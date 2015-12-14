Фултонская речь У.Черчиля. Период «холодной войны» Фултонская речь — речь, произнесённая 5 марта 1946 года Уинстоном Черчиллем в Вестминстерском колледже в Фултоне, штат Миссури, США; в СССР считалась сигналом для начала холодной войны. В момент произнесения речи Черчилль не был премьер-министром Великобритании; после поражения консервативной партии на выборах 5 июля 1945 года он являлся лидером оппозиции. На чтение: 5 минут

НОВЫЙ РАСКОЛ МИРА

К концу Второй мировой войны Советский Союз обладал огромным авторитетом на международной арене. Это способствовало усилению левых сил во многих странах Запада. Так, первые послевоенные выборы в Великобритании, состоявшиеся в июле 1945 г., принесли успех лейбористам. Консерваторы, которых возглавлял легендарный У. Черчилль, потерпели поражение. Больших успехов в Европе добились коммунисты – их число увеличилось с 1,5 млн до 4,8 млн человек всего за несколько лет.

16 июля 1945 г. в штате Нью-Мексико (пустыня Аламогордо) США впервые провели успешное испытание атомного заряда. 6 и 9 августа 1945 г. атомной бомбардировке подверглись японские города Хиросима и Нагасаки. Атомная бомба появилась на свет и придала американскому превосходству над СССР несомненный и угрожающий характер. Советское руководство предприняло попытку ликвидировать монополию США на атомное оружие, тем более, что заделы в этой области имелись. Еще в предвоенные годы советскими физиками И. В. Курчатовым, Я. Б. Зельдовичем, Ю. Б. Харитоном и другими были заложены основы получения управляемой цепной реакции деления атомного ядра. Постановлением ГКО от 20 августа 1945 г" учреждался специальный комитет во главе с Л. П. Берией, на него было возложено руководство всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана.

Так, соревнование двух систем, начавшись в 1917 г., перешло в новую фазу, атрибутом которой стала гонка вооружений. В СССР силы и средства были вложены в ВПК и на поддержку режимов социалистической ориентации. Послевоенный мир погружался в состояние "холодной войны". Первым сигналом к ней послужила знаменитая речь экс-премьера Великобритании У. Черчилля, произнесенная 5 марта 1946 г. в городе Фултон в присутствии и с одобрения президента США Г. Трумэна. Речь была выдержана в агрессивных тонах и стала прологом к поляризации мира. С образованием в 1947 г. Информационного бюро Коммунистических и рабочих партий (существовавшего до 1956 г. и призванного координировать действия указанных партий для принятия совместных постановлений) Европа оказалась окончательно разделенной: с одной стороны СССР и его союзники, а с другой - США со своими партнерами.

Одним из центральных вопросов мировой политики и "холодной войны" в течение многих лет оставалась германская проблема. Вопрос о будущем Германии был в центре обсуждения на Крымской (Ялтинской), а также на Потсдамской (Берлинской) конференциях. В результате Германия оказалась разделена на 4 зоны оккупации: советскую, американскую, английскую и французскую. Берлин получил особый статус – был расчленен на 4 сектора во главе с комендантами, подчиненными Контрольному совету, которым руководили командующие оккупационными войсками. Во всех зонах оккупации Германии осуществлялась политика "трех Д" - демилитаризация, демократизация, денацификация (уничтожение остатков фашизма). Разумеется, в советской зоне оккупации проводилась политика, направленная на усиление влияния левых сил: была осуществлена земельная реформа, прошли выборы в местные органы власти, разрешена деятельность некоторых политических партий.

Однако мирное урегулирование германского вопроса сразу натолкнулось на серьезные трудности, усугубив противоречия между СССР, с одной стороны, и США, Англией и Францией – с другой. 12 марта 1947 г. была провозглашена "доктрина Трумэна", предусматривавшая оказание военной помощи США тем странам, над которыми нависла "коммунистическая угроза". Наряду с речью Черчилля, эта доктрина стала своеобразным запалом к "холодной войне".

В конце 1946 г. США и Великобритания слили свои зоны оккупации Германии в единую зону - Бизонию, а в 1948 г. с присоединением к ней французской зоны возникла Тризония. Отношения между бывшими союзниками продолжали обостряться. В 1949 г. обе стороны предприняли шаги с целью окончательного раскола Германии и создания двух сепаратных германских государств. Советская сторона предоставила возможность сделать этот первый опасный шаг Западу. В мае 1949 г. западногерманский ландтаг принял конституцию Западной Германии, а 20 сентября 1949 г. было образовано правительство страны, которая стала именоваться ФРГ. Через полмесяца, 7 октября 1949 г., в Берлине произошло конституирование второго германского государства – ГДР. Этим событиям предшествовал "Берлинский кризис", разразившийся после проведения в июне 1948 г. в Западной Германии сепаратной денежной реформы. Реакция советской стороны была резкой и незамедлительной - прерывалось транспортное сообщение между Берлином и западными оккупационными зонами. По существу это была блокада западных секторов Берлина. С целью ее прорыва Запад организовал "воздушный мост" – доставку грузов с помощью военно-транспортной авиации, - действовавший с марта 1948 г. по май 1949 г.

Психологическая атмосфера вокруг "Берлинского кризиса" способствовала созданию западного альянса, направленного против СССР. Экономический союз, рожденный в 1947 г. в рамках плана главы Госдепартамента США генерала Маршалла, быстро превратился в военный и политический. 4 апреля 1949 г. США и Канада подписали вместе с 10 западноевропейскими странами Североатлантический пакт - НАТО. В том же году ТАСС сообщило, что у Советского Союза имеется атомное оружие. Это означало, что американской монополии на атомную бомбу пришел конец.

И.С. Ратьковский, М.В. Ходяков. История Советской России

http://www.bibliotekar.ru/sovetskaya-rossiya/83.htm

ЭКС-ПРЕМЬЕР В АМЕРИКАНСКОЙ ГЛУБИНКЕ

Знаменитая фултонская речь родилась в полнейшей политической невинности. Идея пригласить Черчилля пришла в голову президенту Вестминстерского колледжа професcopy Ф.Л. Макклуеру летом 1945 г., когда он рыбачил на озерах в Миннесоте. Как президент любого американского университета, Макклуер в первую очередь был озабочен поиском денег и ростом паблисита своего колледжа, который был известен лишь тем, что в нем существовала самая старая в Америке организация студенческого братства, основанная губернатором Миссури Чарльзом Хардиным в 1868 г. Визит Черчилля сыграл бы огромную роль в решении этих проблем. Но как реализовать эту сумасшедшую идею, как добиться согласия "самого знаменитого англичанина"? Гонорар по правилам Фонда Джона Грина составлял 5 тыс. долларов, в то время большую сумму, однако далеко недостаточную для того, чтобы заинтересовать Черчилля.

Но здесь удачно совпало несколько факторов. В июле 1945 г. Черчилль потерпел поражение на выборах и ушел с поста премьер-министра. Личный врач лорд Морэн порекомендовал ему провести отпуск в теплом климате. Старый друг Черчилля полковник Франк Кларк предложил ему свой дом во Флориде, и Черчилль решил в середине января 1946 г. отправиться на отдых в США. Однокурсник Макклуера по Вестминстеру выпуска 1916 г. генерал Гарри Вайн был назначен военным советником президента США Гарри Трумэна, а тот, как известно, родился и вырос в маленьком городке Индепендес на западе Миссури, всего в ста милях от Фултона, и являлся большим патриотом своего штата.

Макклуер изложил свою идею Вайну, а тот - президенту Трумэну. К этому времени Трумэн знал, что Черчилль планирует провести какое-то время в США. Почему бы не пригласить его в Миссури? Трумэн попросил Макклуера приехать в октябре в Вашингтон и взять с собой письмо к Черчиллю. Бывший премьер-министр Англии приглашался выступить с двумя лекциями в любое удобное для него время зимой 1945 или весной 1946 г., причем, он мог избрать для лекций любую международную тему…

Личная просьба президента США, его обещание персонально представить аудитории гостя сыграли решающую роль в том, что Черчилль в письме Трумэну ответил положительно. 10 декабря президент США прислал в Вестминстер текст информационного сообщения, которое Черчилль предлагал распространить одновременно в Лондоне и Вашингтоне…

На следующий день Трумэн получил еще одно письмо Черчилля, где тот уточнил, что он выступит при условии, если президент США будет сопровождать его в этой поездке. От второй лекции и от предложенного гонорара гость решительно отказался. Для Черчилля приглашение выступить в Фултоне было крайне привлекательно. Во-первых, лично. Он тяжело переживал свой уход с поста премьер-министра и хотел продемонстрировать, что остается политиком мирового калибра. Некоторые газеты писали, что, потерпев провал дома, Черчилль решил попытать удачу в США. Имея статус частного лица, он получил возможность сказать гораздо больше и резче, а выступая в провинциальном колледже, а не перед политиками в Вашингтоне, Черчилль как бы придавал своей речи отвлеченный академический характер.

Но высказать свое видение мировой ситуации Черчиллю было важно и как ответственному политику. Международная обстановка после второй мировой войны была запутанна и неопределенна. Требовалась принципиально новая концепция международных отношений. Антигитлеровская коалиция быстро распалась, между бывшими союзниками нарастали серьезные противоречия. Советский Союз во главе со Сталиным чувствовал себя очень уверенно и постоянно подчеркивал, что, как главный победитель над фашизмом и главный потерпевший от него, имеет больше прав в решении вопросов послевоенного устройства, особенно в Европе и Азии. Такая позиция встречала немало сочувствия в политических кругах и общественном мнении Запада. Черчилль понимал, что Англия, бывшая до войны главной европейской державой, больше таковой не является, а Советская Армия, находившаяся в половине стран Европы, никогда не позволит Англии даже слабой попытки вернуть былое величие.

Н.В. Злобин. Неизвестные американские архивные материалы о выступлении У. Черчилля 5.III.1946

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HISTORY/FULTON.HTM

“ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС”

На картину мира, столь недавно озаренную победой союзников, пала тень. Никто не знает, что Советская Россия и ее международная коммунистическая организация намереваются сделать в ближайшем будущем и каковы пределы, если таковые существуют, их экспансионистским и верообратительным тенденциям. Я глубоко восхищаюсь и чту доблестный русский народ и моего товарища военного времени маршала Сталина. В Англии - я не сомневаюсь, что и здесь тоже, - питают глубокое сочувствие и добрую волю ко всем народам России и решимость преодолеть многочисленные разногласия и срывы во имя установления прочной дружбы. Мы понимаем, что России необходимо обеспечить безопасность своих западных границ от возможного возобновления германской агрессии. Мы рады видеть ее на своем законном месте среди ведущих мировых держав. Мы приветствуем ее флаг на морях. И прежде всего мы приветствуем постоянные, частые и крепнущие связи между русским и нашими народами по обе стороны Атлантики. Однако я считаю своим долгом изложить вам некоторые факты - уверен, что вы желаете, чтобы я изложил вам факты такими, какими они мне представляются, - о нынешнем положении в Европе.

От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы - Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой, все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы. Только Афины с их бессмертной славой могут свободно определять свое будущее на выборах с участием британских, американских и французских наблюдателей. Польское правительство, находящееся под господством русских, поощряется к огромным и несправедливым посягательствам на Германию, что ведет к массовым изгнаниям миллионов немцев в прискорбных и невиданных масштабах. Коммунистические партии, которые были весьма малочисленны во всех этих государствах Восточной Европы, достигли исключительной силы, намного превосходящей их численность, и всюду стремятся установить тоталитарный контроль. Почти все эти страны управляются полицейскими правительствами, и по сей день, за исключением Чехословакии, в них нет подлинной демократии. Турция и Персия глубоко обеспокоены и озабочены по поводу претензий, которые к ним предъявляются, и того давления, которому они подвергаются со стороны правительства Москвы. В Берлине русские предпринимают попытки создать квазикоммунистическую партию в своей зоне оккупированной Германии посредством предоставления специальных привилегий группам левых немецких лидеров.

Из Фултонской речи У. Черчилля

http://www.coldwar.ru/churchill/fulton.php

“ОПАСНЫЙ АКТ”

Вопрос. Как Вы расцениваете последнюю речь господина Черчилля, произнесенную им в Соединенных Штатах Америки?

Ответ. Я расцениваю ее как опасный акт, рассчитанный на то, чтобы посеять семена раздора между союзными государствами и затруднить их сотрудничество.

Вопрос. Можно ли считать, что речь господина Черчилля причиняет ущерб делу мира и безопасности?

Ответ. Безусловно, да. По сути дела господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. И господин Черчилль здесь не одинок, - у него имеются друзья не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки.

Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы как единственно полноценная нация должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит господина Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные должны господствовать над остальными нациями мира.

Обложка: обложка газеты "Правда" с интервью И.В. Сталина о речи Черчилля в Фултоне 14 марта 1946 года

Источник: https://www.stoletie.ru