11 класс | Всеобщая история

Секретные армии НАТО

Гансер Д.

Швейцарский исследователь Даниэль Гансер расследует скандальную историю секретных натовских подразделений, созданных после Второй мировой войны. При вступлении в НАТО западноевропейские государства должны были подписывать секретные протоколы, которые обязывали их правительства «гарантировать внутреннюю ориентацию на Западный блок любыми средствами, даже если электорат демонстрирует другие предпочтения». Наряду с проецированием военной угрозы на СССР и государства Варшавского договора, НАТО было призвано проводить террор внутри самих государств — членов альянса, чтобы удержать их в рамках атлантического блока. Представляемое как «защитник демократических ценностей», НАТО на самом деле ставило целью подавить демократические надежды собственных граждан «любыми средствами», вплоть до убийств, навязывая заданный курс. Западные СМИ назвали историю секретных армий НАТО «самым тщательно скрываемым и опасным военно-политическим секретом со времен Второй мировой войны».