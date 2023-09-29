Неприсоедине́ния движе́ние

Неприсоедине́ния движе́ние — между­на­родная организация, в которую входят государства, объявившие принципом внешней политики неучастие в военно-­политических блоках. Принципы Н. д.: равноправие и справедливость в международных отношениях и мировой экономике; мирное сосуществование; антиколониализм, включая поддержку самоопределения (здесь заложено противоречие с также провозглашенным уважением к территориальной целостности стран-­участников движения). Н. д. стало выражением идеологии «третьего пути» (не безоговорочно с США или с СССР) развивающихся, новых независимых стран в условиях холодной вой­ны . Принципы Н. д. впервые оглашены на Бандунгской конференции (Индонезия) в апреле 1955. Официально учреждено 1 сентября 1961 на I конференции в Белграде (25 государств-­участников). Основные деятели: главы Египта Г. А. Насер (председатель Н. д. в 1964–1970), Индии — Дж. Неру , Югославии — Й. Б. Тито (председатель Н. д. в 1961–1964), также Индонезии — Сукарно , Ганы — Кв. Нкрума . Термин «неприсоединение» ( англ. non-alignment) впервые использовал видный индийский ученый и политик В. К. Кришна Менон в речи в ООН (1953), затем Неру в речи в Коломбо (1954).

На Каирской конференции в октябре 1964 47 стран-­участниц осудили вмешательство во внутренние дела иностранных государств, выступили за всеобщий запрет ядерных испытаний (см. Ядерное разоружение ). Хотя Н. д. часто считали инструментом внешней политики СССР, многие члены Н. д. осудили ввод вой­ск Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968, а VII конференция Н. д. (99 стран-­участниц, Дели, 7–12 марта 1983) призвала вывести советские вой­ска из Афганистана.

После окончания холодной вой­ны целями Н. д. стали противостояние диктату США, борьба за справедливость глобализации. Кипр и Мальта вышли из Н. д., вступив в Европейский союз (2004). С 1990‑х большую роль в Н. д. начинает играть исламский фактор, в частности выраженный в поддерж­ке борьбы палестинцев за независимость. Н. д. ослабляют противоречия между самими странами-­членами (так, в него входят и Индия, и Пакистан, причем антиядерная направленность Н. д. не остановила создание обеими странами атомной бомбы).

Проведено 18 конференций Н. д. (последняя, 25–26 октября 2019, в Баку). Председатель Н. д. с 26 сентября 2019 — президент Азербайджана Ильхам Алиев. 120 стран-­участников (более половины мирового населения) и 17 наблюдателей (Россия — наблюдатель с 14 июля 2021).

Ист. : Движение неприсоединения в документах и материалах. 2‑е изд. М., 1979.

Лит. : Non-­Alignment in Contemporary International Relations / Ed. K. P. Misra, K. R. Narayanan. New Delhi, 1981; Алимов Ю. И. Неприсоединение: история, теория, проблемы. М., 1990; Arnold G. The A to Z of the Non-aligned Movement and Third World. Lanham (Md.), 2010; Jako­vina T. Treća strana Hladnog rata. Zagreb, 2010; Dinkel J. The Non-­Aligned Movement: Genesis, Organization and Politics (1927–1992). Leiden, 2019. А. А. Исэров .