Как разозлить сверхдержаву. К годовщине обвинения Розенбергов 21 марта 1951 года супруги Розенберг получили официальное обвинение в шпионаже в пользу СССР. Сегодня, когда мы справляем 66-ю годовщину выдвижения обвинений против супругов Розенберг, стоит поговорить о том, что «они виноваты, но доказательств мы не предъявим» – трюк американской разведки с длинной бородой. На чтение: 2 минуты

21 марта 1951 года супруги Розенберг получили официальное обвинение в шпионаже в пользу СССР.

WikiLeaks стал крупнейшим шпионским скандалом десятилетия. Затем слава Джулиана Ассанжа померкла на фоне Эдварда Сноудена. И вот в начале этого года WikiLeaks возвращает себе славу главной занозы в пятой точке ЦРУ. «Публикации Wikileaks помогают врагам США», – несутся обвинения из Америки. Что ж, прискорбно, что врагам США помогает правда.

Сегодня, когда мы справляем 66-ю годовщину выдвижения обвинений против супругов Розенберг, стоит поговорить о том, что «они виноваты, но доказательств мы не предъявим» – трюк американской разведки с длинной бородой.

Шпионский скандал

Дело Розенбергов возникло в результаты целой череды арестов, начавшихся ещё в феврале 1950 года с физика Клауса Фукса. Постепенно следствие вышло на Дэвида Грингласса – одного из сотрудников в ядерном центре в Лос-Аламосе. На него давили арестом жены, и он заявил, что передавал секретные материалы Розенбергу через его жену Этель – свою сестру. Из всех арестованных только Розенберги отказались сотрудничать со следствием, что определило конфигурацию дела: все прочие арестованные дружно свидетельствовали против них.

Процесс был недолгим. 21 марта супругам предъявили обвинение, 29-го их уже признали виновными. Закон о шпионаже, которым руководствовались при выдвижении обвинения, предусматривал наказание вплоть до смертной казни, но только в военное время. Тем не менее, именно на смертной казни настаивал прокурор. И судья, поддержанный присяжными, 5 апреля этот приговор утвердил. Возможно, по формальным основаниям – в разгаре была война в Корее, в которой США и СССР фактически воевали друг с другом. Возможно, из-за резонансности обвинений прокурор очень напирал на то, что если Соединённым Штатам и суждено погибнуть, то исключительно по вине Розенбергов. Была и третья причина.

Примерно тогда, когда в Англии арестовали физика Фукса, сенатор Джозеф Маккарти произнёс свою знаменитую речь, давшую начало очередной антикоммунистической кампании. «Русские повсюду внедрили своих агентов, Америка в опасности», – пугал Маккарти зимой 1950 года. И тут, спустя буквально несколько месяцев, арестовывают Розенберга – да с какими предварительными обвинениями! Научил русских делать ядерную бомбу! Это же находка просто для всех причастных, золотой момент в карьере.

Поправки спустя полвека

В деле Юлиуса и Этель Розенбергов есть одна трудность, о которой самое время упомянуть. Когда мы говорим нём сегодня, мы словно говорим о двух разных событиях: о деле 66-летней давности и том, что о деле 66-летней давности известно нам сегодня. И эти слои постоянно смешиваются.

Это сегодня, после частичного открытия архивов, абсолютно точно известно, что супруги (по крайней мере Юлиус) работали на советскую разведку. Известно также, что Дэвид Грингласс – лжесвидетельствовал против своей сестры, чтобы спасти от обвинений свою жену (ему это удалось). Признался в этом Грингласс уже в 1990-х годах. Не было известно и то, что информация, поступавшая от физика Фукса, была на порядок ценнее, чем от Розенберга, о чём говорится в «тетрадях Васильева» (Александр Васильев – экс-сотрудник КГБ, работал в архивах СВР, в 1996 году эмигрировал, а также сумел вывезти материалы, накопленные за время работы в архивах разведки).

Проще говоря, ничего критически важного (именно по атомному проекту) Розенберг советской разведке не передал. В подтверждение этого имеется и признание Александра Феклисова. с которым и работал Розенберг: « Я… мо­гу при­сяг­нуть, что ни­ка­ких атом­ных сек­ре­тов он не пе­ре­да­вал. Да, Юли­ус ра­бо­тал на со­вет­скую раз­вед­ку и снаб­жал нас цен­ней­шей ин­фор­ма­ци­ей по ра­ди­о­элек­тро­ни­ке, за что по аме­ри­кан­ским за­ко­нам ему уж ни­как не гро­зи­ла смер­тная казнь ».

Но ничего из этого в начале 1950-х не знали ни обвинитель, ни присяжные. Супругов признали виновными и казнили исключительно на основании свидетельских показаний трёх человек и на фоне антикоммунистической истерии. Плюс, конечно же, нужен был прецедент, пугало для устрашения их возможных последователей. Пожалуй, в последнем и заключаются все соображения национальной безопасности.

Более того, обвинение оперировало перед присяжными формулами, которые активно используются и сегодня: «У нас есть информация, подтверждающая их вину и поверьте, она очень весома. Однако мы не можем вам её предъявить из соображений национальной безопасности». Шах и мат. Знакомая риторика, не так ли? Буквально недавно то же самое мы выслушивали о загадочных «русских хакерах», взломавших и подтасовавших всё и вся. Кстати, о хакерах – на воре и шапка горит.

Почему они это делают?

« ...Юридическое линчевание, вымазавшее кровью целую страну... Магия, охоты за ведьмами, аутодафе, жертвоприношения – здесь мы добираемся до сути дела: ваша страна больна от страха... вы боитесь тени своей собственной бомбы! ». Это милое резюме делу Розенбергов – от Жана-Поля Сартра, который абсолютно точно ухватил суть происходящего. Дело не только в бомбе, конечно же, а в покушении на всемогущество.

Теперь-то понятно, что эта милая басня о русских хакерах – своего рода прелюдия к скандалу WikiLeaks, хакерских серверах ЦРУ и возможности американской разведки получать доступ к любому устройству на двух наиболее популярных мобильных ОС. Вернее, даже прелюдия прелюдии: в WikiLeaks утверждают, что уже опубликованные сведения – лишь часть архива, а самое любопытное они пока приберегают (видимо, изучая реакцию как общественности, так и самоё разведки).

Не сказать, чтобы это стало каким-то открытием. Однако, как в 1940-х и 1950-х совсем не всех американцев устраивало тотальное всемогущество, которое давали США новые образцы вооружения, так и теперь их совсем не устраивает тот факт, что любой электронный прибор может за ними следить. И это пока речь о смартфонах. А завтра что – тостер?

И дело совсем не в том, что это какие-то неправильные американцы, что они не любят свою страну. Даже наоборот. Просто они умеют думать немного больше, чем на ход вперёд. И понимают, что от «вау, у нас есть супербомба» до угрозы ядерного конфликта даже не шаг – полшага. Всемогущество – искушение, а человек слаб. Поэтому единственное, в чём можно быть уверенным, так это в том, что такие «сливы» были и будут. Бункеров на всех не хватит, а перспектива стать ядерным пеплом мало кого прельщает.