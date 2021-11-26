ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБО́ЧИХ ПАРТИЙ (Информбюро) - международный центр ряда европейских коммунистических и рабочих партий.
Создано в Польше в сентябре 1947 года по решению информационного совещания коммунистических партий. Просуществовало до 1956 года. В Информбюро были представлены Болгарская коммунистическая партия, Венгерская партия трудящихся (см. Венгерская социалистическая рабочая партия), Итальянская коммунистическая партия, Польская объединённая рабочая партия, Румынская рабочая партия, Коммунистическая партия Советского Союза, Французская коммунистическая партия, Коммунистическая партия Чехословакии, Коммунистическая партия Югославии (до 1948 года).
Информбюро состояло из представителей Центральных комитетов этих партий; ставило целью обмен опытом и координацию их деятельности. Последующие совещания проводились в январе 1948 года, в июне 1948 года (Румыния), в ноябре 1949 года (Венгрия). На совещаниях был принят ряд документов: Декларация по вопросу о международном положении (по докладу А.А. Жданова; 1947 год); резолюции – «Об обмене опытом и координации деятельности партий» (1947 год), «Защита мира и борьба с поджигателями войны» (по докладу М.А. Суслова; 1949 год), «Единство рабочего класса и задачи коммунистических и рабочих партий» (по докладу П. Тольятти; 1949 год). Информбюро приняло также два постановления (1948 год и 1949 год) о КП Югославии и политике И. Тито.
Местом пребывания Информбюро сначала был Белград (1947-1948 годы), затем Бухарест (1948-1956 годы). Печатный орган с 1947 года по 1956 год - газета «За прочный мир, за народную демократию!».
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