ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА - военно-политический союз социалистических государств Европы , а также структура органов, обеспечивавших согласование их действий в области внешней политики и обороны.

До­го­вор о друж­бе, со­труд­ни­че­ст­ве и вза­им­ной по­мо­щи ме­ж­ду Ал­ба­ни­ей (с 1962 года в ра­бо­те ор­га­нов ОВД не уча­ст­во­ва­ла, в 1968 году объ­я­ви­ла о де­нон­са­ции до­го­во­ра), Бол­га­ри­ей, Венг­ри­ей, ГДР (в 1990 году вы­шла из ОВД в свя­зи с объ­е­ди­не­ни­ем с ФРГ), Поль­шей, Румы­ни­ей, СССР и Че­хо­сло­ва­ки­ей под­пи­сан 14.5.1955 года в Вар­ша­ве, всту­пил в си­лу 5.6.1955 года (по­сле пе­ре­да­чи ра­ти­фи­кационных гра­мот на хра­не­ние пра­ви­тель­ст­ву Поль­ши); в ка­чест­ве на­блю­да­те­ля при­сут­ст­во­вал пред­ста­ви­тель КНР. 26.4.1985 года, вви­ду ис­те­че­ния сро­ка дей­ст­вия, до­го­вор был про­длён государства­ми-уча­ст­ни­ка­ми на 20 лет с по­сле­дую­щей про­лон­га­ци­ей его ещё на 10 лет.

ОВД соз­да­ва­лась в ка­че­ст­ве от­вет­ной ме­ры на соз­да­ние и дей­ст­вия Ор­га­ни­зации Се­ве­ро­ат­лан­ти­че­ско­го до­го­во­ра (НАТО) как доб­ро­воль­ное объ­е­ди­не­ние го­су­дарств для обес­пе­че­ния ме­ж­ду­народного ми­ра и кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти, дей­ст­вую­щее на прин­ци­пах не­за­ви­си­мо­сти, пол­но­го ра­вен­ст­ва и не­вме­ша­тель­ст­ва его уча­ст­ни­ков во внутренние де­ла друг дру­га и от­кры­тое для при­сое­ди­не­ния к не­му других го­су­дарств с лю­бым об­щественным и по­ли­тическим стро­ем. Выс­ший по­ли­тический ор­ган ОВД - По­ли­тический кон­суль­та­тив­ный комитет (ПКК). Его со­ве­ща­ния про­во­ди­лись по ме­ре не­об­хо­ди­мо­сти по­оче­рёд­но в сто­ли­цах го­су­дарств-чле­нов, в них уча­ст­во­ва­ли, как пра­ви­ло, ге­не­раль­ные и пер­вые сек­ре­та­ри пра­вя­щих пар­тий, гла­вы го­су­дарств и пра­ви­тельств и другие. Для под­го­тов­ки пред­ло­же­ний и ре­ко­мен­да­ций ПКК, ор­га­ни­зационно-тех­нического обес­пе­че­ния в струк­ту­ре ОВД бы­ли соз­да­ны По­сто­ян­ная ко­мис­сия (1956), Кабинет ми­ни­ст­ров обо­ро­ны (1969), Кабинет ми­ни­ст­ров иностранных дел и Объ­е­ди­нён­ный сек­ре­та­ри­ат (оба 1976). Ос­но­ву во­енной ор­га­ни­за­ции ОВД со­став­ля­ли Объ­е­ди­нён­ные воо­руженные си­лы (ОВС) го­су­дарств - уча­ст­ни­ков Вар­шав­ско­го до­го­во­ра. В них, со­глас­но до­го­во­рён­но­сти, вхо­ди­ли си­лы и сред­ст­ва нац. ар­мий, ко­то­рые, ос­та­ва­ясь под национальным ко­ман­до­ва­ни­ем, пред­на­зна­ча­лись для со­вме­ст­ных дей­ст­вий. Со­вме­ст­ны­ми ор­га­на­ми во­енного управ­ле­ния ОВС ОВД яв­лялись: Объ­е­ди­нён­ное ко­ман­до­ва­ние во гла­ве с глав­но­ко­ман­дую­щим ОВС; Во­еный со­вет (1969); Штаб ОВС и Тех­нический комитет (все - в городе Мо­ск­ва). Глав­но­ко­ман­дую­щий и на­чаль­ник Шта­ба ОВС на­зна­ча­лись по вза­им­но­му со­гла­со­ва­нию пра­ви­тель­ст­ва­ми стран ОВД; ими все­гда бы­ли пред­ста­ви­те­ли Воо­руженных Сил СССР.

С мо­мен­та соз­да­ния ОВД стра­ны-участ­ни­цы вы­сту­па­ли с ини­циа­ти­ва­ми, на­прав­лен­ны­ми на раз­ви­тие ев­ропейского со­труд­ни­че­ст­ва, раз­ряд­ку и ра­зо­ру­же­ние, на ук­ре­п­ле­ние ре­гио­наль­ной и ме­ж­ду­на­род­ной без­о­пас­но­сти. Так, на пер­вом за­се­да­нии ПКК (1956) в Пра­ге бы­ла при­ня­та Дек­ла­ра­ция о не­об­хо­ди­мо­сти соз­да­ния об­ще­ев­ро­пей­ской сис­те­мы кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти; на Московском со­ве­ща­нии (1958) бы­ло пред­ло­же­но за­клю­чить пакт о не­на­па­де­нии ме­ж­ду уча­ст­ни­ка­ми ОВД и НАТО; на вар­шав­ском со­ве­ща­нии (1965) про­зву­чал при­зыв со­звать об­ще­ев­ро­пей­ское со­ве­ща­ние по безо­пас­но­сти в Ев­ро­пе и другие. Мно­гие из них ока­за­ли за­мет­ное влия­ние на раз­ви­тие ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний, со­зыв и ра­бо­ту Со­ве­ща­ния по без­опас­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ву в Ев­ро­пе и другие. Вме­сте с тем, на­хо­дясь в от­кры­том про­ти­во­стоя­нии с НАТО, ОВД ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в гон­ке воо­ру­же­ний, объ­ек­тив­но яв­ля­лась дей­ст­вую­щей сто­ро­ной в сис­те­ме от­но­ше­ний, из­вест­ных как «хо­лод­ная вой­на». СССР в си­лу сво­ей гео­по­ли­тической ро­ли, эко­но­мических и во­енно-по­ли­тичих воз­мож­но­стей, ме­ж­ду­народного ав­то­ри­те­та, ис­то­рических тра­ди­ций и других фак­то­ров за­ни­мал в ОВД до­ми­ни­рую­щие по­зи­ции, во мно­гом оп­ре­де­лял по­ли­тический курс этой ор­га­ни­за­ции, ко­то­рая в ря­де слу­ча­ев ис­поль­зо­ва­лась для си­ло­во­го вме­ша­тель­ст­ва во внутренние де­ла со­юз­ных го­су­дарств (см. Вен­гер­ское вос­ста­ние 1956 года, «Праж­ская вес­на»).

В свя­зи с со­ци­аль­но-по­ли­тическими пре­об­ра­зо­ва­ния­ми в СССР и других го­су­дар­ст­вах Воcточной Ев­ро­пы на ру­бе­же 1980-1990-х годов стра­на­ми-уча­ст­ни­ца­ми в феврале 1991 года при­ня­то ре­ше­ние об уп­разд­не­нии во­еных струк­тур ОВД, а 1.7.1991 года под­пи­сан про­то­кол о пол­ном пре­кра­ще­нии дей­ст­вия до­го­во­ра.

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