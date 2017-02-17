Наши излучатели требуют реванша 17 февраля 1947 года «Голос Америки» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) начал вещание на Советский Союз. Сегодня, в 70-ю годовщину начала работы радиостанции «Голос Америки» против СССР, стоит поговорить о том, что а) не они нас победили; б) у нас было и есть чем ответить. На чтение: 2 минуты

17 февраля 1947 года «Голос Америки» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) начал вещание на Советский Союз.

Избирательный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона обвиняет Россию во вмешательстве в выборы. Якобы именно российские СМИ стоят за распространением о нём нелепых слухов, фейков, и даже организуют DDoS атаки на сайт кандидата и его политического движения. Как тут не вспомнить анекдот про еврея, читавшего исключительно антисемитскую прессу.

Сегодня, в 70-ю годовщину начала работы радиостанции «Голос Америки» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) против СССР, стоит поговорить о том, что а) не они нас победили; б) у нас было и есть чем ответить.

Питомец военных, разведки и Госдепа

Вопреки расхожему мнению, «Голос Америки» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) появился до начала холодной войны, в 1942 году (а у СССР тогда был свой «Голос» – Совинформбюро). В том смысле, что на определённом этапе функции были похожи. Изначально задачей американской радиостанции было вещание на Европу, прежде всего оккупированную, и борьба с рейхсминистерством пропаганды Йозефа Геббельса. Но в процессе борьбы журналисты и сами успели превратиться в умелых пропагандистов. И не только умелых, но и вездесущих. За время войны станция успела охватить даже ряд территорий Африки и ЮВА, а к концу войны вещание велось на 40 языках.

Разворот излучателей в сторону СССР теоретически был обоснован ещё речью Рузвельта от 6 января 1941 года («Речь о четырёх свободах»). Америка тогда ещё не вступила в войну, но готовилась. И президент США в послании к Конгрессу ценностно обосновал эту необходимость: «Свобода слова и свобода выражения своего мнения в любой части мира» – первая из обозначенных Рузвельтом свобод.

Мы бы, может, и поверили, что единственной и благородной целью работы «Голоса Америки» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) являлось отстаивание свободы слова, если бы не одно но: одним из первых послевоенных руководителей радио стал Чарльз Таер, специалист по международным отношениям и разведчик. Радио за 5 лет сменило нескольких владельцев. Вначале станцию курировало Управление военной информации, затем Госдепартамент, и под конец она перешла в ведение ЦРУ , возникшего тогда же, в 1947 году.

Нужно сказать, что «Голос Америки» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) стал не первой станцией, которая начала целенаправленное послевоенное вещание на СССР. В 1946 году первым включилось BBC, затем «Голос Америки» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) , Итальянское радио и «Радио Ватикана» (1948), «Радио Канада» (1951), «Радио Свобода» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и «Немецкая волна» (1953). Другое дело, что с «Голосом Америки» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) никто не мог тягаться ни по финансированию, ни по длительности эфира (16-18 часов ежедневно на 6 языках народов СССР).

На битву не явились

Дальше, в общем, история известная. Они пропагандировали – крайне умело и разнопланово, тут не отнять. Музыка, чтение книг, в том числе и запрещённых (не издававшихся, дефицитных) в СССР – интеллигенция жадно слушала а потом так же жадно обсуждала в курилках. Для национальных республик – национальное вещание с упоминанием местной проблематики, первые зёрна сепаратизма.

Мы это дело с упрямством глушили почти 40 лет (1949-1988). Если принимать события 1991 года за критерий – глушили не слишком успешно.

Но вот вопрос: а правилен ли такой критерий? Ну в самом деле. Да, пропагандистскую машину Геббельса задавили, сами заняли вакантное место. Да, более 40 лет шептали пакости в уши соотечественникам. Но всё же «после этого» или «вследствие этого» мы, такие разнесчастные, были побеждены коварными пропагандистами?

Вот тут стоп. Посыпать голову пеплом и сделать выводы на будущее – дело, конечно же, правильное. Однако в материалах, посвящённых истории вражеских голосов, обычно забывают, что это вообще-то мы научили наших противников основам информационной войны. И если горевать нам есть о чём, то уж бессловесными овечками, которых годами обрабатывала пропаганда, мы уж точно не были.

«Московское радио»

Если союзнички начали обрабатывать нас с 1946-го года, то мы их – ещё с 1929-го. «Московское радио» начинало в конце 20-х с трёх языков вещания (немецкий, французский, английский). Музыка, оперные постановки, литературные передачи, – весь этот контент радио транслировало на Европу ещё в 30-х годах. К 1940-му году радио вело вещание на 14 языках, включая китайский, к концу Второй мировой – на 28. Радио пережило крушение СССР и вещало буквально до последнего времени: в декабре 2013 года было принято решение о ликвидации станции в прежнем формате, а в 2014-м она окончательно прекратила вещание. Почему?

Тут многие уже могли догадаться. С 2014 года «Московское радио», сменившее в 1993 году название на «Голос России», известно как Sputnik и входит в медиахолдинг Russia Today, который как раз и создавался в конце 2013-начале 2014 годов. И в сравнении со своим предком Russia Today лишён главного недостатка: теперь он вещает и на собственную страну.

Жаль, что приходится упражняться в сослагательных наклонениях, но теперь-то очевидно, что «вражеские голоса» нужно было не глушить, а обезвреживать, противопоставляя им собственный контент. Вместо этого мы лишь боролись за умы и души зарубежных слушателей (хочется думать, что небесполезно), а на самую главную битву не явились. И в конце концов нам засчитали техническое поражение. Не они нас победили, а мы. Сами себя.

Российские СМИ, которые подозревает в страшном Эммануэль Макрон, – это конечно же Sputnik и Russia Today. Обвинения далеко не первые, просто раньше их приходилось выслушивать большей частью от американцев. Эфиры RT оказались настолько успешными, что к сегодняшнему дню аудитория канала – 70 млн зрителей в неделю и 35 млн в день (данные американской телеметрии). Из них 36 млн в странах Европы и 8 млн – в США, что позволяет и там, и там входить в пятёрку самых популярных международных новостных каналов.

Потребовалось всего пару лет работы, чтобы в США стали срочно пересматривать финансирование информационной войны. Однако, как оказалось, дополнительные гранты в 2015 году стали лишь прологом. По настоящему осиное гнездо зажужжало после выборов в США и нашумевшего доклада ЦРУ, в котором Россия и её медиа обвинялись во вмешательстве в выборы США.

И теперь против нас создают целый центр для информационной войны, с финансированием до 260 млн долл на ближайшие два года, а в пояснительной записке звучат слова о том, что Центр (Global Engagement Center) будет действовать против РФ как «главного антагониста».

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« Россия пытается посеять в обществе хаос, подвергнуть сомнению надежность институтов и вызвать к ним недоверие », – обеспокоился директор Объединенного Балтийско-американского национального комитета Карл Алтау. Вы понимаете, да? Директор Балтийско-американского комитета обвиняет нас в попытке посеять у них хаос. Да ладно, хаос. Ну, разве что среди вконец ожиревших и обнаглевших от безнаказанности демоспикеров. «Московское радио» снова вещает.