Как уберечь Америку от ошибок. К годовщине разгрома ВВС США советскими МиГами над Кореей Как уберечь Америку от ошибок. К годовщине разгрома ВВС США советскими МиГами над Кореей На чтение: 3 минуты

12 апреля 1951 года советские ВВС устроили американским бомбардировщикам «чёрный четверг» над Корейским полуостровом.

Пока ещё президент Соединённых Штатов Б.Х. Обама заявил на днях, что главной своей ошибкой считает необдуманное уничтожение Ливии с воздуха. Ранее он же считал одной из главных ошибок своего предшественника Буша необдуманное уничтожение с воздуха Ирака. Сегодня, когда мы справляем 65-летие «чёрного четверга» для американских ВВС в небе над Кореей, — стоит поговорить о том, как одной стране удалось спастись.

Идею широкого применения авиации против стран и режимов, не согласных с англо-саксонским пониманием мироустройства, публично озвучил У. Черчилль в Фултонской речи. Первой страной, которую уже после Второй Мировой войны попытались раскатать в пыль бомбардировщиками, стала Северная Корея.

Однако первый блин вышел комом. Почему же в Корее не получилось то, что получалось затем неоднократно? Почему ВВС США не разнесли в прах войска Б. Асада так, как они проделали это с армией М. Каддафи?

Итак, давайте смотреть, как вообще советские и американские лётчики встретились в корейском небе.

Предыстория

Корея до 1945 года была японской колонией, поэтому логично, что она оказалась оккупирована войсками СССР и США. Союзники разделили Корею на зоны оккупации так же, как перед этим делили Германию и Австрию. СССР достался север страны, Америке – юг. Граница между советской и американской зонами проходила по 38-й параллели.

В литературе, описывающей предвоенные годы, указывается, что СССР и США первоначально планировали воссоединить северную и южную зоны в единую Корею. Впрочем, вряд ли это было возможно после формирования правительств – во главе с Ким Ир Сеном на севере и Ли Сын Маном на юге. Тем более что каждый из новых корейских лидеров считал, что именно под его началом будет происходить это воссоединение.

Война

На кого возложить ответственность за начало войны – вопрос достаточно спорный. По факту её начал Ким Ир Сен: северокорейская армия 25 июня 1950 года перешла линию разграничения и уже к августу контролировала практически весь полуостров. Однако начал он её в ответ на постоянные нарушения границы с «южной» стороны. Только в 1949 году их боле более 2600.

Считается также, что Корейская война была необъявленной войной между СССР и США: Штаты поддерживали своих ставленников, мы – своих. Это несколько не так. Если говорить о поддержке, то с нашей стороны Ким Ир Сена поддерживал скорее Китай. На стороне северокорейских сил сражались в первую очередь китайские добровольцы и военные специалисты. СССР же обеспечил предвоенную подготовку северокорейской армии. Но первое время, примерно до октября 1950 года, корейцы воевали сами.

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На втором этапе войны (осень 1951 г) правительство юга Кореи получило поддержку «сил ООН». Это, конечно, был эвфемизм: никаких других сил ООН, кроме американских, в этой части мира в то время не было. Уже к началу октября 1950 года ситуация меняется на противоположную – теперь уже северокорейская армия разгромлена и отступает к китайской границе.

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И вот только с этого момента КНР, а затем и СССР, вступили в войну на стороне Севера. Причём со стороны КНР эта поддержка была не только данью членству в Коминтерне или слепым антиамериканизмом. Мао Цзэдун: «Если мы позволим США оккупировать весь Корейский полуостров... мы должны быть готовы к тому, что они объявят войну Китаю». С учётом американской поддержки Тайваня – мнение вполне обоснованное.

В СССР же справедливо рассудили, что пехоты в КНР и Корее и своей хватает. А потому направили в помощь то, чем не обладали ни КНР, ни корейцы – истребительную авиацию и пилотов, прошедших Великую Отечественную.

Разгром

Дело в том, что основной причиной поражений северокорейской армии была бомбардировочная авиация «сил ООН», применявшая известную тактику «вбомбить в каменный век». Как только в небе Кореи появились советские лётчики, ход боевых действий снова круто изменился.

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Конечно же, это заслуга общая – советских истребителей, гонявших штатовские бомбардировщики, и Китая, поставлявшего Ким Ир Сену добровольцев и военную помощь.

Как раз с военной помощью «Чёрный четверг» и связан. Её поставки шли в Корею по железнодорожному мосту через пограничную реку Ялуцзян. Разрушение моста означало прекращение поставок оружия и боеприпасов. 12 апреля 1951 года к переправе были отправлены 48 B-29 под прикрытием F-80, F-84, F-86 – всего около 150 истребителей. На перехват этой армаде знаменитый советский ас И. Кожедуб поднял всё, что у него было: 36 истребителей МиГ-15 своей дивизии (по другим данным на аэродроме всё же осталась дежурная пара), которую только в начале апреля перебросили в Корею.

Иван Кожедуб.

Следует отметить, что атака была вовсе не самоубийственной. На равных могли конкурировать с МиГами только F-86, с остальными наши лётчики ввязывались в бой даже при 10-кратном преимуществе противника – сказывался военный опыт пилотов и преимущества МиГа в вооружении и скорости.

Для описания дальнейших событий того дня лучше всего подходит слово «разгром». Потери составили 12 B-29 и 5 истребителей прикрытия. Около 100 американских лётчиков и стрелков (экипаж B-29 – 12 человек) попали в плен. Мост уцелел.

В октябре того же года наши асы устроили американцам ещё один «чёрный день», уничтожив уже 16 «Суперкрепостей». После этого американское командование окончательно отказалось от использования B-29 в больших группах и днём, а значит и от тактики «вбомбить в каменный век». Впрочем, октябрь стал уже последней попыткой, боевые действия зашли в тупик уже в июле. Военная машина США из-за постоянных потерь в стратегической авиации всё больше буксовала.

К тому времени обе Кореи окопались в районе 38-й параллели, с которой год назад война и началась. 27 июля 1953 года стороны заключили перемирие и до сих пор находятся в состоянии войны, хоть и не ведут боевых действий.

Выводы

В ходе холодной войны СССР и США ещё не раз оказывались в ситуации противостояния. Однако подобных масштабных сражений между лётчиками двух стран больше не было. Более того, после Вьетнама (там аналогичную роль сыграли асы и советских, и вьетнамских ВВС, и советские зенитчики) США в принципе меняет форму участия в опосредованных конфликтах с СССР. Место «Суперкрепостей» занимают бородатые исламисты (Афганистан) – они гораздо дешевле, чем бомбардировщик, а терять их совсем не жалко.

«Ренессанс» ковровых бомбардировок мы наблюдаем только в конфликтах, в которых Россия либо не собиралась принимать участие (первый и второй Ирак, Ливия), либо в моменты, когда мы были, скажем так, не вполне субъектны (Югославия). Вот и в Сирии дальше решения применять ВВС против войск Асада дело не пошло. А бородатые исламисты имеют свой предел эффективности.

***

И напоследок – небольшое наблюдение. США воюют ради того же, ради чего и живут – ради денег. «Чёрный вторник», «чёрный четверг» – так именуются у них не только дни крупнейших военных потерь, но и дни рекордных падений биржевых индексов, т.е. воспринимаются они как события одного порядка. А значит, уберечь даже самых откровенных вашингтонских ястребов от повторения Кореи, Вьетнама или Югославии довольно просто.

И уберегая их от ошибок – мы в конечном счёте приносим им добро.

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