Организа́ция североатланти́ческого догово́ра

Организа́ция североатланти́ческого догово́ра (НАТО; англ. North Atlan­tic Treaty Organization; фр. Organisation du traité de l’Atlantique nord) — военно-­политический блок, объединяющий 28 европейских и два североамериканских государства. Образована 4 апреля 1949 в Вашингтоне по инициативе США для сдерживания советского влияния в Европе и, в первые годы существования, возможного германского реваншизма. Штаб-квартира в Брюсселе . Высший орган: Североатлантический совет во главе с генеральным секретарем (с 2014 Йенс Столтенберг, Норвегия).

Государства-­основатели: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция (в 1966–2009 не состояла в военной организации). 18 февраля 1952 в НАТО вступили Греция (в 1974–1980 не участвовала в ­воен­ной организации) и Турция, 9 мая 1955 — Федеративная Республика Германия (ФРГ), 30 мая 1982 — Испания, 12 марта 1999 — Венгрия, Польша, Чехия, 29 марта 2004 — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, 1 апреля 2009 — Албания, Хорватия, 5 июня 2017 — Черногория, 27 марта 2020 — Северная Македония. Ожидается вступление Финляндии и Швеции. Странами-­кандидатами считаются Босния и Герцеговина, Грузия, Украина.

Наряду с Маршалла планом НАТО, заменившая слабый Западный союз (создан после присоединения Бельгии, Нидерландов, Люксембурга 25 августа 1948 к франко-­британскому Дюнкеркскому договору от 4 марта 1947), стала основой европейского курса США в годы холодной вой­ны , который определил потерю стратегической самостоятельности западноевропейских стран в обмен на безопасность и экономический рост. Вступление в НАТО ФРГ вызвало создание Организации Варшавского договора (ОВД) под эгидой СССР.

В рамках НАТО разворачивалось присутствие вооруженных сил США в Европе. Так, в июне 1962 из-за Берлинского кризиса 1958–1963 в Европе были расквартированы более 277 тыс. солдат США. Помимо США, ядерное оружие разработали Великобритания (1952) и Франция (1960), ядерные базы США сегодня размещены в Бельгии, Германии, Нидерландах, Турции.

После воссоединения 3 октября 1990 Германия осталась в составе НАТО, сама организация сохранилась после роспуска ОВД 1 июля 1991 и распада СССР. Если в годы холодной вой­ны НАТО ни разу не применяла силу, то в 1990‑е этот барьер был преодолен: в 1992–2004 силы НАТО участвовали в боевых действиях в Боснии и Герцеговине, с 1999 — в Косове (так был достигнут de facto выход Косова из состава Югославии), в 2001–2021 — в Афганистане, в 2003 защищали турецко-­иракскую границу, с 2012 обеспечивают противоракетную оборону юго-востока Турции, в 2009–2016 патрулировали побе­режье Сомали и Йемена, в 2011 — обеспечили бесполетную зону в Ливии (см. М. Каддафи ).

В программу НАТО «Партнерство ради мира» в 1994 вошли Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдавия, Россия (до 2014), Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Швеция, а также восточноевропейские страны, впоследствии ставшие членами НАТО, в 1995 — Белоруссия и Мальта, в 1996 — Швейцария, в 1999 — Ирландия, в 2002 — Таджикистан, в 2006 — Босния и Герцеговина и Сербия. Стратегические концепции НАТО 1999 и 2010 предусмотрели рост сферы использования военной силы и расширение на восток, что, среди прочего, разрушило дух доверия между НАТО и Россией и привело к глубокому конфликту.

Бюджет — около 2,5 млрд евро (0,3 % общих военных расходов государств-­членов). Общие вооруженные силы членов НАТО насчитывают около 3,5 млн человек, доля мировых военных расходов — 57 % (2020). 5 сентября 2014 страны-­участницы обязались к 2024 тратить на оборону не менее 2 % ВВП.

Лит. : Hill W. H. No Place for Russia: European Security Institutions Since 1989. New York, 2018; Sloan S. R. Defense of the West: From Truman to Trump. 2nd ed., rev. and enl. Manchester, 2020; Sarotte M. E. Not One Inch: America, Russia, and the Making of Post-­Cold War Stalemate. New Haven (Ct.), 2021. А. А. Исэров .