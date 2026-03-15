"Звёздные войны" – величайший блеф "холодной войны" 23 марта 1983 года президент США Рональд Рейган по телевидению заявил о начале долгосрочной программы исследований, которая вошла в историю как СОИ – Стратегическая оборонная инициатива, или программа "Звездных войн" (по аналогии с известным фильмом). Она рекламировалась как создание "непробиваемого антиракетного щита" против советских ракет, призванного обеспечить США безнаказанность даже в случае применения ими первыми ядерного оружия.

23 марта 1983 года президент США Рональд Рейган по телевидению заявил о начале долгосрочной программы исследований, которая вошла в историю как СОИ – Стратегическая оборонная инициатива, или программа "Звездных войн" (по аналогии с известным фильмом). Она рекламировалась как создание "непробиваемого антиракетного щита" против советских ракет, призванного обеспечить США безнаказанность даже в случае применения ими первыми ядерного оружия.

Что было запланировано

СОИ включала в себя размещение на орбите ряда вооружений, основанных на новых физических принципах. В частности:

лазеры с ядерной накачкой (программа "Эскалибур");

"пучковое оружие", поражающее ракеты потоком летящих со скоростью света нейтральных частиц;

размещение в космосе боевых ракетных станций и рельсотронов;

группировки миниатюрных спутников, поражающих ракеты при столкновении (проект "Блестящая галька") .

И помимо этого – большую группировку сенсорных спутников, засекающих пуск ракет. Да, использование ядерной энергии в космосе нарушало подписанный США в 1967 году договор об открытом космосе и советско-американский договор 1972 года об ограничении систем ПРО. Но когда американцев подобное останавливало?!

Кроме того, решалась задача чисто внутриамериканская – выбивание денег для своего ВПК. С конца 1970-х в США происходит целая серия аварий с ракетами. Сначала – авария с баллистической ракетой Titan на ракетной базе Уичита в Канзасе – разгерметизация топливного бака. В апреле 1980-го – такая же течь в шахтной ракете на военной базе Потвин в том же Канзасе, в итоге которой образовалось ядовитое облако убившее более 20 человек. Тогда же, во время профилактических работ, взорвались топливные баки "Титана" на военной базе Дамаск в Арканзасе – в пожаре сгорел весь обслуживающий персонал шахты - 21 человек, а на месте её осталась только воронка диаметром 76 метров. Была и масса аварий с размещёнными в Европе ракетами средней дальности Pershing.

В итоге Рейган отменил принятую в 1979 году программу закупки 572-х "першингов" и освободившиеся деньги решил потратить на замену ракет "Титан-II" на более современные MX и Minuteman. Необходимо было отвлечь внимание общества и Конгресса, как-то объяснить срочное перевооружение. И тут очень своевременно появилась СОИ, под которую тут же нашлись обильные ассигнования.

Что было на самом деле

Что касается реальности проекта, то Американское физическое общество в 1987 году опубликовало доклад о перспективах СОИ, из которого следовало, что ни одна из находящихся в разработке предложенных систем даже близко не подошла к практической реализации. И что для обеспечения эффективности тех же лазеров необходимо повысить их энергоотдачу минимум в 100 раз, а в некоторых случаях – и в 1 млн. раз, что технически недостижимо. Технологий для создания непробиваемого антиракетного щита нет даже сегодня, по истечении более чем 40 лет. Первые экспериментальные лазеры морского и сухопутного базирования, способные поражать небольшие по размерам БПЛА и катера, появились в США только в 2020-х годах. О том, чтобы создать сверхмощные лазеры, способные из космоса сбивать баллистические ракеты, нет речи и сегодня.

Более того, в 1993 году в The New York Times вышел материал "Мистификация со "звёздными войнами", где сообщалось о прямых фальсификациях: Пентагон сфальсифицировал результаты проводимых испытаний, чтобы программа в десятки миллиардов долларов выглядела успешной. К примеру, сбить с четвёртой попытки перехватчиком ракету-мишень сумели только, установив на неё радио-маячок для наведения. Таким образом, программа "звёздных войн" и сегодня остаётся столь же близкой к реальности, как и одноименный голливудский фильм. В 1993 году программа была свёрнута решением президента Клинтона – по причине её нереализуемости. Но следует признать, что в политическом плане она свою задачу для США выполнила на 100%. Бывший киноактёр Рейган умело сыграл слабостях Михаила Горбачёва – его озабоченности исключительно своим позитивным имиджем "великого реформатора СССР" на Западе и безусловном доверии "западным партнёрам". Всё разыграно было как в покере: серьёзный блеф при отсутствии козырей. Достоверность создаваемого мифа подтверждалась массой запусков и испытаний, сопровождавшихся организованными информационными "утечками". Плюс – демонстрационные профессионально сделанные мультики, которые привели в ужас нашего президента СССР.

И пускай практически все советские специалисты, академики, руководители и научные коллективы уверяли его, что подобную систему создать в современных условиях невозможно, Горбачёв, убеждённый в технологическом превосходстве США над "отсталым" СССР и в том, что словам западных политиков можно беспрекословно верить, никого не слушал. И в итоге, идя на поводу у американцев, совершил массу политических ошибок.

Помимо того, что изрядные деньги потратили на противодействие заведомо нереальной угрозе СОИ, перепуганный Горбачёв по сути сдал интересы СССР по ряду договорённостей. Так в 1985г состоялись первые переговоры Горбачёва с Рейганом. Итог: СССР согласился сократить свои ядерные арсеналы без каких-либо гарантий США, которые даже не убрали свои ядерные ракеты из Европы. 1986г – встреча в Рейкьявике (Исландия).

Итог

Горбачёв предложил ликвидировать все баллистические ракеты (основа ядерной мощи СССР в отличие от США) за 10 лет, а Рейган, отказавшись от каких-либо ограничений по СОИ, продолжая разрабатывать военные технологии, пока СССР свои ракеты уничтожал. Договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД) от 1987 года привел к тому, что СССР уничтожил 1849 ракет, включая не подпадавшие под договор современные ракеты "Ока", а США сократили только 846 ракет, сохранив "Першинги-2" и крылатые ракеты, способные нести ядерную боеголовку.

Кроме того, СССР сократил 50% своих стратегических бомбардировщиков и тысячи боеголовок, а США не сократили свои авианосные группировки и системы ПРО. Добавим к этому начавшийся в 1989 году вывод советских войск из Германии (под устное обещание "не расширять НАТО на восток", вскоре нарушенное) и состоявшееся через год – поглощение Западной Германией (ФРГ) ее восточной социалистической сестры ГДР. И в том же году, в обмен на обещание Рейганом "помощи" в виде кредитов, нашу армию вывели из Афганистана, предав лояльное нам законное правительство, впоследствии казнённое талибами. Сами США, кстати, вошли туда на 20 лет в 2001 году, сперва свергнув правительство талибов, а затем вручив ему власть вместе со всем арсеналом оружия, накопленным за 20 лет военных действий.

И ещё одна деталь. Уже в наши дни, 30 октября 2017 года 1-й комитет Генассамблеи ООН одобрил 4 резолюции, направленные на предотвращение гонки вооружений в космосе. Основные положения документов были разработаны Россией и КНДР ещё в 2008 году. Но против выступили США и ЕС, а также делегации Украины и Грузии. Для США это вредно, так как в милитаризацию космоса они уже вложили значительные деньги. При этом главным требованием американцев в ООН был отказ стран-участниц договора от разработки противоспутникового оружия – то есть оборонительного оружия против спутников-шпионов. Понятно, что США заинтересованы в своём единоличном военном контроле над космосом. Просто пока это не получается.