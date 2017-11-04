Краткий курс истории. Защитники мира 4 ноября 1946 года в Париже была создана ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – ООН по вопросам образования, науки и культуры. «Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознаниилюдей следует укоренять идею защиты мира».из устава ЮНЕСКО Подитог войны Идея, легшая в основу создания ЮНЕСКО, возникла в годы Второй мировой войны. Тогда страны, учредившие впоследствии ООН, начали обсуждать вопросы о восстановлении образовательной системы после перехода на мирное положение. Таким образом, было определено, что приоритетной целью ЮНЕСКО является содействие делу укрепления мира и безопасности за счет расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры. Сталину не понравилось... На чтение: 1 минута

4 ноября 1946 года в Париже была создана ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – ООН по вопросам образования, науки и культуры.

«Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира». из устава ЮНЕСКО

Подитог войны

Идея, легшая в основу создания ЮНЕСКО, возникла в годы Второй мировой войны. Тогда страны, учредившие впоследствии ООН, начали обсуждать вопросы о восстановлении образовательной системы после перехода на мирное положение. Таким образом, было определено, что приоритетной целью ЮНЕСКО является содействие делу укрепления мира и безопасности за счет расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры.

Сталину не понравилось

Когда после войны организация была наконец создана, СССР вдруг отказался от участия в ее деятельности. Формальное объяснение такого решения состояло в том, что учредительная конференция 1946 года не была перенесена по просьбе советского правительства. Однако существует распространенное мнение, что Сталин опасался культивирования связей между интеллектуальными элитами стран, являющихся идеологическими противниками. СССР стал членом ЮНЕСКО только в 1954 году, после смерти «вождя народов».

Штаб-квартира Юнеско в Париже

Конфликты и критика

Несмотря на безусловную важность многогранной деятельности ЮНЕСКО, внутри организации имеют место быть конфликтные ситуации. Так, например, осенью 2011 года членом ЮНЕСКО стала Палестинская национальная администрация с официальным наименованием «Государство Палестина». Дело в том, что это государство признано не всеми государствами – членами ООН, что вызвало серьезную критику ЮНЕСКО. В качестве протеста некоторые страны, например США и Израиль, приостановили выплаты членских взносов. Израиль также критикует ЮНЕСКО за антиизраильскую и антиеврейскую политику. В октябре 2017 года США и Израиль заявили о своем намерении выйти из организации.