ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ

ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ (ОАГ; исп. Organización de los Estados Americanos, англ. Organization of American States, франц. Organisation des ́Etats Am ́ericains, португ. Organizaç ̃ao dos Estados Americanos) - ре­гио­наль­ная ме­ж­ду­на­род­ная ор­га­ни­за­ция стран Аме­ри­ки и Ка­риб­ско­го бас­сей­на.

Соз­да­на 30.4.1948 года на 9-й Меж­аме­ри­кан­ской кон­фе­рен­ции в городе Бо­го­та ( Ко­лум­бия ) на ос­но­ве Пан­аме­ри­кан­ско­го сою­за - по­сто­ян­но­го ор­га­на пан­аме­ри­кан­ских кон­фе­рен­ций, дей­ст­во­вав­ше­го с 1890 года. Штаб- квар­тира - в Ва­шинг­то­не (США). Чле­на­ми - ос­но­ва­те­ля­ми ОАГ ста­ли: Ар­ген­ти­на, Бо­ли­вия, Бра­зи­лия, Ве­не­су­эла, Гаи­ти, Гва­те­ма­ла, Гон­ду­рас, До­ми­ни­кан­ская Рес­пуб­ли­ка, Ко­лум­бия, Кос­та-Ри­ка, Ку­ба, Мек­си­ка, Ни­ка­ра­гуа, Па­на­ма , Па­ра­гвай, Пе­ру, Саль­ва­дор, США, Уруг­вай, Чи­ли и Эк­ва­дор. Впо­след­ст­вии американские стра­ны при­ни­ма­лись в ОАГ по ме­ре по­лу­че­ния ими не­за­ви­си­мо­сти - Бар­ба­дос, Три­ни­дад и То­ба­го (обе 1967), Ямай­ка (1969), Гре­на­да (1975), Су­ри­нам (1977), До­ми­ни­ка, Сент-Лю­сия (обе 1979), Ан­ти­гуа и Бар­бу­да, Сент-Вин­сент и Гре­на­ди­ны (обе 1981), Ба­гам­ские Ост­ро­ва (1982), Сент-Китс и Не­вис (1984), Бе­лиз (1990). В 1990 году в ОАГ всту­пи­ла Ка­на­да, в 1991 году - Гай­а­на. В 1962 году с по­бе­дой Ку­бин­ской ре­во­лю­ции бы­ло при­ос­та­нов­ле­но член­ст­во в ОАГ Ку­бы (в 2009 году это ре­ше­ние от­ме­не­но); в 2009 году, по­сле во­енного пе­ре­во­ро­та в Гон­ду­ра­се, но­вое пра­ви­тель­ст­во этой стра­ны объ­я­ви­ло о вы­хо­де из ОАГ, в 2011 году с дос­ти­же­ни­ем национального при­ми­ре­ния член­ст­во Гон­ду­ра­са в ОАГ вос­ста­нов­ле­но. Ус­тав ОАГ при­нят в 1948 году, впо­след­ст­вии не­од­но­крат­но уточ­нял­ся (в 1967, 1985, 1992, 1993 годах). На Ге­не­раль­ной ас­самб­лее ОАГ в апреле 1971 года уч­ре­ж­дён ин­сти­тут по­сто­ян­ных на­блю­да­те­лей. Этот ста­тус име­ют стра­ны Ев­ро­пей­ско­го сою­за и ещё ряд го­су­дарств, в том числе Рос­сия, Ук­раи­на, Ка­зах­стан. Основными ор­га­на­ми ОАГ яв­ля­ют­ся: Ге­не­раль­ная ас­самб­лея (выс­ший ор­ган, оп­ре­де­ля­ет об­щую дея­тель­ность ОАГ и её по­ли­ти­ку; со­зы­ва­ет­ся еже­год­но, по­оче­рёд­но в сто­ли­цах стран-чле­нов), Кон­суль­та­тив­ное со­ве­ща­ние ми­ни­ст­ров иностранных дел, По­сто­ян­ный со­вет (раз­ре­ша­ет спо­ры и кон­флик­ты ме­ж­ду чле­на­ми), Меж­аме­ри­кан­ский со­вет по ком­плекс­но­му раз­ви­тию (за­ни­ма­ет­ся эко­но­мическими во­про­са­ми); Меж­аме­ри­кан­ская ко­мис­сия по пра­вам че­ло­ве­ка, Меж­аме­ри­кан­ский юри­дический комитет, Ге­не­раль­ный сек­ре­та­ри­ат и ряд специальных ко­ми­те­тов.

Це­ли ОАГ: под­дер­жа­ние ми­ра и спра­вед­ли­во­сти в ре­гио­не, ук­ре­п­ле­ние со­труд­ни­че­ст­ва стран-уча­ст­ниц, за­щи­та их су­ве­ре­ни­те­та, тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти и не­за­ви­си­мо­сти. В 1950-1960-х годах США, ис­поль­зуя сред­ст­ва эко­но­мического и по­ли­тического дав­ле­ния на латино-американские стра­ны, не­од­но­крат­но на­вя­зы­ва­ли ОАГ ре­ше­ния, спо­соб­ст­вовавшие ук­ре­п­ле­нию по­зи­ций США в ре­гио­не. Стра­ны ОАГ уча­ст­во­ва­ли в во­енных ин­тер­вен­ци­ях США в Гва­те­ма­лу (1954), Па­на­му (1964) и До­ми­ни­кан­скую Рес­пуб­ли­ку (1965). В 1964 году ОАГ при­ня­ла ре­ше­ние о раз­ры­ве стра­на­ми-чле­на­ми ди­пло­ма­тических и тор­го­вых от­но­ше­ний с Ку­бой (впо­след­ст­вии вос­ста­нов­ле­ны). С начала 1970-х годов латино-американские стра­ны про­во­дят бо­лее не­за­ви­си­мый внеш­не­по­ли­тический курс. Свои­ми главными за­да­ча­ми ОАГ счи­та­ет, на­ря­ду с ук­ре­п­ле­ни­ем ми­ра и безо­пас­но­сти (в том числе по­сред­ст­вом борь­бы с тер­ро­риз­мом), за­щи­ту прав че­ло­ве­ка и со­дей­ст­вие эко­но­мическому раз­ви­тию ре­гио­на.

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