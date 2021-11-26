ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА - военно-политический союз социалистических государств Европы, а также структура органов, обеспечивавших согласование их действий в области внешней политики и обороны.
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией (с 1962 года в работе органов ОВД не участвовала, в 1968 году объявила о денонсации договора), Болгарией, Венгрией, ГДР (в 1990 году вышла из ОВД в связи с объединением с ФРГ), Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией подписан 14.5.1955 года в Варшаве, вступил в силу 5.6.1955 года (после передачи ратификационных грамот на хранение правительству Польши); в качестве наблюдателя присутствовал представитель КНР. 26.4.1985 года, ввиду истечения срока действия, договор был продлён государствами-участниками на 20 лет с последующей пролонгацией его ещё на 10 лет.
ОВД создавалась в качестве ответной меры на создание и действия Организации Североатлантического договора (НАТО) как добровольное объединение государств для обеспечения международного мира и коллективной безопасности, действующее на принципах независимости, полного равенства и невмешательства его участников во внутренние дела друг друга и открытое для присоединения к нему других государств с любым общественным и политическим строем. Высший политический орган ОВД - Политический консультативный комитет (ПКК). Его совещания проводились по мере необходимости поочерёдно в столицах государств-членов, в них участвовали, как правило, генеральные и первые секретари правящих партий, главы государств и правительств и другие. Для подготовки предложений и рекомендаций ПКК, организационно-технического обеспечения в структуре ОВД были созданы Постоянная комиссия (1956), Кабинет министров обороны (1969), Кабинет министров иностранных дел и Объединённый секретариат (оба 1976). Основу военной организации ОВД составляли Объединённые вооруженные силы (ОВС) государств - участников Варшавского договора. В них, согласно договорённости, входили силы и средства нац. армий, которые, оставаясь под национальным командованием, предназначались для совместных действий. Совместными органами военного управления ОВС ОВД являлись: Объединённое командование во главе с главнокомандующим ОВС; Военый совет (1969); Штаб ОВС и Технический комитет (все - в городе Москва). Главнокомандующий и начальник Штаба ОВС назначались по взаимному согласованию правительствами стран ОВД; ими всегда были представители Вооруженных Сил СССР.
С момента создания ОВД страны-участницы выступали с инициативами, направленными на развитие европейского сотрудничества, разрядку и разоружение, на укрепление региональной и международной безопасности. Так, на первом заседании ПКК (1956) в Праге была принята Декларация о необходимости создания общеевропейской системы коллективной безопасности; на Московском совещании (1958) было предложено заключить пакт о ненападении между участниками ОВД и НАТО; на варшавском совещании (1965) прозвучал призыв созвать общеевропейское совещание по безопасности в Европе и другие. Многие из них оказали заметное влияние на развитие международных отношений, созыв и работу Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие. Вместе с тем, находясь в открытом противостоянии с НАТО, ОВД активно участвовала в гонке вооружений, объективно являлась действующей стороной в системе отношений, известных как «холодная война». СССР в силу своей геополитической роли, экономических и военно-политичих возможностей, международного авторитета, исторических традиций и других факторов занимал в ОВД доминирующие позиции, во многом определял политический курс этой организации, которая в ряде случаев использовалась для силового вмешательства во внутренние дела союзных государств (см. Венгерское восстание 1956 года, «Пражская весна»).
В связи с социально-политическими преобразованиями в СССР и других государствах Воcточной Европы на рубеже 1980-1990-х годов странами-участницами в феврале 1991 года принято решение об упразднении военых структур ОВД, а 1.7.1991 года подписан протокол о полном прекращении действия договора.