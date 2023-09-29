Пари́жские ми́рные догово́ры 1947

Пари́жские ми́рные догово́ры 1947 — соглашения между государствами-участниками антигитлеровской коалиции и бывшими союзниками нацистской Германии (Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией). Положения договоров были подготовлены Советом министров иностранных дел (СМИД) СССР, США, Франции и Великобритании. Несмотря на сохраняющиеся разногласия по отдельным пунктам, было принято решение о созыве Парижской мирной конференции (29 июля — 15 октября 1946). П. м. д. включали соглашения по политическим, территориальным, экономическим, военным вопросам, а также пункты о репарациях и реституциях. Все договоры, кроме финского, имеют специальные постановления о сроках вывода союзных вой­ск, а также обязательства по обеспечению основных гражданских свобод, задержанию и выдаче военных преступников, запрету возрождать недемократические организации, а также суммы репараций в каждом отдельном случае. Все страны-­союзницы нацистской Германии были обязаны сократить численность вооруженных сил и вооружений. По договору с Италией (подписали 20 стран) к Югославии отошли Истрия, часть Юлийской Крайны и ряд других территорий, к Греции — Додеканесские о-ва, некоторые пограничные районы — к Франции; Триест получил статус свободной территории. Италия была вынуждена отказаться от своих колоний в Африке — Ливии, итальянской части Сомали, Эритреи, признать независимости и суверенитет Албании и Эфиопии. Мирный договор с Румынией подписан 11 государствами, границы страны определялись по состоянию на 1 января 1941, за исключением границ с Венгрией и СССР. Мирный договор с Болгарией подписан 12 государствами и устанавливал ее границы также на 1 января 1941. Постановления договора с Венгрией, подписанного 12 государствами, предполагали возвращение границ с Австрией, Румынией и Югославией на 1 января 1938 с некоторыми территориальными уступками в пользу Чехословакии. В П. м. д. отдельно оговаривалась проблема судоходства по Дунаю. Договор с Финляндией подписали 10 государств, она возвращалась к границам по состоянию на 1 января 1941, уступала СССР область Петсамо (Печенга), соглашалась на создание советской военно-­морской базы в районе Порккала-­Уд на 50 лет, демилитаризировала Аландские острова. Договоры вступили в силу 15 сентября 1947.

Лит. : Внешняя политика СССР и проблемы послевоенного урегулирования в Европе. М., 1978; Рощин А. А. Послевоенное урегулирование в Европе. М., 1984; Быстрова Н. Е. СССР и формирование военно-­блокового противостояния в Европе (1945–1955). М., 2007. Л. А. Садова.