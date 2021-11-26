КОНТРОЛЬНЫЙ СОВЕТ

КОНТРОЛЬНЫЙ СОВЕТ - временный совместный орган СССР, США, Великобритании и Франции, учреждённый ими для осуществления верховной власти в Германии на период её оккупации .

Юри­дическая ба­за контрольного совета бы­ла за­ло­же­на в ре­ше­ни­ях Ев­ропейской кон­суль­та­тив­ной ко­мис­сии 1945 года, Крым­ской (Ял­тин­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года о соз­да­нии в Гер­ма­нии ок­ку­пационой зо­ны и об­ще­гер­ман­ско­го конт­роль­но­го ор­га­на со­юз­ных дер­жав.

Со­дер­жа­ние и ме­ха­низм дея­тель­но­сти контрольного совета бы­ли вы­ра­бо­та­ны на Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года. На­чал ра­бо­ту 30 августа 1945 года. Раз­ме­щал­ся в Бер­ли­не. Со­сто­ял из глав­но­ко­ман­дую­щих че­тырь­мя зо­на­ми ок­ку­па­ции.

В ком­пе­тен­цию контрольного совета вхо­ди­ло ре­ше­ние во­про­сов, ка­саю­щих­ся Гер­ма­нии как це­ло­го и обес­пе­че­ние еди­но­об­ра­зия дей­ст­вий глав­но­ко­ман­дую­щих зо­на­ми ок­ку­па­ции.

Из­дал зна­чительое чис­ло за­ко­нов и ди­рек­тив об ис­ко­ре­не­нии герм. ми­ли­та­риз­ма, о де­мо­кра­ти­за­ции, де­на­ци­фи­ка­ции, де­мо­но­по­ли­за­ции эко­но­ми­ки и др. В мар­те 1948 года пре­кра­тил ра­бо­ту в свя­зи с ре­ше­ни­ем западных дер­жав о соз­да­нии се­па­рат­но­го западно-германского го­су­дар­ст­ва.

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