Краткий курс истории. Позитивный поворот холодной войны 30 июля 1975 года началось подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, известного как Хельсинкская декларация. Документ подписали главы 35 государств. Он ознаменовал высшую точку в налаживании позитивных международных отношений в эпоху холодной войны. Пора сближаться С началом 1960-х годов международная обстановка стала сильно меняться. Из-за советско-китайского конфликта произошёл раскол международного коммунистического лагеря, позиции СССР оказались ослаблены. Ещё тяжелее было состояние блока капиталистических стран. Штаты завязли в войне в Индокитае, по Западу прокатились волны народных выступлений, в 1969-м прибавился экономический кризис. Из-за такой международной нестабильности угроза Третьей мировой войны становилась всё более реальной. И когда к середине... На чтение: 1 минута

30 июля 1975 года началось подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе , известного как Хельсинкская декларация. Документ подписали главы 35 государств. Он ознаменовал высшую точку в налаживании позитивных международных отношений в эпоху холодной войны.

Пора сближаться

С началом 1960-х годов международная обстановка стала сильно меняться. Из-за советско-китайского конфликта произошёл раскол международного коммунистического лагеря, позиции СССР оказались ослаблены. Ещё тяжелее было состояние блока капиталистических стран. Штаты завязли в войне в Индокитае, по Западу прокатились волны народных выступлений, в 1969-м прибавился экономический кризис. Из-за такой международной нестабильности угроза Третьей мировой войны становилась всё более реальной. И когда к середине 1970-х ядерная мощь двух сверхдержав стала приблизительно одинаковой, было решено искать возможности к сближению.

Ложка американского дёгтя

К моменту знаменательной встречи в Хельсинки США и СССР успели сделать первые шаги в рамках Разрядки международной напряжённости (так назвали политику по прекращению ведения холодной войны): подписан договор о запрете на размещение ядерного оружия на дне океанов, морей и в космосе; страны «атомного клуба» (то есть уже имевшие ядерное оружие) обязались не передавать никому свои технологии; и даже договорились заморозить стратегическое вооружение (договор ОСВ-1) на том уровне, который сложился в 1972 году. И хотя международный политический климат явно «потеплел», США внесли свою «ложку дёгтя». Воспользовавшись напряжённостью в отношениях между КНР и СССР, Штаты нормализовали свои отношения с Китаем, тогда как советско-китайские отношения продолжали оставаться враждебными.

Двойные противоречия

Среди множества договорённостей Хельсинкской декларации, устанавливавших принципы мирного и гуманного международного порядка в Европе, были даже касавшиеся вопросов медицинской этики (в том числе о недопустимости хотя бы отдалённо напоминающего те эксперименты над людьми, что велись в Третьем рейхе). Однако принципы невмешательства во внутреннюю политику чужих стран и гарантированность прав граждан имели противоречия. Чтобы гарантировать права – необходимо вмешательство извне. А если права нарушаются и продолжают нарушаться, то критика внутренней политики правительства объявляется вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Так что новый виток холодной войны не заставил себя ждать, стоило только СССР ввести войска в Афганистан (1979 год), а США попытаться обмануть Советский Союз в спорах о размещении в Европе ядерных ракет…