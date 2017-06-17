Краткий курс истории. Рейган придумал «империю зла» 17 июня 1982 года президент США Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла». На чтение: 1 минута

17 июня 1982 года президент США Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла» .

1. 71-летний Рейган, бывший голливудский актёр, ввёл в мировую политику словосочетание «империя зла», которое в семидесятые годы активно употреблялось в кругах любителей фантастических фильмов. Скоро последовало продолжение в том же духе: рейгановская программа «стратегической оборонной инициативы» была прозвана программой «звёздных войн».

2. В качестве запоминающегося ярлыка выражение «империя зла» оказалось удобным и для западной, и для коммунистической пропаганды – советским газетчикам и тележурналистам было очень удобно критиковать «злобного Рейгана», а их американским коллегам – столь же удобно критиковать «агрессивный Советский Союз». В 1988-м, в последний год своего президентства, Рейган лишил пропагандистов любимой игрушки и объявил, что горбачёвский СССР больше не «империя зла».

3. В бывших социалистических странах, а ныне новых членах НАТО и Евросоюза, старое рейгановское выражение по-прежнему в ходу, только уже по отношению к современной России. Почитают и самого Рейгана, умершего в 2004 году и последние десять лет жизни страдавшего от болезни Альцгеймера. Памятник Рейгану, к примеру, стоит в самом центре Варшавы. Интересно, что рейгановская антисоветская риторика на самом деле была не такой уж и агрессивной по сравнению с сегодняшней информационной войной против России: старый актёр отлично понимал, что в случае реального ядерного конфликта с СССР Штаты не спасут никакие программы «звёздных войн».