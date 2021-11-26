ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ГДР)

ГДР, государство в Центральной Ев­ро­пе в 1949–1990, на тер­ри­то­рии современных зе­мель Бран­ден­бург, Мек­лен­бург-Пе­ред­няя По­ме­ра­ния, Сак­со­ния, Сак­со­ния-Ан­хальт, Тю­рин­гия Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Гер­ма­ния.

Сто­ли­ца – Бер­лин (Вос­точ­ный). Нас. ок. 17 млн. чел. (1989).

ГДР воз­ник­ла 7.10.1949 на тер­ри­то­рии Со­вет­ской зо­ны ок­ку­па­ции Гер­ма­нии как вре­мен­ное гос. об­ра­зо­ва­ние в от­вет на уч­ре­ж­де­ние в мае 1949 на ба­зе амер., брит. и франц. зон ок­ку­па­ции (см. Три­зо­ния) се­па­рат­но­го зап.-герм. гос-ва – ФРГ (под­роб­нее см. в стать­ях Гер­ма­ния, Бер­лин­ские кри­зи­сы, Гер­ман­ский во­прос 1945–90). В адм. от­но­ше­нии с 1949 она де­ли­лась на 5 зе­мель, а с 1952 – на 14 ок­ру­гов. Вост. Бер­лин имел ста­тус отд. адм.-терр. еди­ни­цы.

В по­ли­тич. сис­те­ме ГДР ли­ди­рую­щую роль иг­ра­ла Со­циа­ли­сти­че­ская еди­ная пар­тия Гер­ма­нии (СЕПГ), об­ра­зо­вав­шая­ся в 1946 в ре­зуль­та­те слия­ния на тер­ри­то­рии Сов. зо­ны ок­ку­па­ции Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (КПГ) и Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (СДПГ). В ГДР дей­ст­во­ва­ли так­же тра­ди­ци­он­ные для Гер­ма­нии пар­тии: Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­тич. со­юз Гер­ма­нии, Ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тич. пар­тия Гер­ма­нии и вновь соз­дан­ные Нац.-демо­кра­тич. пар­тия Гер­ма­нии и Де­мо­кра­тич. кре­сть­ян­ская пар­тия Гер­ма­нии. Все пар­тии объ­е­ди­ня­лись в Де­мо­кра­тич. блок и за­яв­ля­ли о при­вер­жен­но­сти идеа­лам со­циа­лиз­ма. Пар­тии и мас­со­вые ор­га­низа­ции (Объ­е­ди­не­ние сво­бод­ных нем. проф­сою­зов, Со­юз сво­бод­ной нем. мо­ло­дё­жи и др.) вхо­ди­ли в Нац. фронт ГДР.

Выс­шим за­ко­но­дат. ор­га­ном ГДР бы­ла Нар. па­ла­та (400 деп., 1949–63, 1990; 500 деп., 1964–89), из­би­рав­шая­ся пу­тём все­об­щих пря­мых тай­ных вы­бо­ров. Гла­вой гос-ва в 1949–60 яв­лял­ся пре­зи­дент (эту долж­ность за­ни­мал со­пред­се­да­тель СЕПГ В. Пик). После смер­ти В. Пи­ка пост пре­зи­ден­та был уп­разд­нён, кол­лек­тив­ным гла­вой гос-ва стал из­би­рае­мый Нар. па­ла­той и под­от­чёт­ный ей Гос. со­вет, воз­глав­ляв­ший­ся пред­се­да­те­лем (пред­се­да­те­ли Гос. со­ве­та: В. Ульб­рихт, 1960–73; В. Штоф, 1973–76; Э. Хо­нек­кер, 1976–89; Э. Кренц, 1990). Выс­шим ор­га­ном ис­пол­нит. вла­сти был Со­вет ми­ни­ст­ров, ко­то­рый так­же из­би­рал­ся Нар. па­ла­той и был под­от­чё­тен ей (пред­се­да­те­ли Со­ве­та ми­ни­ст­ров: О. Гро­те­воль, 1949–64; В. Штоф, 1964–73, 1976–89; Х. Зин­дер­ман, 1973–76; Х. Мод­ров, 1989–90). Нар. па­ла­та из­би­ра­ла пред. Нац. со­ве­та обо­ро­ны, пред. и чле­нов Вер­хов­но­го су­да и ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра ГДР.

Нор­маль­ное функ­цио­ни­ро­ва­ние силь­но по­стра­дав­шей от во­ен. дей­ст­вий эко­но­ми­ки Вост. Гер­ма­нии, а за­тем ГДР с са­мо­го на­ча­ла бы­ло ос­лож­не­но вы­пла­той ре­па­ра­ций в поль­зу СССР и Поль­ши. В на­ру­ше­ние ре­ше­ний Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 США, Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция со­рва­ли ре­па­рац. по­став­ки из сво­их зон, в ре­зуль­та­те че­го прак­ти­че­ски вся тя­жесть ре­па­ра­ций лег­ла на ГДР, из­на­чаль­но ус­ту­пав­шую в эко­но­мич. от­но­ше­нии ФРГ. На 31.12.1953 сум­ма ре­па­ра­ций, вы­пла­чен­ных ФРГ, со­став­ля­ла 2,1 млрд. нем. ма­рок, в то вре­мя как ре­па­рац. пла­те­жи ГДР за тот же пе­ри­од со­ста­ви­ли 99,1 млрд. нем. ма­рок. До­ля де­мон­та­жа пром. пред­при­ятий и от­чис­ле­ний из те­ку­щей про­дук­ции ГДР дос­тиг­ла в нач. 1950-х гг. кри­тич. объ­ё­мов. Не­по­мер­ный груз ре­па­ра­ций, на­ря­ду с ошиб­ка­ми ру­ко­во­дства СЕПГ во гла­ве с В. Ульб­рих­том, взяв­шим курс на «ус­ко­рен­ное по­строе­ние со­циа­лиз­ма», при­ве­ли к пе­ре­на­пря­же­нию эко­но­ми­ки рес­пуб­ли­ки и вы­зва­ли от­кры­тое не­до­воль­ст­во на­се­ле­ния, ко­то­рое про­яви­лось в хо­де со­бы­тий 17.6.1953. Вол­не­ния, на­чав­шие­ся как за­бас­тов­ка вос­точ­но­бер­лин­ских стро­ит. ра­бо­чих про­тив уве­ли­че­ния норм вы­ра­бот­ки, ох­ва­ти­ли б. ч. тер­ри­то­рии ГДР и при­об­ре­ли ха­рак­тер ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ных вы­сту­п­ле­ний. Под­держ­ка СССР по­зво­ли­ла вла­стям ГДР вы­иг­рать вре­мя, пе­ре­стро­ить свою по­ли­ти­ку и за­тем са­мо­стоя­тель­но в ко­рот­кий срок ста­би­ли­зи­ро­вать по­ло­же­ние в рес­пуб­ли­ке. Был про­воз­гла­шён «но­вый курс», од­ной из це­лей ко­то­ро­го яв­ля­лось улуч­ше­ние ус­ло­вий жиз­ни на­се­ле­ния (в 1954 ли­ния на пре­иму­ще­ст­вен­ное раз­ви­тие тя­жё­лой пром-сти бы­ла тем не ме­нее вос­ста­нов­ле­на). Что­бы ук­ре­пить эко­но­ми­ку ГДР, СССР и Поль­ша от­ка­за­лись от взи­ма­ния с неё ос­тав­шей­ся час­ти ре­па­ра­ций на сум­му 2,54 млрд. долл.

Ока­зы­вая под­держ­ку пра­ви­тель­ст­ву ГДР, ру­ко­во­дство СССР, од­на­ко, про­во­ди­ло курс на вос­ста­нов­ле­ние еди­но­го герм. гос-ва. На Бер­лин­ском со­ве­ща­нии ми­ни­ст­ров ино­стран­ных дел че­ты­рёх дер­жав 1954 оно вновь вы­сту­пи­ло с ини­циа­ти­вой обес­пе­че­ния един­ст­ва Гер­ма­нии как ми­ро­лю­би­во­го, де­мо­кра­тич. гос-ва, не уча­ст­вую­ще­го в во­ен. сою­зах и бло­ках, и вне­сло пред­ло­же­ние об­ра­зо­вать врем. об­ще­гер­ман­ское пра­ви­тель­ст­во на ос­но­ве до­го­во­рён­но­сти ме­ж­ду ГДР и ФРГ и воз­ло­жить на не­го про­ве­де­ние сво­бод­ных вы­бо­ров. Соз­дан­ное по ре­зуль­та­там вы­бо­ров об­ще­гер­ман­ское Нац. со­б­ра­ние долж­но бы­ло вы­ра­бо­тать кон­сти­ту­цию объ­е­ди­нён­ной Гер­ма­нии и сфор­ми­ро­вать пра­ви­тель­ст­во, пра­во­моч­ное за­клю­чить мир­ный до­го­вор. Од­на­ко пред­ло­же­ние СССР не по­лу­чи­ло под­держ­ки со сто­ро­ны зап. дер­жав, на­стаи­вав­ших на член­ст­ве объ­е­ди­нён­ной Гер­ма­нии в НАТО.

По­зи­ция пра­ви­тельств США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции в герм. во­про­се и по­сле­до­вав­шее в мае 1955 всту­п­ле­ние ФРГ в НАТО, прин­ци­пи­аль­но из­ме­нив­шее во­ен.-по­ли­тич. си­туа­цию в Центр. Ев­ро­пе, ста­ли при­чи­ной на­чав­ше­го­ся пе­ре­смот­ра ру­ко­во­дством СССР ли­нии в во­про­се объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии. Су­ще­ст­во­ва­нию ГДР и раз­ме­щён­ной на её тер­ри­то­рии Груп­пы сов. войск в Гер­ма­нии ста­ло при­да­вать­ся зна­че­ние центр. эле­мен­та в сис­те­ме обес­пе­че­ния без­опас­но­сти СССР на ев­роп. на­прав­ле­нии. Со­циа­ли­стич. об­ществ. уст­рой­ст­во ста­ло рас­смат­ри­вать­ся как до­пол­нит. га­ран­тия от по­гло­ще­ния ГДР зап.-герм. гос-вом и раз­ви­тия со­юз­нич. от­но­ше­ний с СССР. В авг. 1954 сов. ок­ку­пац. вла­сти за­вер­ши­ли про­цесс пе­ре­да­чи ГДР гос. су­ве­ре­ни­те­та, в сент. 1955 Сов. Со­юз под­пи­сал с ГДР фун­дам. до­го­вор об ос­но­вах от­но­ше­ний. Па­рал­лель­но про­во­ди­лась все­сто­рон­няя ин­те­гра­ция ГДР в эко­но­мич. и по­ли­тич. струк­ту­ры со­дру­же­ст­ва ев­роп. со­циа­ли­стич. го­су­дарств. В мае 1955 ГДР ста­ла чле­ном Орг-ции Вар­шав­ско­го до­го­во­ра.

Об­ста­нов­ка во­круг ГДР и внутр. си­туа­ция в са­мой рес­пуб­ли­ке во 2-й пол. 1950-х гг. про­дол­жа­ли ос­та­вать­ся на­пря­жён­ны­ми. На За­па­де ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись кру­ги, ко­то­рые бы­ли го­то­вы пой­ти на при­ме­не­ние во­ен. си­лы в от­но­ше­нии ГДР с це­лью её при­сое­ди­не­ния к ФРГ. На ме­ж­ду­нар. аре­не пра­ви­тель­ст­во ФРГ с осе­ни 1955 на­стой­чи­во про­во­ди­ло ли­нию на изо­ля­цию ГДР и вы­сту­па­ло с пре­тен­зи­ей на еди­но­лич­ное пред­ста­ви­тель­ст­во нем­цев (см. «Халь­штей­на док­три­на»). Осо­бен­но опас­ная си­туа­ция скла­ды­ва­лась на тер­ри­то­рии Бер­ли­на. Зап. Бер­лин, на­хо­див­ший­ся под управ­ле­ни­ем ок­ку­пац. ад­ми­ни­ст­ра­ций США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции и не от­де­лён­ный от ГДР гос. гра­ни­цей, фак­ти­че­ски пре­вра­тил­ся в центр под­рыв­ной дея­тель­но­сти про­тив неё как эко­но­ми­че­ской, так и по­ли­ти­че­ской. Эко­но­мич. по­те­ри ГДР из-за от­кры­той гра­ни­цы с Зап. Бер­ли­ном в 1949–61 со­ста­ви­ли ок. 120 млрд. ма­рок. Че­рез Зап. Бер­лин за тот же пе­ри­од ГДР не­ле­галь­но по­ки­ну­ло ок. 1,6 млн. чел. Это бы­ли в осн. ква­ли­фи­цирован­ные ра­бо­чие, ин­же­не­ры, вра­чи, обу­чен­ный мед. пер­со­нал, учи­те­ля, про­фес­со­ра и др., уход ко­то­рых серь­ёз­но ос­лож­нял функ­цио­ни­ро­ва­ние все­го го­сударст­вен­но­го ме­ха­низ­ма ГДР.

Стре­мясь ук­ре­пить безо­пас­ность ГДР и раз­ря­дить об­ста­нов­ку в Центр. Ев­ро­пе, СССР в но­яб. 1958 вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой пре­дос­та­вить Зап. Бер­ли­ну ста­тус де­ми­ли­та­ри­зов. воль­но­го го­ро­да, т. е. пре­вра­тить его в са­мо­сто­ят. по­ли­тич. еди­ни­цу, имею­щую кон­тро­ли­руе­мую и ох­ра­няе­мую гра­ни­цу. В янв. 1959 Сов. Со­юз пред­ста­вил про­ект мир­но­го до­го­во­ра с Гер­ма­ни­ей, ко­то­рый мог быть под­пи­сан ФРГ и ГДР ли­бо их кон­фе­де­ра­ци­ей. Од­на­ко пред­ло­же­ния СССР вновь не по­лу­чи­ли под­держ­ки со сто­ро­ны США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции. 13.8.1961 по ре­ко­мен­да­ции Со­ве­ща­ния сек­ре­та­рей ком­му­ни­стич. и ра­бо­чих пар­тий стран Вар­шав­ско­го до­го­во­ра (3–5.8.1961) пра­ви­тель­ст­во ГДР в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке вве­ло ре­жим гос. гра­ни­цы в от­но­ше­нии Зап. Бер­ли­на и при­сту­пи­ло к ус­танов­ке по­гра­нич­ных за­гра­ж­де­ний (см. Бер­лин­ская сте­на).

Со­ору­же­ние Бер­лин­ской сте­ны за­ста­ви­ло пра­вя­щие кру­ги ФРГ пе­ре­смот­реть свой курс как в герм. во­про­се, так и в от­но­ше­ни­ях с со­циа­ли­стич. стра­на­ми Ев­ро­пы. По­сле авг. 1961 ГДР по­лу­чи­ла воз­мож­ность от­но­си­тель­но спо­кой­но­го раз­ви­тия и внутр. кон­со­ли­да­ции. Ук­ре­п­ле­нию по­ло­же­ния ГДР спо­соб­ст­во­вал её До­го­вор о друж­бе, взаи­мо­по­мо­щи и со­труд­ни­че­ст­ве с СССР (12.6.1964), в ко­то­ром не­при­кос­но­вен­ность гра­ниц ГДР объ­яв­ля­лась од­ним из осн. фак­то­ров ев­роп. безо­пас­но­сти. К 1970 эко­но­ми­ка ГДР по осн. по­ка­за­те­лям пре­взош­ла уро­вень пром. про­из-ва Гер­ма­нии 1936, хо­тя чис­лен­ность её на­се­ле­ния со­став­ля­ла лишь 1/4 на­се­ле­ния быв. рей­ха. В 1968 бы­ла при­ня­та но­вая Кон­сти­ту­ция, ко­то­рая оп­ре­де­ли­ла ГДР как «со­циа­ли­сти­че­ское го­су­дар­ст­во не­мец­кой на­ции» и за­кре­пи­ла ру­ко­во­дя­щую роль СЕПГ в гос-ве и об­ще­ст­ве. В окт. 1974 в текст Кон­сти­ту­ции бы­ло вне­се­но уточ­не­ние о на­ли­чии в ГДР «со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой на­ции».

При­ход к вла­сти в ФРГ в 1969 пра­ви­тель­ст­ва В. Бранд­та, встав­ше­го на путь уре­гу­ли­ро­ва­ния от­но­ше­ний с со­циа­ли­стич. стра­на­ми (см. «Но­вая вос­точ­ная по­ли­ти­ка»), сти­му­ли­ро­вал по­те­п­ле­ние со­вет­ско-за­пад­но­гер­ман­ских от­но­ше­ний. В мае 1971 на пост 1-го сек­ре­та­ря ЦК СЕПГ был из­бран Э. Хо­нек­кер, ко­то­рый вы­ска­зы­вал­ся за нор­ма­ли­за­цию от­но­ше­ний ГДР с ФРГ и за про­ве­де­ние эко­но­мич. и со­ци­аль­ных ре­форм в це­лях ук­ре­п­ле­ния со­циа­лиз­ма в ГДР.

С нач. 1970-х гг. пра­ви­тель­ст­во ГДР на­ча­ло раз­ви­вать диа­лог с ру­ко­во­дством ФРГ, что при­ве­ло к под­пи­са­нию в дек. 1972 до­го­во­ра об ос­но­вах от­но­ше­ний ме­ж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми. Вслед за этим ГДР бы­ла при­зна­на зап. дер­жа­ва­ми, а в сент. 1973 при­ня­та в ООН. Зна­чит. ус­пе­хов рес­пуб­ли­ка до­би­лась в эко­но­мич. и со­ци­аль­ной сфе­рах. Сре­ди стран – чле­нов СЭВ её пром-сть и с. х-во дос­тиг­ли наи­выс­ших по­ка­за­те­лей про­дук­тив­но­сти, а так­же са­мой вы­со­кой сте­пе­ни на­уч.-тех­нич. раз­ви­тия в не­во­ен­ном секто- ре; в ГДР был са­мый вы­со­кий сре­ди со­циа­ли­стич. стран уро­вень по­треб­ле­ния на ду­шу на­се­ле­ния. По по­ка­за­те­лям пром. раз­ви­тия в 1970-х гг. ГДР вы­шла на 10-е ме­сто в ми­ре. Од­на­ко, не­смот­ря на зна­чит. про­гресс, по уров­ню жиз­ни к кон. 1980-х гг. ГДР всё же серь­ёз­но от­ста­ва­ла от ФРГ, что не­га­тив­но от­ра­жа­лось на на­строе­ни­ях на­се­ле­ния.

В ус­ло­ви­ях раз­ряд­ки ме­ж­ду­нар. на­пря­жён­но­сти в 1970–80-х гг. пра­вя­щие кру­ги ФРГ проводили в отношении ГДР политику «из­ме­не­ния че­рез сбли­же­ние», делая осн. ак­цент на рас­ши­ре­ние эко­номич., куль­тур­ных и «че­ло­ве­че­ских кон­так­тов» с ГДР без при­зна­ния её пол­но­цен­ным гос-вом. При ус­та­нов­ле­нии ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ний ГДР и ФРГ об­ме­ня­лись не по­соль­ст­ва­ми, как это при­ня­то в ми­ро­вой прак­ти­ке, а по­сто­ян­ны­ми пред­ста­ви­тель­ст­ва­ми с ди­пло­ма­тич. ста­ту­сом. Гра­ж­да­не ГДР, по­па­дая на зап.-герм. тер­ри­то­рию, по-преж­не­му без вся­ких ус­ло­вий мог­ли стать гра­ж­да­на­ми ФРГ, ока­зать­ся при­зван­ны­ми на служ­бу в бун­дес­вер и пр. Для гра­ж­дан ГДР, по­се­щав­ших ФРГ, со­хра­ня­лась вы­пла­та «при­вет­ст­вен­ных де­нег», сум­ма ко­то­рых к кон. 1980-х гг. со­став­ля­ла 100 ма­рок ФРГ на ка­ж­до­го чле­на се­мьи, вклю­чая мла­ден­цев. Ак­тив­ную ан­ти­со­циа­ли­стич. про­па­ган­ду и кри­ти­ку по­ли­ти­ки ру­ко­во­дства ГДР ве­ли ра­дио и те­ле­ви­де­ние ФРГ, пе­ре­да­чи ко­то­рых при­ни­ма­лись прак­ти­че­ски на всей тер­ри­то­рии ГДР. По­ли­тич. кру­ги ФРГ под­дер­жи­ва­ли лю­бые про­яв­ле­ния оп­по­зи­ци­он­но­сти у граж­дан ГДР и по­ощ­ря­ли их бег­ст­во из рес­пуб­ли­ки.

В ус­ло­ви­ях ост­ро­го идео­ло­гич. про­тиво­бор­ст­ва, в цен­тре ко­то­ро­го на­хо­ди­лась про­бле­ма ка­че­ст­ва жиз­ни и де­мо­кра­тич. сво­бод, ру­ко­во­дство ГДР пы­талось рег­ла­мен­ти­ро­вать «че­ло­ве­че­ские кон­так­ты» ме­ж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми пу­тём ог­ра­ни­че­ния по­ез­док гра­ж­дан ГДР в ФРГ, осу­ще­ст­в­ля­ло с по­мо­щью ор­га­нов гос. безо­пас­но­сти («шта­зи») уси­лен­ный кон­троль над на­строе­ния­ми на­се­ле­ния, пре­сле­до­ва­ло дея­те­лей оп­по­зи­ции. Всё это лишь уси­ли­ва­ло на­рас­тав­шую с нач. 1980-х гг. внутр. на­пря­жён­ность в рес­пуб­ли­ке.

Пе­ре­строй­ку в СССР боль­шин­ст­во на­се­ле­ния ГДР встре­ти­ло с во­оду­шев­ле­ни­ем, в на­де­ж­де на то, что она бу­дет спо­соб­ст­во­вать рас­ши­ре­нию де­мо­кра­тич. сво­бод в ГДР и сня­тию ог­ра­ни­че­ний на по­езд­ки в ФРГ. Од­на­ко ру­ко­во­дство рес­пуб­ли­ки не­га­тив­но от­не­слось к про­цес­сам, раз­во­ра­чи­вав­шим­ся в Сов. Сою­зе, рас­смат­ри­вая их как опас­ные для де­ла со­циа­лиз­ма, и от­ка­за­лось встать на путь про­ве­де­ния ре­форм. К осе­ни 1989 си­туа­ция в ГДР ста­ла кри­ти­че­ской. На­ча­лось бег­ст­во на­се­ле­ния рес­пуб­ли­ки че­рез от­кры­тую пра­ви­тель­ст­вом Венг­рии гра­ни­цу с Ав­ст­ри­ей и на тер­ри­то­рию по­сольств ФРГ в вост.-ев­роп. стра­нах. В го­ро­дах ГДР про­хо­ди­ли мас­со­вые де­мон­ст­ра­ции про­тес­та. Пы­та­ясь ста­би­ли­зи­ро­вать об­ста­нов­ку, ру­ко­во­дство СЕПГ 18.10.1989 объ­я­ви­ло об ос­во­бо­ж­де­нии Э. Хо­нек­ке­ра от всех за­ни­мае­мых им долж­но­стей. Но и сме­нив­ший Хо­нек­ке­ра Э. Кренц не смог спа­сти по­ло­же­ние. 9.11.1989 в ус­ло­ви­ях адм. не­раз­бе­ри­хи про­изош­ло вос­ста­нов­ле­ние сво­бод­но­го пе­ре­дви­же­ния че­рез гра­ни­цу ГДР с ФРГ и кон­троль­но-про­пу­ск­ные пунк­ты Бер­лин­ской сте­ны. Кри­зис по­ли­тич. сис­те­мы пе­ре­рос в кри­зис гос-ва. 1.12.1989 из Кон­сти­ту­ции ГДР был уда­лён пункт о ру­ко­во­дя­щей ро­ли СЕПГ. 7.12.1989 ре­аль­ная власть в рес­пуб­ли­ке пе­ре­шла к соз­дан­но­му по ини­циа­ти­ве Еван­ге­лич. церк­ви Круг­ло­му сто­лу, в ко­то­ром по­ров­ну бы­ли пред­став­ле­ны ста­рые пар­тии, мас­со­вые ор­га­ни­за­ции ГДР и но­вые не­фор­маль­ные по­ли­тич. ор­га­ни­за­ции. На со­сто­яв­ших­ся 18.3.1990 пар­ла­мент­ских вы­бо­рах СЕПГ, пе­ре­име­но­ван­ная в Пар­тию де­мо­кра­тич. со­циа­лиз­ма, по­тер­пе­ла по­ра­же­ние. Ква­ли­фи­цир. боль­шин­ст­во в Нар. па­ла­те по­лу­чи­ли сто­рон­ни­ки вхо­ж­де­ния ГДР в со­став ФРГ. Ре­ше­ни­ем но­во­го пар­ла­мен­та был уп­разд­нён Гос. со­вет ГДР, а его функ­ции пе­ре­да­ны Пре­зи­диу­му Нар. па­ла­ты. Гла­вой коа­лиц. пра­ви­тель­ст­ва был из­бран ли­дер хри­сти­ан­ских де­мо­кра­тов ГДР Л. де Мезь­ер. Но­вое пра­ви­тель­ст­во ГДР объ­я­ви­ло ут­ра­тив­ши­ми си­лу за­ко­ны, за­кре­п­ляв­шие со­циа­ли­стич. гос. уст­рой­ст­во ГДР, всту­пи­ло в пе­ре­го­во­ры с ру­ко­во­дством ФРГ об ус­ло­ви­ях объ­е­ди­нения двух го­су­дарств и 18.5.1990 под- пи­са­ло с ним гос. до­го­вор о ва­лют­ном, эко­но­мич. и со­ци­аль­ном сою­зе. Па­рал­лель­но ве­лись пе­ре­го­во­ры пра­ви­тельств ФРГ и ГДР с СССР, США, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей по про­бле­мам, свя­зан­ным с объ­е­ди­не­ни­ем Гер­ма­нии. Ру­ко­во­дство СССР во гла­ве с М. С. Гор­ба­чё­вым прак­ти­че­ски с са­мо­го на­ча­ла со­гла­си­лось с ли­к­ви­да­ци­ей ГДР и член­ст­вом объ­е­ди­нён­ной Гер­ма­нии в НАТО. По собств. ини­циа­ти­ве оно по­ста­ви­ло во­прос о вы­во­де с тер­ри­то­рии ГДР сов. во­ин­ско­го кон­тин­ген­та (с сер. 1989 он име­но­вал­ся Зап. груп­пой войск) и обя­за­лось осу­ще­ст­вить этот вы­вод в сжа­тые сро­ки – в те­че­ние 4 лет.

1.7.1990 всту­пил в дей­ст­вие гос. до­го­вор о сою­зе ГДР с ФРГ. На тер­ри­то­рии ГДР начало дей­ст­во­вать зап.-герм. эко­но­мич. пра­во, а пла­тёж­ным сред­ст­вом ста­ла мар­ка ФРГ. 31.8.1990 пра­ви­тель­ст­ва двух герм. го­су­дарств под­пи­са­ли до­го­вор об объ­е­ди­не­нии. 12.9.1990 в Мо­ск­ве пред­ста­ви­те­ли шес­ти го­су­дарств (ФРГ и ГДР, а так­же СССР, США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции) по­ста­ви­ли свои под­пи­си под «До­го­во­ром об окон­ча­тель­ном уре­гу­ли­ро­ва­нии в от­но­ше­нии Гер­ма­нии», в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым дер­жа­вы – по­бе­ди­тель­ни­цы во 2-й ми­ро­вой вой­не зая­ви­ли о пре­кра­ще­нии «сво­их прав и от­вет­ст­вен­но­сти в от­но­ше­нии Бер­ли­на и Гер­ма­нии в це­лом» и пре­дос­та­ви­ли объ­е­ди­нён­ной Гер­ма­нии «пол­ный су­ве­ре­ни­тет над свои­ми внут­рен­ни­ми и внеш­ни­ми де­ла­ми». 3.10.1990 до­го­вор об объ­е­ди­не­нии ГДР и ФРГ всту­пил в си­лу, за­пад­но­бер­лин­ская по­ли­ция взя­ла под ох­ра­ну пра­ви­тельств. уч­ре­ж­де­ния ГДР в Вост. Бер­ли­не. ГДР как гос-во пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние. Пле­бис­ци­та по это­му во­про­су ни в ГДР, ни в ФРГ не про­во­ди­лось.

Дополнительная литература:

Ис­то­рия Гер­ман­ской Де­мо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ки. 1949–1979. М., 1979;

Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik. B., 1984;

Со­циа­лизм на­цио­наль­ных цве­тов ГДР. М., 1989;

Bahrmann H., Links C. Chronik der Wende. B., 1994–1995. Bd 1–2;

Lehmann H. G. Deutschland-Chronik 1945–1995. Bonn, 1996;

Modrow H. Ich wollte ein neues Deutschland. B., 1998.

Иллюстрации:

В Пре­зи­диу­ме Объе­ди­ни­тель­но­го (Уч­ре­ди­тель­но­го) съез­да СЕПГ. Бер­лин. 21. 4.1946. Сле­ва – В. Пик, спра­ва – О. Гро­те­воль. Архив БРЭ;

17 ию­ня 1953 в Вост. Бер­ли­не. Архив БРЭ;

Па­рад бое­вых ра­бо­чих дру­жин в Вост. Бер­ли­не. Ав­густ 1961. Архив БРЭ;

Флаг Германской Демократической Республики. Архив БРЭ;

Берлин. Па­но­ра­ма Алек­сан­дер­плац. Архив БРЭ.

Автор статьи: И. Ф. Мак­си­мы­чев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)