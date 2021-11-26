ИПР

Ипр — город в Бельгии, административный центр провинции Зап. Фландрия. Население — 35 014 человек (2017).

Возник на месте виллы, существовавшей в Каролингскую эпоху. Город развивался вокруг церкви Св. Мартина (на месте современных Суконных рядов) и резиденции бургграфа, управлявшего кастелянством И. В X—XI вв. появились ремесленные предместья, городской рынок стал центром продажи продуктов богатой сельскохозяйственной округи. С XI в. И. полукругом защищали рвы, позднее укрепленные бастионами.

И. славился тканями, сначала изготавливаемыми из местного сырья, позднее — из английской шерсти. С 1130-х ипрское сукно продавалось на рынках Новгорода . Успех сукноделия вызвал быстрый рост населения города в XII—XIII вв., когда И. стал ведущим центром производства тканей во Фландрии . С 1173 известно о существовании суконных рядов. В 1209 И. получил право выбирать своих эшевенов , с конца XIII в. члены ремесленных цехов добились участия в городском управлении, где до этого доминировали купцы. В период расцвета в середине XIII в. в И. существовало 8 церквей и два бегинажа. И. входил в Лондонскую ганзу — объединение купцов около 20 фламандских городов, ввозивших английскую шерсть и вывозивших дорогостоящие готовые ткани (сначала в Средиземноморье; позднее на ярмарки Шампани и немецкие рынки).

И. первым из городов Фландрии с конца XIII в. столкнулся с кризисом производства традиционных видов сукна. Город постепенно приходил в упадок на протяжении XIV—XV вв. Этому способствовали: резкий демографический спад, вызванный Черной смертью ; конфликты между зажиточными бюргерами (жившими в защищенной части И.) и бедными цеховыми рабочими (населявшими незащищенные предместья); пожар предместий в результате осады И. английскими войсками в 1383.

Теряя экономическое значение, И. в XIV—XV вв. все же играл важную политическую роль, входя в состав вотировавшего налоги и вмешивавшегося в вопросы внутренней и внешней политики территориального фламандского представительства — Четырех Членов Фландрии (Vier Leden van Vlaanderen: Гент , Брюгге, И. и Свободный Округ Брюгге). В XIII—XIV вв. горожане И. приняли участие в ряде крупных конфликтов (см.: Бувин, битва при ; Куртре, битва при ) и восстаний против графов Фландрии, а затем герцогов Бургундских (наиболее значимые: Фландрское восстание 1323—1328 , Гентские восстания 1338—1346, 1379—1385).

После смерти Марии Бургундской (1482) И. перешел во владения Габсбургов . В 1559 стал епископской резиденцией (до 1801). В 1566 был вовлечен в иконоборческое восстание , с 1577 находился в руках протестантов, в 1583 вновь был занят испанцами. В 1-й половине XVII в. в И. возвели новые бастионы, не помешавшие французам завладеть городом в 1658 и 1678. В 1680-е крепостные сооружения были усовершенствованы под руководством французского военного архитектора С. де Вобана.

По Рисвикскому миру 1697, завершившему войну Франции с Аугсбургской лигой , И. был возвращен Испании. В 1714 в составе Испанских Нидерландов передан во владение Австрийских Габсбургов. По условиям Барьерного договора 1715 Соединенным провинциям Нидерландов разрешалось разместить в И. военные гарнизоны для защиты от возможного вторжения Франции. В 1782 вследствие аннулирования Барьерного договора , по приказу императора Иосифа II оборонительные укрепления И. частично снесли.

В 1794 город был захвачен войсками революционной Франции и стал частью департамента Лис до 1815. С 1815 по 1830 в И., входившем в состав Объединенного королевства Нидерландов, восстановили крепостные укрепления. С 1830 город входит в провинцию Зап. Фландрия в Королевстве Бельгия. Во 2-й половине XIX в. развивается инфраструктура И.: построена железнодорожная станция (1854), создана сеть городского транспорта.

В годы Первой мировой войны в районе И. произошло несколько крупных сражений (см. Ипр, битвы при ), исторический центр города сильно пострадал. В 1919 коммуна И. была награждена Крестом войны 1914—1918. В пригородах И. располагаются 170 мемориальных кладбищ с могилами воинов, погибших в Первой мировой войне. В годы Второй мировой войны И. подвергся бомбардировкам. Разрушенные памятники средневековой архитектуры были восстановлены в 1960-е.

Среди достопримечательностей, способствующих развитию туризма: ансамбль площади Гроте-маркт с готическим фасадом Суконных рядов протяженностью 132 м и башней Белфорт (в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО), в которых расположен мемориальный музей «В полях Фландрии»; церковь Св. Петра (1073 — середина XVI в.); Дом тамплиеров (XIII в.); Старый дом мясников (XIII—XV вв.) и др. В 1920-е были построены Триумфальные ворота Менена в память английских солдат, погибших в Первой мировой войне.

Лит.: Prisma van de Geschidenis van Ieper / Red. O. Mus. Ieper, 1974. Vandenpeereboom A. Ypriana. Dl. 1-7. Brugge, 1878–1883; Ypres and the Medieval Cloth Industry in Flanders. Zellik, 1998.