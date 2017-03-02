Беспосадочная гонка вооружений. К годовщине ядерного удара в любом месте планеты 2 марта 1949 года американский самолёт B-50 «Лаки Леди-2» совершил первый в мире беспосадочный полёт вокруг Земли. Сегодня, когда мы справляем 68-ю годовщину первого беспосадочного перелёта вокруг Земли (как демонстрацию, что «теперь везде достанем!»), стоит поговорить о том, что асимметричная гонка обычно не столь затратное занятие. На чтение: 2 минуты

2 марта 1949 года американский самолёт B-50 «Лаки Леди-2» совершил первый в мире беспосадочный полёт вокруг Земли.

Известно, что военный бюджет США – это настолько огромная куча денег, что суммарная величина бюджетов Китая и России не дотягивает даже до половины. Приходится складывать бюджеты восьми стоящих вслед за Америкой государств (от КНР на втором до ФРГ на девятом), чтобы собрать аналогичную по величине кучу. И вскоре она будет ещё больше. «Мы должны снова начать выигрывать войны. Хочу сказать, когда я был юным, учился в старших классах и колледже, все говорили о том, что мы никогда не проигрывали в войнах. Мы никогда не проигрывали в войнах. Вы помните? Америка никогда не проигрывала. А теперь мы никогда не выигрываем в войнах. И не боремся за то, чтобы выигрывать», – таково последнее заявление Дональда Трампа, на практике оно означает стремление увеличить финансирование военным на 54 млрд долл. (до 650 млрд). СМИ уже запестрели выводами о гонке вооружений, которая ждёт РФ.

Сегодня, когда мы справляем 68-ю годовщину первого беспосадочного перелёта вокруг Земли (как демонстрацию, что «теперь везде достанем!»), стоит поговорить о том, что асимметричная гонка обычно не столь затратное занятие.

Неядерные килотонны

B-50, развитие «Суперкрепости» B-29, Вторую мировую уже не застал. Первый самолёт этой модификации поднялся в воздух только в 1948 году. Однако в целом был продолжением «рабочих лошадок» стратегической авиации США (B-17 и B-29) периода Второй мировой. Это уже самолёт ядерного века, даже если его снаряжали только обычным бомбовым вооружением – его общая масса достигала почти 13 тонн.

Но как быть, если всё это добро нужно высыпать на голову противнику, расположенному на другом конце Земли? Беспосадочные перелёты свыше 10 тыс километров были освоены ещё в середине 1930-х. Но это всё же единичные случаи, на максимально облегчённых самолётах. Да и 10 тысяч км маловато – ещё же вернуться нужно будет.

«Суперкрепость» – самолёт очень хороший. Недаром развитие стратегической авиации в СССР прошло этап Ту-4 – клона B-29, созданного методом обратной разработки. Только самолёт – это ещё не всё, самолёты стратегической авиации и мы потом научились делать не хуже. Но за годы войны у союзников появилась наработка, без которой угроза ядерной дубинки была бы куда как менее грозной: аэродромы подскока по всему миру.

Система этих баз (не только аэродромов) решала логистическую проблему ведения боевых действий против Японии на Тихоокеанском театре боевых действий, а также блокирование Германии на Атлантическом. Современная логистика во многом выросла именно на этом военном опыте: сколько, чего и на какие базы доставить, да ещё и по самому выгодному маршруту. Только у B-50 не было нужды в подскоке как таковом (посадке и дозаправке), самолёт мог заправиться прямо в воздухе. Эту функцию выполнял так называемый самолёт-танкер – KB-29 или, позже, – KB-50, который вместо бомбовой нагрузки брал на борт тонны топлива.

2 марта В-50А – одна из первых модификаций, поднялась в воздух с экипажем из 14 человек на борту, после чего самолёт провёл в воздухе почти 4 суток – 94 часа. За это время он преодолел свыше 37,5 тыс. км, периодически получая дозаправку от «танкеров» по маршруту полёта.

Дорогая подстраховка

Даже предшественник B-50, с которого были нанесены удары по Хиросиме и Нагасаки, рассматривался в качестве угрозы внезапным ядерным ударом по СССР. Однако существовала проблема покрытия территории СССР ударами. Беспосадочный перелёт B-50 показал, что недостижимых целей не существует в принципе. Напомним, советская РДС-1 – первая атомная бомба, в это время ещё даже не была взорвана, до этого оставалось около полугода.

Впрочем, проблемы имелись и у США. Так, один из первых планов ядерного удара («Totality») был готов уже к концу 1945 года: 20-30 бомб по 20 городам СССР. Однако на то время бомб существовало только 9. И 27 самолётов, которые могли бы их нести. Их количество с годами росло, но появлялись и новые угрозы: советская атомная бомба, создание зенитно-ракетного кольца вокруг Москвы (1955, комплексы С-25), условный повтор полёта В-50 в СССР (1956, полёт не вокруг Земли, а на расстояние, достаточное для нанесения удара по цели на территории США и возврата на базу). Все эти кочки, о которые спотыкалось тогдашнее военное планирование и которые штабисты были вновь и вновь вынуждены учитывать, приводили к тому, что планы войны становились всё более большими по объёму и затратными по деньгам. Требование непременного уничтожения целей предполагало дублирование ударов. Как раз поэтому к началу 1960-х количество ядерных боеприпасов у США выросло до десятков тысяч штук – совершенно безумного количества. И постепенно в США осознали, что занимаются бессмысленным делом.

Каждому своё

Есть известный анекдот о том, что одна раса традиционно лидирует в беге, а другая – в стрельбе. Развитие вооружений США и СССР во второй половине прошлого века происходило в точности по этому сценарию. У нас не было такого количества военных баз по всему миру, чтобы обеспечить действия авиации (а также средств защиты этих баз). Поэтому на демонстративные беспосадочные полёты на десятки тысяч километров спустя несколько лет мы ответили зенитными комплексами, ядерными ракетами (1956). Последние, кстати, совсем скоро тоже перестали иметь границу дальности в пределах Земли. Что означало, помимо прочего, что логистика и планирование ударов могут быть нарушены уже хотя бы точечными ударами по военным базам: если «танкеры» не поднимутся в воздух, какая разница, сколько бомб на складах?

Сегодня не происходит ничего нового. США, как это уже бывало не раз, увеличивают вложения в инфраструктуру доминирования в пределах планеты. Соревноваться с ними в этом бессмысленно. Делать следует то, что у нас неплохо получалось все эти годы: обессмысливать вложения в инфраструктуру средствами, которые гарантированно могут выводить её из строя.