­ке об­ра­ще­ния этих го­су­дарств в ООН с прось­бой о всту­п­ле­нии (в даль­ней­шем в свя­зи с дис­кус­си­ей по про­бле­ме со­блю­де­ния «прав че­ло­ве­ка» в этих стра­нах при­ня­тие их в ООН за­тя­ну­лось; всту­пи­ли в груп­пе из 16 го­су­дарств 14.12.1955 года).

Тер­ри­то­ри­аль­ные по­ста­нов­ле­ния парижских мирных договоров за­кре­пи­ли но­вые гра­ни­цы ря­да ев­ропейских го­су­дарств по­сле окон­ча­ния 2-й ми­ро­вой вой­ны. Итальянские гра­ни­цы вос­ста­нав­ли­ва­лись по со­стоя­нию на 1.1.1938 год, за ис­клю­че­ни­ем ря­да ус­ту­пок Фран­ции (в рай­онах пе­ре­ва­ла Ма­лый Сен-Бер­нар, пла­то Мон-Се­ни и Мон-Та­бор-Ша­бер­тон, вер­ховь­ях рек Ти­не, Ве­зу­бия (Ве­зю­би) и Ройя (Ру­айа)), Юго­сла­вии (полуостров Ис­т­рия, восточная часть Юлий­ской Край­ны, город Фиу­ме (ны­не Рие­ка, Хор­ва­тия), ком­му­на За­ра с при­ле­гаю­щи­ми ост­ро­ва­ми и остров Пе­ла­го­за (Па­лаг­ру­жа) с при­ле­гаю­щи­ми ост­ро­ва­ми), Гре­ции (острова До­де­ка­нес). Три­ест с не­боль­шим ок­ру­гом был вы­де­лен в Сво­бод­ную тер­ри­то­рию Три­ест (пред­по­ла­гав­ший­ся ре­жим управ­ле­ния не всту­пил в си­лу; по Лон­дон­ско­му ме­мо­ран­ду­му 5.10.1954 года часть тер­ри­то­рии вре­мен­но пе­ре­да­на под управ­ле­ние Ита­лии (200 км2, 220 тысяч человек), часть - Юго­сла­вии (520 км2, 70 тысяч человек); окон­ча­тель­но раз­дел за­кре­п­лён ита­ло-юго­славским до­го­во­ром 10.11.1975 года). Болгарские гра­ни­цы вос­ста­нав­ли­ва­лись по со­стоя­нию на 1.1.1941 год, венгерские гра­ни­цы - по со­стоя­нию на 1.1.1938 год, за ис­клю­че­ни­ем ус­туп­ки Че­хо­сло­ва­кии (не­боль­шая тер­ри­то­рия в рай­оне города Бра­ти­сла­ва). Ре­зуль­та­ты Вен­ских ар­бит­ра­жей 1938 года, 1940 года объ­яв­ля­лись «не­су­ще­ст­вую­щи­ми». Гра­ни­цы Ру­мы­нии вос­ста­нав­ли­ва­лись по со­стоя­нию на 1.1.1941 год, за ис­клю­че­ни­ем гра­ниц с Венг­ри­ей и СССР (советско-румынская гра­ни­ца ус­та­нав­ли­ва­лась в со­от­вет­ст­вии с со­гла­ше­ни­ем от 28.6.1940 года о пе­ре­да­че СССР Бес­са­ра­бии и Северной Бу­ко­ви­ны и советско-че­хословацким со­гла­ше­ни­ем от 29.6.1945 года о пе­ре­да­че СССР За­кар­пат­ской Ук­раи­ны). Гра­ни­цы Фин­лян­дии вос­ста­нав­ли­ва­лись по со­стоя­нию на 1.1.1941 год, она под­твер­жда­ла воз­вра­ще­ние Советскому Сою­зу область Пет­са­мо (ны­не Пе­чен­га).

По­ли­тические по­ста­нов­ле­ния парижских мирных договоров обя­зы­ва­ли го­су­дар­ст­ва обес­пе­чить сво­им гра­ж­да­нам «без раз­ли­чия ра­сы, по­ла, язы­ка или ре­ли­гии» основные де­мо­кра­тические сво­бо­ды; не до­пус­кать су­ще­ст­во­ва­ния и дея­тель­но­сти фа­ши­ст­ских орг-ций на сво­ей тер­ри­то­рии; за­дер­жать и вы­дать су­ду лиц, со­вер­шив­ших во­ен. пре­сту­п­ле­ния и пре­сту­п­ле­ния про­тив ми­ра и че­ло­ве­че­ст­ва. Ита­лия при­зна­ва­ла не­за­ви­си­мость и су­ве­ре­ни­тет Ал­ба­нии и Эфио­пии, от­ка­зы­ва­лась от сво­их ко­ло­ний (Ли­вия, Эрит­рея, Италь­ян­ское Со­ма­ли), даль­ней­шая судь­ба ко­то­рых долж­на бы­ла быть оп­ре­де­ле­на на 4-й сес­сии Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН (1949). В от­но­ше­ни­ях СССР с Фин­лян­ди­ей вос­ста­нав­ли- ва­лось дей­ст­вие Мо­с­ков­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1940 года с учё­том от­ка­за Советского Сою­за от прав на арен­ду полуострова Хан­ко и по­лу­че­ния вза­мен прав на арен­ду (сро­ком на 50 лет за еже­год­ную пла­ту в 5 миллионов финских ма­рок) тер­ри­то­рии и вод­ных про­странств в рай­оне Пор­кка­ла-Удд для соз­да­ния советской во­енно-морской ба­зы (в 1955 году СССР дос­роч­но от­ка­зал­ся от этих прав). Аланд­ские острова ос­та­ва­лись де­ми­ли­та­ри­зо­ван­ны­ми.

Во­енные по­ста­нов­ле­ния парижских мирные договоров ог­ра­ни­чи­ва­ли чис­лен­ность воо­руженных сил и во­енное про­изводство по­бе­ж­дён­ных го­су­дарств, ус­та­нав­ли­ва­ли ряд за­пре­тов. Чис­лен­ность итальянской ар­мии (вклю­чая ка­ра­би­не­ров) не мог­ла пре­вы­шать 250 тысяч человек; Ита­лия не мог­ла иметь бо­лее 200 тя­жё­лых и сред­них тан­ков, до­пус­кать к служ­бе в преж­них чи­нах офи­це­ров или ун­тер-офи­це­ров фа­ши­ст­ской ми­ли­ции или ар­мии (за ис­клю­че­ни­ем реа­би­ли­ти­ро­ван­ных), стро­ить дол­го­вре­мен­ные ук­ре­п­ле­ния и во­енные со­ору­же­ния вдоль гра­ниц с Фран­ци­ей и Юго­сла­ви­ей, на ост­ро­вах Си­ци­лия и Сар­ди­ния; острова Пан­тел­ле­рия, Пиа­но­за, Пе­лаг­ские острова ос­та­ва­лись де­ми­ли­та­ри­зо­ван­ны­ми. Чис­лен­ность болгарской ар­мии ог­ра­ни­чи­ва­лась 55 тысячами человек, вен­гер­ской - 65 тысячами человек, ру­мын­ской - 120 тысяч человек, фин­лянд­ской - 34,4 тысячи человек. Во­до­из­ме­ще­ние итальянских ВМФ не мог­ло пре­вы­шать 67,5 тысяч т; Ита­лии за­пре­ща­лось стро­ить, иметь или при­об­ре­тать лин­ко­ры и авиа­нос­цы; чис­лен­ность лич­но­го со­ста­ва итальянских ВМФ ог­ра­ни­чи­ва­лась 25 тысячами человек; 163 итальянских во­енных ко­раб­ля под­ле­жа­ли пе­ре­да­че СССР, Ве­ли­ко­бри­та­нии, США и Фран­ции. Во­до­из­ме­ще­ние болгарских ВМФ ог­ра­ни­чи­ва­лось 7,25 тысяч т, его лич­ный со­став - 3,5 тысячи человек; румынские ВМФ - 15 тысяч т и 5 тысяч человек; финляндские ВМФ - 10 тысяч т и 4,5 тысячи человек. Итальянские ВВС за­пре­ща­лось иметь бо­лее 350 са­мо­лё­тов, чис­лен­ность их лич­но­го со­ста­ва не мог­ла пре­вы­шать 25 тысяч человек (со­от­вет­ст­вен­но болгарски ВВС - 90 са­мо­лё­тов и 5,2 тысячи человек; венгерские ВВС - 90 са­мо­лё­тов и 5 тысяч человек; румынские ВВС - 105 са­мо­лё­тов и 8 тысяч человек; финляндские ВВС - 60 са­мо­лё­тов и 3 тысячи человек). Всем 5 го­су­дар­ст­вам за­пре­ща­лось иметь лю­бые ви­ды атом­но­го ору­жия, са­мо­лё­ты, спро­ек­ти­ро­ван­ные как бом­бар­ди­ров­щи­ки, под­вод­ные лод­ки, тор­пед­ные ка­те­ра и ряд других, воо­ру­же­ний.

Эко­но­мические по­ста­нов­ле­ния парижских мирных договоров оп­ре­де­ля­ли по­ря­док рес­ти­ту­ции соб­ст­вен­но­сти, ко­то­рая бы­ла вы­ве­зе­на из стран, при­над­ле­жа­щих к Объ­е­ди­нён­ным На­ци­ям, обя­зы­ва­ли по­бе­ж­дён­ные го­су­дар­ст­ва вос­ста­но­вить на сво­их тер­ри­то­ри­ях эко­но­мические пра­ва и ин­те­ре­сы гра­ж­дан Объ­е­ди­нён­ных На­ций. На бывших со­юз­ни­ков Гер­ма­нии на­ла­га­лось обя­за­тель­ст­во вы­пла­тить ре­па­ра­ции: Ита­лия долж­на бы­ла вы­пла­тить СССР 100 миллионов американских долларов, Ал­ба­нии - 5 миллионов, Эфио­пии - 25 миллионов, Гре­ции - 105 миллионов, Юго­сла­вии - 125 миллионов американских долларов; Бол­га­рия вы­пла­чи­ва­ла Гре­ции 45 миллионов американских долларов, Юго­сла­вии - 25 миллионов американских долларов; Венг­рия вы­пла­чи­ва­ла СССР 200 миллионов американских долларов, Че­хо­сло­ва­кии и Юго­сла­вии (вме­сте) - 100 миллионов американских долларов; Ру­мы­ния и Фин­лян­дия вы­пла­чи­ва­ли СССР по 300 миллионов американских долларов ка­ж­дая. Ус­та­нав­ли­ва­лись сро­ки вы­пла­ты ре­па­ра­ций: для Ита­лии - 7 лет, для ос­таль­ных го­су­дарств - 8 лет. Бол­га­рия, Венг­рия и Ру­мы­ния при­зна­ва­ли пра­ва СССР на все германские ак­ти­вы на сво­их тер­ри­то­ри­ях. Позд­нее Советский Со­юз, со­дей­ст­вуя эко­но­мическому раз­ви­тию Бол­га­рии, Венг­рии и Ру­мы­нии, от­ка­зал­ся от зна­чительной час­ти ком­пен­са­ций за на­не­сён­ный ему ущерб (объ­ём ре­па­ра­ций в поль­зу СССР впос­лед­ст­вии был так­же сни­жен и для Фин­лян­дии).

Для всту­п­ле­ния в си­лу ка­ж­до­го из до­го­во­ров тре­бо­ва­лась его ра­ти­фи­ка­ция по­бе­ж­дён­ным го­су­дар­ст­вом и те­ми стра­на­ми, ко­то­рые от­ве­ча­ли за его со­став­ле­ние. Парижские мирные договоры бы­ли ра­ти­фи­ци­ро­ва­ны в те­че­ние 1947 года: Фин­лян­ди­ей 18 апреля, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей 29 апреля, США 14 ию­ня, Фран­ци­ей 26 ию­ня, Венг­ри­ей 27 ию­ня, Ита­ли­ей 31 ию­ля, Ру­мы­ни­ей 23 августа, Бол­га­ри­ей 25 августа, СССР 29 августа. До­го­во­ры всту­пили в си­лу 15 сентября по­сле пе­ре­да­чи ра­ти­фи­кационных гра­мот до­го­во­ра с Ита­ли­ей французскому пра­ви­тель­ст­ву, ра­ти­фи­кационных гра­мот ос­таль­ных до­го­во­ров - советскому пра­ви­тель­ст­ву. За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны в ООН 15.3.1950 года.

Парижские мирные договоры га­ран­ти­ро­ва­ли су­ве­ре­ни­тет го­су­дарств - бывших со­юз­ни­ков Гер­ма­нии, за­фик­си­ро­ва­ли но­вый тер­ри­то­ри­аль­ный ста­тус-кво в Южной, Центральной и Восточной Ев­ро­пе, сло­жив­ший­ся по­сле окон­ча­ния 2-й ми­ро­вой вой­ны, соз­да­ли ус­ло­вия для де­мо­кра­ти­за­ции внут­ри­по­ли­тической жиз­ни в по­бе­ж­дён­ных го­су­дар­ст­вах и ус­та­но­ви­ли барь­е­ры для воз­ро­ж­де­ния фа­шиз­ма. В це­лом Парижские мирные договоры бы­ли под­пи­са­ны на ус­ло­ви­ях, близ­ких со­вет­ским, спо­соб­ст­во­ва­ли ук­реп­ле­нию по­зи­ций СССР в Центральной и Восточной Ев­ро­пе, яви­лись ус­пе­хом советской ди­пло­ма­тии.

Исторические ис­точники:

Со­вет­ские де­ле­га­ции на Па­риж­ской кон­фе­рен­ции. М., 1947;

Мир­ный до­го­вор с Бол­га­ри­ей. М., 1947;

Мир­ный до­го­вор с Венг­рией. М., 1947;

Мир­ный до­го­вор с Ита­ли­ей. М., 1947;

Мир­ный до­го­вор с Ру­мы­ни­ей. М., 1947;

Мир­ный до­го­вор с Фин­лян­ди­ей. М., 1947;

Treaty Series... / United Nations. [N. Y.], 1950. Vol. 49;

Внеш­няя по­ли­ти­ка Со­вет­ско­го Сою­за. 1947 год. М., 1952. Ч. 1;

Foreign relations of the United States. 1946. Wash., 1970. Vol. 3-4;

Со­вет­ско-аме­ри­кан­ские от­но­ше­ния. 1945-1948. М., 2004.

Дополнительная литература:

Ме­ж­ду­на­род­ные от­но­ше­ния по­сле вто­рой ми­ро­вой вой­ны. М., 1962. Т. 1;

Ис­ра­элян В.Л. Из ис­то­рии под­го­тов­ки мир­но­го до­го­во­ра с Бол­га­ри­ей (1944–1946 гг.) // Из ис­то­рии ме­ж­ду­на­род­ных от­но­ше­ний. М., 1963;

Мун­тян М. А. Под­го­тов­ка мир­но­го до­го­во­ра с Ру­мы­ни­ей и по­зи­ция со­вет­ской ди­пло­ма­тии // Про­шлое и на­стоя­щее. М., 1967; он же. Ду­най­ская про­бле­ма в ме­ж­ду­на­род­ных от­но­ше­ни­ях (1945–1948). Киш., 1977;

Inter­si­mone G. L’Italia e il Trattato di pace del 10-2-1947. Roma, 1970;

Lache S., Tutui C. Romania si conferinta de pace de la Paris din 1946. Napoca, 1978;

Внеш­няя по­ли­ти­ка СССР и про­бле­мы по­сле­во­ен­но­го уре­гу­ли­ро­ва­ния в Ев­ро­пе. М., 1978;

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